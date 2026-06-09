الدقم – وقعت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة اليوم (الاثنين 8 يونيو 2026) 10 اتفاقيات استثمارية ومذكرات تعاون لتأسيس مشروعات جديدة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم باستثماراتِ شركاتٍ من سلطنة عُمان والهند والصين وكوريا الجنوبية وألمانيا والفلبين وجمهورية مصر العربية، وتبلغ قيمة الاستثمارات الجديدة 2.9 مليار ريال عماني (حوالي 7.5 مليار دولار أمريكي).

وتضمنت الاتفاقيات الموقعة: تنفيذ الشق السفلي للمرحلتين الثانية والثالثة لمشروع شركة أكمي للهيدروجين الأخضر باستثمارات تبلغ 1.6 مليار ريال عماني (4.2 مليار دولار أمريكي)، ومشروع تصميم وتنفيذ وتشغيل محطة توليد الكهرباء من قبل شركة الساحل للطاقة بالتعاقد مع الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه وبتكلفة استثمارية تبلغ 350 مليون ريال عماني (910 ملايين دولار)، وتأسيس مشروع صناعة مواد الأنود الخاصة بالبطاريات المستخدمة في السيارات الكهربائية بقيمة استثمارية تصل إلى نحو 192.2 مليون ريال عماني (500 مليون دولار)، وإنشاء المدينة السكنية لموظفي شركة جندال للحديد التي تضم 500 وحدة سكنية وبقيمة استثمارية تصل إلى 30 مليون ريال عُماني (78 مليون دولار)، وإنشاء مصنع لصناعة المنتجات الكيميائية باستثمارات تبلغ 12.3 مليون ريال عماني (32 مليون دولار) من قبل شركة الدقم الكيميائية لصناعة المواد الكيميائية، ومشروع صناعة الهياكل الحديدية باستثمارات تبلغ 10 ملايين ريال عماني (26 مليون دولار) من قبل شركة دي اس دي فيروميتالكو، ومشروع صناعة القوالب الاسمنتية باستثمارات تبلغ 5.7 مليون ريال عماني (15 مليون دولار) من قبل شركة القيادة للتقنية الإنشائية.

كما تم توقيع 3 مذكرات تعاون؛ الأولى مع مجموعة أوكيو وتتعلق بمشروع محطة فصل ومعالجة سوائل الغاز الطبيعي في منطقة الصناعات البتروكيماوية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بتكلفة استثمارية تقدر بـ 288 مليون ريال عماني (750 مليون دولار أمريكي)، والثانية مع شركة تروت القابضة (Trot Holding Company) وتتضمن إنشاء مجمع صناعي متكامل على مساحة مليون متر مربع وباستثمارات تبلغ 192.2 مليون ريال عماني (500 مليون دولار)، والثالثة مع شركة روبي للاستثمار والتطوير لإقامة المجمع السياحي والتقني المتكامل، ويضم المشروع فندقين من فئة 2 و3 نجوم ومجمع تسوق تجاري بقيمة استثمارية تصل إلى 184.5 مليون ريال عماني (480 مليون دولار) وعلى أرض بمساحة 200 ألف متر مربع.

مشروعات تواكب التوجهات العالمية

وأكد معالي قيس بن محمد اليوسف رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة أن الاتفاقيات ومذكرات التعاون التي تم توقيعها اليوم تأتي في ظل التوجيهات السامية لجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه – لتعزيز بيئة الاستثمار في سلطنة عُمان، كما تعكس الاتفاقيات ثقة الشركات المحلية والعالمية في مناخ الاستثمار في سلطنة عُمان بشكل عام والمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بشكل خاص والبنية الأساسية والدور المتوقع للمنطقة في التجارة الإقليمية والعالمية وسلاسل الإمداد.

وقال معاليه في تصريح صحفي إن المشاريع الجديدة تواكب التوجهات العالمية للاستثمار في الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة ومكونات بطاريات السيارات الكهربائية، كما تعزز من جودة الحياة في الدقم عبر المشروعات السياحية والمجمعات الإسكانية للموظفين والتي تعتبر إضافة نوعية للمشروعات القائمة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ومن المتوقع أن تنعكس إيجابا على النشاط الاقتصادي في المنطقة والقيمة المحلية المضافة وفرص التشغيل والتوظيف.

ونوه معاليه بالتنوع في المشاريع والجنسيات المستثمرة، مشيرا إلى أن الاتفاقيات التي تم توقيعها اليوم تشمل استثمارات من الصين والهند وكوريا الجنوبية والفلبين وألمانيا ومصر بالإضافة إلى استثمارات من الشركات الحكومية وشركات القطاع الخاص في سلطنة عمان.

وأكد معاليه أن الهيئة مستمرة في الترويج للفرص الاستثمارية المتوفرة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والمناطق الاقتصادية والحرة التي تشرف عليها، معربا عن تقديره لجهود مختلف الجهات الحكومية التي كان لها دور بارز في استقطاب هذه الاستثمارات ومن أبرزها وزارة الخارجية ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وجهاز الاستثمار العماني واستثمر في عُمان وفريق التفاوض الوطني، مرحبا معاليه بالشركات المحلية والعالمية التي اختارت الدقم مقرا لعملياتها الإنتاجية ومصانعها الجديدة.

استقطاب استثمارات نوعية

من جهته قال المهندس أحمد بن علي عكعاك الرئيس التنفيذي للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم إن المشروعات الجديدة تنسجم مع استراتيجية المنطقة ورؤيتها لاستقطاب مزيد من المشروعات النوعية، مؤكدا أن الاتفاقيات تعكس ثقة المستثمرين في الدقم وجاهزية المنطقة للدخول في مرحلة أكثر تقدمًا من النمو الصناعي والاستثماري.

وأضاف في كلمة ألقاها خلال الحفل: إن توقيع هذه الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، التي تتجاوز قيمتها الاستثمارية 7.5 مليار دولار أمريكي، يعكس بوضوح أن الدقم لم تعد مشروعا واعدا في طور التشكل، بل أصبحت اليوم منصة اقتصادية متكاملة، قادرة على استقطاب استثمارات نوعية في قطاعات متعددة، تشمل الطاقة الخضراء، والصناعات التحويلية، والصناعات المرتبطة بسلاسل الإمداد، والصناعات الكيميائية، والتقنيات الإنشائية، والمجمعات الصناعية، والقطاع السياحي والخدمي.

ونوه في كلمته باختيار الشركات المحلية والعالمية للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم لتنفيذ مشروعاتها، مؤكدا أن إدارة المنطقة سوف تواصل دعم المستثمرين، وتذليل التحديات التي تواجههم، وتسريع الإجراءات، وضمان أن تتحول هذه المشاريع إلى واقع ملموس يضيف قيمة حقيقية للاقتصاد الوطني.

ثقة في البيئة الاستثمارية بالدقم

وأعربت الشركات المحلية والعالمية عن تقديرها للجهود التي شهدتها الفترة الماضية من قبل الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة وإدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم لتسريع توقيع اتفاقيات المشروعات الجديدة، مؤكدة أن اختيارها للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم يأتي في ظل ثقتها بالبيئة الاستثمارية في المنطقة والمزايا والمقومات التنافسية والمرافق الصناعية واللوجستية التي تتمتع بها الدقم.

وقال إيهاب حلاوة مدير المشتريات في شركة دي اس دي فيروميتالكو إن اختيار الشركة للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم للاستثمار فيها يأتي نتيجة للمكانة الاستراتيجية الفريدة التي تحتلها الدقم اليوم كبوابة تجارية عالمية ومركز حيوي يربط خطوط الملاحة الدولية.

وأشار إلى أن قيام الشركة بإنشاء مشروع متخصص في الهياكل الحديدية للمشاريع الصناعية وبناء الخزانات يأتي بهدف تقديم حلول هندسية وإنشائية فائقة الجودة تدعم مجموعة من القطاعات الرئيسية من أبرزها مشروعات الطاقة الكهربائية والطاقة المتجددة والنفط والغاز ومختلف مشروعات البنية الأساسية، مؤكدا أن الشركة تتطلع من خلال مشروعها في الدقم إلى تلبية الطلب المحلي والانطلاق من ميناء الدقم لخدمة الأسواق الإقليمية والعالمية.

وقال المهندس يعقوب الحارثي الرئيس التنفيذي لشركة الساحل للطاقة: يعكس مشروع الدقم المستقل لإنتاج الكهرباء توجه سلطنة عُمان نحو طاقة أكثر استدامة وجاهزية للمستقبل، بما يتماشى مع مستهدفات الحياد الصفري الكربوني بحلول 2050.

وأضاف: تبلغ الطاقة الإنتاجية الصافية للمحطة 890 ميجاواط ويعتمد المشروع على تقنية الدورة المركبة المتقدمة (CCGT) بما يعزز من كفاءة التوليد ومرونة التشغيل والأداء البيئي، مشيرا إلى أن اتفاقية شراء الطاقة لمدة 20 عامًا دخلت حيز النفاذ في 24 ديسمبر 2025، ومن المتوقع التشغيل المبكر للمحطة في الأول من أبريل 2028 والتشغيل التجاري في الأول من أبريل 2029.

وقال أنيوبو لي الرئيس التنفيذي لشركة القيادة للتقنية الإنشائية إننا نركز على إنشاء مصنع حديث لإنتاج المنازل الخرسانية الجاهزة بما يدعم التوجهات الصناعية لسلطنة عُمان وتعزيز تطبيقات البناء الصناعي وتقنيات البناء المستدام، موضحا أن المشروع سيعتمد على أحدث تقنيات البناء المعياري باستخدام الخرسانة مسبقة الصب لإنتاج المنازل والوحدات السكنية والمكاتب الجاهزة والمنشآت المرافقة عالية الجودة.

وأوضح أن المشروع يهدف إلى تلبية احتياجات السوق العُماني من الوحدات السكنية والمكتبية الجاهزة، ودعم مشاريع البنية الأساسية والتطوير العمراني، مع المساهمة في توفير فرص عمل وتعزيز المحتوى المحلي ونقل الخبرات الصناعية الحديثة.

وأكد التزام الشركة بأعلى معايير الجودة والكفاءة في البناء والإنتاج، وسعيها لأن تكون من الشركات الرائدة في مجال البناء المعياري والمباني الجاهزة في سلطنة عُمان.

إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا

ويتضمن مشروع الشق السفلي للمرحلتين الثانية والثالثة لمشروع شركة أكمي للهيدروجين الأخضر إنشاء منشأة صناعية واسعة النطاق لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء على مساحة 10 كم مربع وبتكلفة استثمارية تبلغ 4.2 مليار دولار أمريكي، وسيتم تطوير المشروع على مرحلتين (الثانية والثالثة)؛ تبلغ الطاقة الإنتاجية لكل منهما 400 ألف طن متري من الأمونيا الخضراء سنويا و71 ألف طن متري من الهيدروجين الأخضر سنويا، وعند اكتمال المرحلتين ستكون الطاقة الإنتاجية الإجمالية 800 ألف طن متري سنويا من الأمونيا الخضراء و142 ألف طن متري سنويا من الهيدروجين الأخضر، ومن المتوقع بدء التشغيل التجاري للمرحلة الثانية في عام 2030 والمرحلة الثالثة في عام 2033.

وقع اتفاقية حق الانتفاع من جانب الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة معالي قيس بن محمد اليوسف رئيس الهيئة، وعن شركة أكمي جروشنل جسال المدير الإقليمي للشركة في سلطنة عُمان.

تصميم وتنفيذ وتشغيل محطة لتوليد الكهرباء

وتعد محطة إنتاج الكهرباء الجديدة أحد المشاريع الاستراتيجية لدعم قطاع الطاقة في سلطنة عُمان، ويستهدف المشروع مواكبة الطلب المستقبلي على الكهرباء في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وتغطية احتياجات المشاريع الاستراتيجية القادمة، وهو نتاج شراكة استراتيجية لعدد من الشركات المحلية والكورية.

وقد صُمم المشروع ليكون جاهزًا للمستقبل، من خلال تخصيص مساحات للبنية الأساسية المرتبطة بخفض الانبعاثات، بما في ذلك تقنيات التقاط الكربون وإمكانية رفع نسبة الهيدروجين في مزيج الوقود.

وقع الاتفاقية نيابة عن الهيئة معالي قيس بن محمد اليوسف رئيس الهيئة، وعن شركة الساحل للطاقة المهندس يعقوب الحارثي الرئيس التنفيذي للشركة.

صناعة مواد الأنود الخاصة بالبطاريات

ويركز مشروع صناعة مواد الأنود الخاصة بالبطاريات والذي تنفذه إحدى الشركات الصينية العالمية على البحث والتطوير والتصنيع الصناعي لمادة الأنود القائمة على السيليكون، وهي مادة ذات كثافة طاقة عالية تُستخدم في بطاريات الليثيوم-أيون.

ويهدف المشروع إلى توطين سلسلة توريد الأنود السيليكوني-الكربوني داخل سلطنة عُمان لدعم منظومة المركبات الكهربائية المحلية، وتصدير المنتجات إلى السوق العالمية لمواد الأنود عالية الجودة

وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع حوالي 192.2 مليون ريال عماني (500 مليون دولار)، وسيتم تنفيذه على مرحلتين؛ بطاقة إنتاجية تبلغ 2000 طن سنويا في المرحلة الأولى لترتفع بعد المرحلة الثانية إلى 5000 طن سنويا، ومن المتوقع بدء الإنتاج التجريبي للمرحلة الأولى في الربع الثاني من عام 2027 على أن يبدأ إنشاء المرحلة الثانية في الربع الثاني من عام 2028.

مدينة سكنية لموظفي شركة جندال للحديد

ويأتي إنشاء المدينة السكنية لموظفي شركة جندال للحديد في إطار جهود الشركة لرفع مستوى الإعاشة والخدمات المقدمة لموظفي الشركة، واستقطاب الكفاءات، وتوفير وحدات سكنية تتوافق مع أفضل الممارسات الدولية في هذا الإطار، وتواكب تطلعات الموظفين وتحقق لهم ولأسرهم الاستقرار في العمل والإقامة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.

ويشتمل المشروع على 500 وحدة سكنية والعديد من المرافق والخدمات الرئيسية النوعية بما في ذلك الصالات الرياضية، وملاعب كريكيت وجولف، وأندية رياضية والعديد من الخدمات الأخرى، وسيتم تنفيذ المشروع على أرض بمساحة 460 ألف متر مربع، ومن المتوقع إنجاز المرحلة الأولى من المدينة في عام 2028.

وقع الاتفاقية نيابة عن الهيئة معالي قيس بن محمد اليوسف رئيس الهيئة، وعن شركة جندال للحديد هارشا شيتي (Hersha Shetty) الرئيس التنفيذي للشركة.

مصنع للمواد الكيميائية

ويتضمن مشروع شركة الدقم للمنتجات الكيميائية تصميم وبناء وتشغيل منشأة تصنيع كيميائية متكاملة لإنتاج الصودا الكاوية (هيدروكسيد الصوديوم) وكلوريد الكالسيوم، وتقدر التكلفة الاستثمارية للمرحلة الأولى من المشروع بـ 12.3 مليون ريال عماني (32 مليون دولار أمريكي)، ويهدف المشروع إلى دعم الطلب المحلي والإقليمي على الصودا الكاوية وكلوريد الكالسيوم، لا سيما في قطاعات النفط والغاز، ومعالجة المياه، والصناعة، والكيماويات، مع المساهمة في التنويع الصناعي والتنمية الاقتصادية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع 60 طنا متريا يوميا من الصودا الكاوية و50 طنا متريا يوميا من كلوريد الكالسيوم، ومن المتوقع تشغيل المشروع في عام 2027.

وقع الاتفاقية نيابة عن الهيئة سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب نائب رئيس الهيئة، وعن شركة الدقم للمنتجات الكيميائية حمد بن سيف الناصري رئيس مجلس الإدارة.

صناعة الهياكل الحديدية

ويعد مشروع صناعة الهياكل الحديدية الذي تنفذه شركة دي اس دي فيروميتالكو (DSD Ferrometalco Steel Construction) من المشروعات الاستثمارية المشتركة من قبل مستثمرين من ألمانيا وجمهورية مصر العربية، وسيقام المشروع على أرض بمساحة 39 ألف متر مربع وتبلغ تكلفة المرحلة الأولى من المشروع 10 ملايين ريال عماني (26 مليون دولار أمريكي).

ويتضمن المشروع إنشاء منشأة حديثة لتصنيع الفولاذ الثقيل، مصممة لتنفيذ مشاريع ضخمة ومعقدة وعالية القيمة في سلطنة عُمان ودول مجلس التعاون الخليجي وشرق أفريقيا، وستُجهز المنشأة بتقنيات متطورة وشهادات دولية، وستُنتج الفولاذ الإنشائي، وأوعية الضغط، والخزانات، وأنظمة الأنابيب، والأعمال الدقيقة، مما يجعلها مركزًا إقليميًا للتميز في الهندسة والتصنيع.

ويهدف المشروع لتوفير حلول هندسية وإنشائية عالية الجودة في مجال الصناعات الثقيلة، لدعم قطاعات متعددة تشمل محطات الكهرباء والطاقة المتجددة والنفط والغاز والبنية التحتية، ويستهدف المشروع تلبية الطلب المحلي في سلطنة عُمان والتصدير إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

وتتراوح الطاقة الإنتاجية للمشروع بين 1500 طن و2000 طن سنويا من المشاريع المُصنّعة، وتشمل عمليات الإنتاج: القطع، والدرفلة، واللحام، والحفر، والتفجير، والطلاء، ومن المتوقع تشغيل المشروع خلال 18 شهراً من تاريخ بدء الأعمال الإنشائية.

وقع الاتفاقية نيابة عن الهيئة سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب نائب رئيس الهيئة، وعن شركة دي اس دي فيروميتالكو (DSD FERROMETALCO) محمد فؤاد الشريك التنفيذي لـ اف ام سي.

توفير حلول البناء المؤقتة

ويستهدف مشروع شركة القيادة للتقنية الإنشائية توفير حلول البناء المؤقتة والسريعة في سلطنة عُمان والأسواق الإقليمية، ويعتمد المشروع على أحدث تقنيات البناء المعياري باستخدام الخرسانة مسبقة الصب لإنتاج المنازل والوحدات السكنية والمكاتب الجاهزة والمنشآت المرافقة عالية الجودة.

ويتألف المشروع من مصنع حديث للمنازل الخرسانية الجاهزة يقام على مساحة نحو 12000 متر مربع، ويشتمل المصنع على مرافق إنتاج متكاملة تضم ورش التصنيع، ومنطقة تجهيز حديد التسليح، ومستودعات المنتجات النهائية، ومستودعات المواد الخام، بالإضافة إلى المكاتب الإدارية والخدمات المساندة.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع، بعد اكتماله، في تعزيز القدرة الإنتاجية المحلية لقطاع المباني الجاهزة في سلطنة عُمان، وتوفير حلول إنشائية متطورة، ودعم تطوير سلسلة التوريد المحلية ونقل المعرفة والخبرات الفنية الحديثة.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية للمشروع بما يتراوح بين 1500 و2000 غرفة جاهزة، و800 فيلا، وتقدر استثمارات المرحلة الأولى من المشروع بـ 5.7 مليون ريال عماني (15 مليون دولار أمريكي).

وقع الاتفاقية نيابة عن الهيئة المهندس أحمد بن علي عكعاك الرئيس التنفيذي للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، وعن شركة القيادة للتقنية الإنشائية الرئيس التنفيذي للشركة انيوبو لي (Anyoubu Li).

إنشاء وحدة فصل ومعالجة سوائل الغاز الطبيعي

ويُعد مشروع محطة فصل ومعالجة سوائل الغاز الطبيعي في منطقة الصناعات البتروكيماوية أحد المشاريع الاستراتيجية الداعمة لتطوير مجمع البتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، نظراً لدور المحطة في توفير المواد الأولية اللازمة للصناعات اللاحقة ذات القيمة المضافة، وتعظيم الاستفادة من الموارد الوطنية ورفع قيمتها المضافة.

وتُعنى المحطة بفصل مكونات سوائل الغاز الطبيعي إلى منتجات رئيسية تشمل البروبان والبيوتان ومركبات الهيدروكربونات الثقيلة، تمهيداً لتخزينها في خزانات مخصصة وتصديرها عبر ميناء الدقم أو استخدامها كمواد أولية للصناعات التحويلية والبتروكيماوية.

ويهدف المشروع إلى دعم تطوير الصناعات التحويلية والبتروكيماوية من خلال توفير المواد الأولية اللازمة للأنشطة الصناعية المرتبطة بها، ودعم جهود التنويع الاقتصادي، وتعظيم القيمة المضافة للموارد الوطنية من خلال تطوير سلاسل قيمة صناعية جديدة، إضافة إلى تمكين الشراكات الاستراتيجية بين الشركات الوطنية والعالمية العاملة في قطاع الطاقة والخدمات اللوجستية والبنية الأساسية، إلى جانب توفير البنية الأساسية اللازمة لتخزين وتداول وتصدير المنتجات عبر ميناء الدقم إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، وتعزيز التكامل بين مشروعات الطاقة والصناعة والخدمات اللوجستية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، بما يدعم نمو المنظومة الصناعية ويعزز كفاءة سلاسل الإمداد والخدمات المرتبطة بها.

وتقدر استثمارات مجموعة أوكيو في المشروع بنحو 288 مليون ريال عماني (750 مليون دولار أمريكي)، وسيتم تنفيذه على أرض بمساحة 350 ألف متر مربع بمنطقة الصناعات البتروكيماوية بالدقم.

وقع مذكرة التعاون نيابة عن الهيئة المهندس أحمد بن علي عكعاك الرئيس التنفيذي للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، وعن مجموعة أوكيو المهندس سلطان بن حمد البرطماني نائب الرئيس لتطوير الأعمال.

تطوير مجمع صناعات متكامل للصناعات الخفيفة

ويتضمن مشروع شركة تروت القابضة إنشاء وتطوير مجمع صناعات متكامل للصناعات الخفيفة على مساحة مليون متر مربع؛ يتضمن مجموعة من المشروعات الصناعية مع تنفيذ أعمال الطرق والبنية الأساسية ومبنى الخدمات والمرافق الأخرى، وتبلغ التكلفة التقديرية للمجمع حوالي 192.2 مليون ريال عماني (500 مليون دولار أمريكي).

ويركز المشروع على تطوير جزء من منطقة الصناعات الخفيفة وإنشاء مجمع صناعي متكامل يتم من خلاله استهداف الشركات العُمانية والأجنبية لإقامة مشروعات صناعية متنوعة في المجمع، وتعزيز ثقافة الشركات الناشئة وتشجيع رواد الأعمال العُمانيين والشركات الناشئة لتأسيس مشروعاتها في المجمع الذي سيعمل كمنصة حاضنة للمستثمرين منذ مرحلة التأسيس.

وسيتم تنفيذ المجمع على 4 مراحل، ومن المتوقع إنجاز المرحلة الأولى بعد 3 سنوات من توقيع اتفاقية حق الانتفاع، في حين يتم إنجاز المرحلة الرابعة بعد 10 سنوات.

وقع مذكرة التعاون نيابة عن الهيئة المهندس أحمد بن علي عكعاك الرئيس التنفيذي للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، وعن شركة تروت القابضة رئيس مجلس إدارة المجموعة جاغديش تشاندرا راجالال كوتاديار (Jagdishchandra Rajalal Kotadiya).

تشييد مشروع سياحي متكامل

ويتضمن مشروع شركة روبي للاستثمار والتطوير، الذي يتم تنفيذه بالشراكة بين مستثمرين من سلطنة عُمان وجمهورية الفلبين، تشييد مشروع سياحي متكامل يضم فندقين من فئة 2 و3 نجوم ومجمع تسوق ومكاتب بتكلفة تقديرية تبلغ 184.5 مليون ريال عماني (480 مليون دولار أمريكي).

ويستهدف المشروع تعزيز الإمكانات السياحية بالدقم ومواكبة النمو السياحي والطلب على الإقامات الفندقية وتعزيز نمط الحياة بالمنطقة، ومن المتوقع أن يستقطب مركز التسوق 200 شركة محلية وعالمية.

وقع مذكرة التعاون نيابة عن الهيئة المهندس أحمد بن علي عكعاك الرئيس التنفيذي للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، وعن شركة روبي للاستثمار والتطوير الدكتور هادي السرحاني مالك الشركة والمدير التنفيذي.

-انتهى-

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