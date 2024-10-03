جرى توقيع الاتفاقية على هامش مؤتمر قمة كريبتو فالي ( CV Summit )، الحدث الرائد حول تقنيات الويب 3 والبلوك تشين والذي جمع آلاف رواد الأعمال وقادة القطاع في زوغ، سويسرا

)، الحدث الرائد حول تقنيات الويب 3 والبلوك تشين والذي جمع آلاف رواد الأعمال وقادة القطاع في زوغ، سويسرا سيعمل الطرفان على ربط اثنين من أبرز منظومات البلوك تشين وأكثرها ازدهاراً في العالم، مما يدعم استمرار التطوير والنمو وتبادل الخبرات من خلال المبادرات التعليمية المشتركة والتعاون في تنظيم الفعاليات ومشاركة مساحات العمل

دبي الإمارات العربية المتحدة: أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة الرائدة على مستوى العالم والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع، عن إبرام اتفاقية تعاون استراتيجية مع "سي في في سي" (CV VC)، إحدى الشركات الاستثمارية التي تدعم شركات البلوك تشين في مراحل النمو المبكرة في سويسرا، بهدف دعم منظومتي تقنية الويب 3 في دبي وسويسرا وتعزيز التبادل فيما بينهما. ووقّع الطرفان الاتفاقية خلال مؤتمر قمة كريبتو فالي 2024 (CV Summit 2024)، الحدث السنوي الرائد في سويسرا والذي يركز على تقنيات البلوك تشين والويب 3 وجمع آلاف الخبراء والقادة ورواد الأعمال في زوغ، سويسرا هذا الأسبوع.

وبموجب الاتفاقية الجديدة، سيتعاون مركز كريبتو التابع لمركز دبي للسلع المتعددة مع شركة "سي في في سي"، إحدى مؤسسي مركز كريبتو فالي في سويسرا والمسؤولة عن إدارة مركز ابتكار ودعم منظومات البلوك تشين العالمية "سي في لابز". ويشكل هذا التعاون الاستراتيجي خطوة بارزة لتعزيز العلاقات والتبادل بين اثنين من أبرز منظومات الويب 3 في العالم، بهدف تسريع وتمكين ريادة الأعمال ومشاريع تقنيات الويب 3 في كل من دبي وسويسرا، ووضع الأسس لمسار حيوي لتبادل الخبرات والتعاون في مجال الابتكار.

سيساهم هذا التحالف الدولي في توسيع وتطوير المنظومات الحيوية في مركز دبي للسلع المتعددة و"سي في في سي" عبر تفعيل آليات التعاون وتبادل الخبرات الدولية، بما في ذلك إطلاق المبادرات التعليمية مثل ورش العمل والندوات وتبادل الموارد ومشاركة مساحات العمل، هذا إلى جانب تنظيم الفعاليات المشتركة كفعالية "ويب 3 هب" (Web3 Hub) خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس في يناير 2025. كما ستشارك "سي في في سي" في تنظيم النسخة القادمة من هاكاثون الويب 3 المشترك بين مركز دبي للسلع المتعددة و"بايبت"، مما يؤكد على التزام الطرفين بتعزيز ودفع الابتكار في تقنيات البلوك تشين في المنطقة.

وبهذه المناسبة، قالت فريال أحمدي، الرئيس التنفيذي للعمليات في مركز دبي للسلع المتعددة: "يسرنا الإعلان عن هذا التحالف الاستراتيجي الجديد بين ’سي في في سي’ ومركزالكريبتو التابع لمركز دبي للسلع المتعددة، والذي يشكل خطوة مهمة ستزوّد الشركات في مركز دبي للسلع المتعددة بمجموعة من المزايا والموارد الفريدة، إلى جانب توسيع نطاق الابتكار في تقنيات الويب 3 في كل من دبي وسويسرا. وتأتي هذه الجهود انطلاقاً من قناعتنا الراسخة بأهمية التعاون وتبادل الخبرات والمعارف ومشاركة الموارد للاستفادة من كامل إمكانات وفرص تقنيات الويب 3. ومن خلال تعزيز التواصل والتبادل بين منظوماتنا التكنولوجية، يمكننا قيادة المرحلة القادمة من اعتماد هذه التقنيات المبتكرة لبناء مستقبل أكثر ترابطاً وابتكاراً للشركات في جميع أنحاء العالم".

بدوره نوّه ماثياس روش، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "سي في في سي" إلى أهمية هذه الشراكة قائلاً: "يعد هذا التحالف الاستراتيجي فرصة مهمة لتبادل الخبرات والمعارف والموارد، ودعم النهوض بقطاع البلوك تشين في كل من الشرق الأوسط وسويسرا".

ومن جانبه، قال أولاف هانيمان، المؤسس المشارك ورئيس الاستثمار في "سي في في سي": "شهدت منطقة الشرق الأوسط نمواً لافتاً وواسع النطاق حيث تطوّرت منظومات الابتكار الشاملة، وأصبحت أكثر جذباً للمستثمرين، وذلك بفضل التطلعات الطموحة والرؤية طويلة الأجل للاستثمار في التقنيات المستقبلية".

يضم مركز كريبتو التابع لمركز دبي للسلع المتعددة أكثر من 600 عضو، ويوفر بيئة عمل متكاملة للشركات المتخصصة في مجال تقنيات الويب 3 والبلوك تشين والخدمات ذات القيمة المضافة المرتبطة بها، حيث يوفر كل ما تحتاجه شركات التشفير ورواد الأعمال لتأسيس أعمالهم وتنمية عملياتهم، مما يجعله أكبر تجمع لشركات التشفير والويب 3 في المنطقة.

يُذكر أن "سي في في سي" هي شركة استثمارية مقرها سويسرا تختص في دعم شركات التكنولوجيا في مراحل النمو المبكرة، وتركز جهودها على الشركات الناشئة العالمية التي تقدم حلولاً قائمة على تقنيات البلوك تشين. وبصفتها مؤسس مركز كريبتو فالي في سويسرا، تمتلك الشركة الموارد الأساسية والشبكة الحيوية لتحديد واحتضان الشركات الناشئة في مجال البلوك تشين ودعم وتسريع أعمالها.

حول مركز دبي للسلع المتعددة

مركز دبي للسلع المتعددة الذي يتخذ من دبي مقراً رئيسياً له هو المنطقة الحرة الأكثر ترابطاً في العالم، وهو المركز الرائد لتجارة ومشاريع السلع. وسواء من خلال تطوير أحياء نابضة بالحياة تشمل عقارات ذات خصائص عالمية مثل أبراج بحيرات جميرا ومنطقة أبتاون دبي المنتظرة، أو تقديم خدمات أعمال عالية الأداء، يوفر مركز دبي للسلع المتعددة كل ما يحتاجه مجتمعه المفعم بالحيوية للمعيشة والعمل والازدهار. مركز دبي للسلع المتعددة وجد من أجل التجارة، ويفخر بأنه يعمل على ترسيخ مكانة دبي وتنميتها كمكان للتجارة العالمية الآن وفي المستقبل www.dmcc.ae

-انتهى-

#بياناتشركات