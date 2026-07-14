في خطوة تعكس التزامها بالمساهمة في معالجة فجوة تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات

دبي، الإمارات العربية المتحدة – أعلنت شركة تريلين كابيتال المحدودة ("تريلين")، وهي شركة مقرها مركز دبي المالي العالمي وخاضعة لرقابة سلطة دبي للخدمات المالية، اليوم عن استكمال أول صفقة تمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة بنجاح، وذلك من خلال توفير تمويل يدعم خطط النمو لشركة مقرها دبي تعمل في مجال التجارة والتوزيع وتخدم قطاعي الرعاية الصحية ومستحضرات التجميل.

وقد قامت تريلين بترتيب هذا التمويل عبر آلية استثمارية مخصصة للمستثمرين المحترفين والمؤسسات الاستثمارية. وسيمكّن هذا التمويل الشركة من تسريع خططها للنمو، وتعزيز رأس المال العامل، وتوسيع نطاق عملياتها في مختلف أنحاء دولة الإمارات.

وتمثّل هذه الصفقة محطة مهمة في مسيرة تريلين نحو تحسين فرص حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة الراسخة في دولة الإمارات على التمويل الخاص، وهي شركات تُشكّل العمود الفقري للاقتصاد الوطني، إلا أنها غالباً ما تواجه خيارات تمويل محدودة رغم متانة أسسها التشغيلية.

وتُشكّل الشركات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 94% من إجمالي الشركات العاملة في دولة الإمارات، وتؤدّي دوراً محورياً في دفع عجلة الابتكار، وخلق فرص العمل، وتنويع الاقتصاد. ومع ذلك، لا تزال شريحة كبيرة من هذه الشركات تواجه صعوبة في الحصول على تمويل مرن وسريع ومصمم بهيكلية تتناسب مع احتياجاتها. وقد تأسّست تريلين للمساهمة في معالجة فجوة تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات، والتي تُقدّر بأكثر من 100 مليار دولار أمريكي، وذلك من خلال ربط الشركات عالية الجودة بالتمويل الخاص عبر عملية دقيقة لتقييم الجدارة الائتمانية مدعومة بالتكنولوجيا، بما يتيح اتّخاذ قرارات تمويل أسرع وأكثر استنارة.

وقال علي بيربهاي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة تريلين: ’’يمثّل استكمال أول صفقة تمويل لنا محطة مهمّة في مسيرة تريلين، إلا أن الأهم من ذلك أنه يبرهن على أن الشركات الصغيرة والمتوسطة الراسخة في دولة الإمارات بات لديها مسار إضافي للحصول على التمويل اللازم لدعم النمو الذي تحتاجه. فما يحدّ من نمو كثير من الشركات القوية ليس نقص الفرص، وإنما محدودية الوصول إلى التمويل المرن. ويجمع نهجنا بين التحليل المتقدم للبيانات، والرؤى المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والخبرة الائتمانية المتخصصة لفهم طبيعة أعمال كل شركة على حدة، وتصميم حلول تمويلية تعكس واقع أعمالها الفعلية. وتمثّل هذه الصفقة بداية لسلسلة من عمليات التمويل التي نعتزم تنفيذها لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الطموحة في مختلف أنحاء دولة الإمارات‘‘.

من جانبه، قال الدكتور فينس كوك، رئيس مجلس إدارة تريلين: ’’تمثّل الشركات الصغيرة والمتوسطة إحدى أهم ركائز الاقتصاد الإماراتي، ويُعدّ توسيع فرص حصولها على التمويل عاملاً أساسياً لاستدامة النمو الاقتصادي على المدى الطويل. ولا تزال العديد من الشركات الناجحة تواجه فجوات تمويلية خلال مراحل حاسمة من مسيرة نموها. وقد تأسّست تريلين للمساهمة في سدّ هذه الفجوة من خلال توجيه التمويل الخاص نحو الشركات ذات الجودة العالية، وتمثّل هذه الصفقة الأولى خطوة مهمّة نحو بناء سوق ائتمان خاص أكثر عمقاً وحيوية في دولة الإمارات‘‘.

ويأتي هذا الإعلان عقب حصول تريلين مؤخراً على موافقة سلطة دبي للخدمات المالية لمزاولة نشاط إدارة صندوق استثمار جماعي، وهو ما يعزز قدرة الشركة على هيكلة وإدارة حلول استثمارية موجّهة للمستثمرين المحترفين والمؤسسات الاستثمارية.

وقد أسّس تريلين كل من علي بيربهاي، الرئيس التنفيذي، وتامر بزاري، الشريك الإداري، حيث تجمع الشركة بين تقنيات متقدمة لتحليل الجدارة الائتمانية والخبرة العميقة في مجال الائتمان الخاص لتقييم الجهات المقترضة وتصميم حلول تمويلية تتناسب مع احتياجات أعمالها. ومن خلال عملياتها القائمة في مركز دبي المالي العالمي وأداتها الاستثمارية الأوروبية، تسهم تريلين في توسيع نطاق الوصول إلى حلول تمويل بديلة للشركات الصغيرة والمتوسطة الراسخة، مع إتاحة الفرصة للمستثمرين للاستثمار في واحدة من أسرع فئات الأصول نمواً وأقلها تغطية في دولة الإمارات.

نبذة عن تريلين كابيتال

تريلين كابيتال هي شركة خاضعة لرقابة سلطة دبي للخدمات المالية وتتّخذ من مركز دبي المالي العالمي مقراً لها. وتهدف الشركة إلى تعزيز وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة الراسخة في دولة الإمارات إلى التمويل الخاص، من خلال ترتيب حلول تمويلية مصممة خصّيصاً عبر آليات استثمارية مخصصة للمستثمرين المحترفين والمؤسسات الاستثمارية المؤهلة.

وتعتمد الشركة على منصة متطورة لتقييم الجدارة الائتمانية مدعومة بالتكنولوجيا، بما يضمن إجراء تقييم ائتماني دقيق وفعّال يساعد الشركات ذات الجودة العالية على الحصول على التمويل اللازم لتحقيق نموها.

وقد استلهم اسم "تريلين" من كلمة (Trellis)، وهي البنية التي توفر الدعم والتوجيه والمساندة على النمو، في تجسيد لرسالة الشركة الهادفة إلى تمكين الشركات الإماراتية الطموحة من الوصول إلى التمويل المرن الذي يدعم نموها.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة:

www.trellen.com

هذا البيان الصحفي مخصص لأغراض إعلامية فقط، ولا يشكل عرضاً أو دعوة أو التماساً للاستثمار في أي منتج مالي.

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