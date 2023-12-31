القاهرة، مصر: أعلن بنك الإمارات دبي الوطني-مصر، البنك الرائد في مصر، مؤخراً عن زيادة كبيرة في أسعار الفائدة على شهادات الإيداع الحالية بالدولار الأمريكي لمدة 3 و5 سنوات، والتي تعد واحدة من أكثر العروض تنافسية في السوق. وتؤكد هذه الخطوة إلتزام البنك الراسخ بتقديم نتائج متفوقة وتلبية الإحتياجات المتطورة لعملائه. تهدف الشهادة إلى جذب الأرباح بالدولار وضخها في الاقتصاد القومي، مما يسمح للعملاء بتعظيم مدخراتهم في مصر.

وكجزء من هذا العرض الجديد، يقوم بنك الإمارات دبي الوطني-مصر أيضاً بإعادة تفعيل فترات الفائدة الشهرية والربع سنوية ونصف السنوية والسنوية، مما يوفر للعملاء الراحة في فترات دفع الفوائد المختلفة. وتعد هذه المبادرة قيمة إضافية إلى التجربة المصرفية الشاملة.

علاوة على ذلك، يقدم البنك مكافأة خاصة لأول 50 شخص يصدر شهادات الإيداع التي تجلب أموالاً جديدة. سيحصل هؤلاء العملاء على قسيمة نقدية أو رمز ترويجي بقيمة 5000 جنيه مصري لكل قسيمة / رمز ترويجي، يمكنهم الحصول عليه مرة واحدة فقط. يقدم هذا العرض فرصة رائعة للعملاء لكسب مكافآت إضافية مع تأمين مستقبلهم المالي.

ويتماشى العرض الجديد لبنك الإمارات دبي الوطني-مصر تماماً مع رؤيته المتمثلة في توفير حلول متكاملة وخدمات استثنائية لعملائه مع الالتزام بتعزيز التنمية المستدامة في مصر.

شروط وأحكام شهادة الإيداع

• إصدار الشهادة متاح لجميع عملاء الأفراد والشركات.

• الحد الأدنى لإصدار شهادة الإيداع هو 5,000 دولار أمريكي.

• يمكن الإقتراض بضمان هذه الشهادة.

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