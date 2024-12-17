مستخدمو المنصة يمكنهم التفاعل مع شركاء منظومة أعمال مركز كريبتو التابع لمركز دبي للسلع المتعددة، وأعضاء الفريق، وروبوت الدردشة، ولوحة المعلومات لتسجيل شركة جديدة في المركز والاستفادة من الخدمات الأساسية الأخرى

مركز دبي للسلع المتعددة يسرع اعتماد تقنيات الجيل التالي لدعم أعمال الميتافيرس الذي من المتوقع أن يتجاوز حجم سوقها العالمية الـ 3.1 تريليون دولار بحلول عام 2030

يمكن استكشاف منصة الميتافيرس الخاصة بمركز كريبتو التابع لمركز دبي للسلع المتعددة عبر متصفح الكمبيوتر من خلال الرابط https://experience.dmcc.ae/ (تطبيق الهاتف المحمول سيطلق قريبًا)

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، منطقة الأعمال الدولية الرائدة والمساهم البارز في تحفيز تدفق التجارة العالمية عبر دبي، عن إطلاق منصة ميتافيرس خاصة بمركز كريبتو التابع لمركز دبي للسلع المتعددة. ويشكل ذلك إنجازاً تكنولوجياً في واحدة من أكبر منظومات الشركات المتخصصة بتقنيات الويب 3 في العالم.

وستتضمن منصة الميتافيرس الجديدة، التي طورتها شركة "إنفينيت رياليتي" الرائدة عالمياً في مجال التقنيات الغامرة، مناطق تفاعلية بما في ذلك لعبة تداول وأخرى للبحث عن الكنز مع تقديم جوائز متميزة للمستخدمين المشاركين. وتتيح هذه المساحة الغامرة للمستخدمين التفاعل مباشرةً مع فريق مركز كريبتو التابع لمركز دبي للسلع المتعددة، مما يوفر تجربة مجتمعية فريدة من نوعها.

علاوةً على ذلك، سيتمكن المستخدمون من الوصول إلى عيادات خدمة متخصصة في مجالات رئيسية مثل الخدمات المصرفية والامتثال والتأمين. وتم تعزيز تجربة الميتافيرس عبر توفير لوحة تحكم شاملة مصممة لتبسيط العمليات والإجراءات الخاصة بتأسيس شركات الكريبتو في دبي، مما يسهل على رواد الأعمال تأسيس مشاريعهم في منظومة أعمال الكريبتو المتنامية في الإمارة.

وبهذه المناسبة، قال بلال جسومة، مدير إدارة منظومات الأعمال في مركز دبي للسلع المتعددة: "من المتوقع أن يتجاوز حجم سوق الميتافيرس العالمي 3.1 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2030. ومع إطلاق منصة الميتافيرس الخاصة بمركز كريبتو التابع لمركز دبي للسلع المتعددة، لا نوفر فقط تجربة رقمية متطورة لأعضاء منظومتنا فحسب، بل نستعرض كذلك حالة استخدام عملية حقيقية لتكنولوجيا الجيل التالي تجمع أيضاً تقنيات البلوك تشين والذكاء الاصطناعي. ويساهم هذا الإنجاز في تحفيز استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي عالمياً، وترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً للابتكار، كما يمهد الطريق لمستقبل يتسع فيه نطاق استخدام الميتافيرس ليغدو مساحة ديناميكية مفتوحة وقابلة للتشغيل البيني لدعم العديد من القطاعات".

يتماشى إنشاء التوأم الرقمي لمركز كريبتو التابع لمركز دبي للسلع المتعددة مع استراتيجية دبي للميتافيرس التي تهدف إلى ترسيخ مكانة دبي ضمن أفضل 10 مدن في الاقتصادات الرائدة في مجال "الميتافيرس" وتعزيز مكانة الإمارة مركزاً رائداً للتقنيات الغامرة.

حول مركز دبي للسلع المتعددة

مركز دبي للسلع المتعددة، الذي يتخذ من دبي مقراً رئيسياً له، هو منطقة أعمال دولية رائدة تساهم في تحفيز تدفق التجارة العالمية عبر دبي. ويوفر المركز، سواء من خلال تطوير أحياء نابضة بالحياة تضم عقارات متميزة من الطراز العالمي مثل أبراج بحيرات جميرا ومنطقة أبتاون دبي، أو بتقديم خدمات أعمال عالية الكفاءة، كل ما يحتاجه مجتمعه المفعم بالحيوية للمعيشة والعمل والازدهار. ويفخر مركز دبي للسلع المتعددة بدوره في دعم نمو وازدهار الشركات، وترسيخ مكانة دبي كوجهة رئيسية للتجارة العالمية، حاضراً ومستقبلاً، www.dmcc.ae.

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