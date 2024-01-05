القاهرة، جمهورية مصر العربية/ أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي (ADX: ADPORTS)، المحرك العالمي الرائد للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية، عن إبرام اتفاقية امتياز مبدئية لمدة (15) عاماً مع الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، لتشغيل وإدارة ثلاث محطات للسفن السياحية في موانئ سفاجا، الغردقة، وشرم الشيخ، علاوة على تجديد محطة شرم الشيخ، بما يسهم في تنشيط السياحية البحرية في جمهورية مصر، ومن المتوقع إبرام اتفاقية الامتياز النهائية خلال الربع الأول من عام 2024، قيد الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة.

تم توقيع اتفاقية الامتياز المبدئية في مقر وزارة النقل في العاصمة الإدارية الجديدة - القاهرة، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل المصري، من قبل اللواء مهندس محمد عبدالرحيم، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، وأحمد المطوع، الرئيس التنفيذي الإقليمي في مجموعة موانئ أبوظبي.

وبموجب هذا التعاون، ستخصص مجموعة موانئ أبوظبي استثمارات بقيمة (3) ملايين دولار على مدى (15) عاماً، ستقوم خلالها بإدارة وتشغيل ثلاثة محطات للسفن السياحية وتوفير خدمات جديدة، وتسهيل وصول الشركات المشغلة للسفن السياحية إلى المنطقة، وتوفير مسارات جديدة مستفيدة من شبكة محطاتها للسفن السياحية في البحر الأحمر، مما سيسهم في تعزيز أعمال الرحلات البحرية التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي في منطقة البحر الأحمر، وزيادة إقبال السياح على السفن السياحية، وتعزيز تجربة المسافرين ومشغلي الرحلات البحرية.

وتعليقاً على ذلك، قال أحمد المطوع، الرئيس التنفيذي الإقليمي في مجموعة موانئ أبوظبي: "تمثل هذه الاتفاقية شهادة على التزامنا بتنشيط السياحة في منطقة البحر الأحمر، وتجسد العلاقات الوطيدة التي تجمع بين الأشقاء في الإمارات ومصر. ومن خلال استثمار 3 ملايين دولار، ستعمل مجموعة موانئ أبوظبي على تعزيز قطاع السياحة البحرية في البحر الأحمر، وتوفير خدمات ومرافق عالمية المستوى لتلك الموانئ، ما سيعود بالنفع على نمو الاقتصاد المصري."

وتأتي هذه الشراكة الأخيرة عقب توقيع اتفاقية امتياز نهائية بين مجموعة موانئ أبوظبي والهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، والتي تهدف إلى تطوير وتشغيل محطة متعددة الأغراض في ميناء سفاجا. وسيشهد ذلك التعاون استثماراً بقيمة 200 مليون دولار أمريكي على مدى 3 سنوات، بهدف تطوير منشأة حديثة داخل الموقع الاستراتيجي في البحر الأحمر، وسيكون أول ميناء يتم تشغيله دولياً لخدمة منطقة صعيد مصر.

جدير بالذكر أن مجموعة موانئ أبوظبي قد افتتحت محطة العقبة للسفن السياحية، الأولى من نوعها في الأردن، وتمثل هذه الاتفاقية إضافة جديدة وقيمة لمحفظة المجموعة، وتعزز استراتيجيتها لإثراء تجربة مسافري السفن السياحية على الصعيد العالمي.

#بياناتحكومية

- انتهى -