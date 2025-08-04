أبوظبي: أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب مواصلة تطوير حملاتها وتنويع قنواتها التوعوية للوصول إلى الفئات المعنية بتطبيق الضرائب، وتعزيز التواصل مع المُتعاملين والمُستفيدين من هذه الحملات في جميع إمارات الدولة، والتعريف بخدماتها التي تشهد توسُعًا مُستمرًا مُشيرةً إلى أنه خلال العام الماضي والفترة المُنقضية من العام الحالي تم استحداث العديد من الحملات والبرامج والأنشطة التوعوية بأساليب مُبتكرة، لتلبية المُتطلبات المعرفية الضريبية لقطاعات الأعمال وفئات المُجتمع الإماراتي.

وأعلنت أن عدد فعاليات التوعية الضريبية التي نفذتها الهيئة خلال النصف الأول من العام الحالي ارتفع إلى 85 فعالية استفاد منها 28 ألف مُشارك، مُقارنة بـ 70 فعالية نُفِّذت خلال الفترة ذاتها من عام 2024 بارتفاع أكثر من 21% حيث تم زيادة عدد الورش التوعوية لضمان عدم وجود فجوات معرفية في المجالات الضريبية.

وأشارت الهيئة الاتحادية للضرائب في بيان صحفي اليوم إلى أنه تم تنفيذ 53 فعالية عن بُعد خلال الشهور الستة الأولى من العام مُقابل 43 فعالية عن بُعد خلال النصف الأول من 2024، وتم تنفيذ 24 فعالية حضورية مُقابل 27 فعالية حضورية خلال الشهور الستة الأولى من 2024.

وأكدت الهيئة مواصلة جهودها وخططها لتعزيز مُساهماتها في تنفيذ مُستهدفات الدورة الثانية لبرنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، والتوسُّع في التكامل الرقمي مع الجهات المعنية للتحسين المُستدام لتجربة المُتعاملين الرقمية، ومواصلة العمل الجاد لخدمة المجتمع وتقديم مزيد من التسهيلات لمُساندة قطاع الأعمال وإسعاد المُتعاملين.

وأوضحت أن فعالياتها التوعوية ومن بينها مجالس المُتعاملين التي تعقدها الهيئة في جميع إمارات الدولة تُركِّز على عقد لقاءات وجلسات تشاورية مع ممثلين عن قطاعات الأعمال والمعنيين للتعرف على آرائهم ومُقترحاتهم بشأن مبادرات ومشاريع الهيئة في مجال تصفير البيروقراطية التي تهدف إلى إلغاء أكثر للإجراءات الضريبية غير الضرورية، وتصفير الاشتراطات والمتطلبات المُكرَّرة وغير الضرورية، والمُساهمة في تعزيز التكامل الحكومي، ودعم مشاركة البيانات.

وقالت زهرة الدهماني، مدير إدارة خدمات دافعي الضرائب بالهيئة الاتحادية للضرائب: "في إطار سعيها المُستمر لتنويع قنواتها وأدواتها التوعوية وفقًا للمتطلبات المرحلية يتم التركيز على إشراك قطاعات الأعمال بأفكارهم ومُقترحاتهم في خطط التطوير المُستدام لخدمات الهيئة التي تهدف للمُحافظة على أفضل مستويات الكفاءة والجودة والمرونة، وتبسيط وتقليص الإجراءات".

وأضافت: "واصلت الهيئة استحداث حملات وبرامج توعوية جديدة للتعريف بالخدمات والمُبادرات التي أطلقتها الهيئة، فضلًا عن مواصلة تنفيذ وتوسيع نطاق الفعاليات التوعوية الأساسية، ومن بين المُبادرات التوعوية الرئيسية التي تم استحداثها؛ فعاليات "علوم الضرائب" التي استفاد منها 72 مُشارك من خلال 3 ورش عمل، فيما تم تنفيذ ورشتي عمل حول "الشهادات الضريبية" استفاد منها 1,330، كما تم خلال الشهور الستة الأولى من العام الحالي عقد 6 ورش عمل حول منصة "إمارات تاكس" للخدمات الضريبية الرقمية" استفاد منها 2,044 مُشارك، وورشتي عمل حول "التحديثات الضريبية" استفاد منها 1,824 مُشارك".

واختتمت مدير إدارة خدمات دافعي الضرائب بالهيئة الاتحادية للضرائب، قائلة: "تحرص الهيئة خلال حملاتها التوعوية على التعريف بعمليات التطوير المُستمر التي يتم تنفيذها للارتقاء المتواصل بالبيئة التشريعية والإجرائية الضريبية، والتعريف بالمشاريع المتنوعة التي تطلقها الهيئة لتطوير الخدمات الرقمية بإجراءات تحوُّل فعَّالة لتسريع إنجاز خدماتها، والحد من الاستخدامات الورقية، وتخفيض عدد المُستندات المطلوبة قدر الإمكان، وغيرها من تسهيلات خدمية لتحقيق أثر ملموس خلال فترات زمنية قصيرة".

عن الهيئة الاتحادية للضرائب:

تأسست "الهيئة الاتحادية للضرائب" بموجب مرسوم بقانون اتحادي رقم (13) لسنة 2016 بهدف المساهمة في تنفيذ سياسات تنويع الاقتصاد الوطني وزيادة الإيرادات غير النفطية لدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال إدارة وتحصيل الضرائب الاتحادية استناداً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية وتقديم كافة وسائل الدعم والمساندة لتمكين الخاضعين للضرائب من الامتثال للقوانين الضريبية والإجراءات التي تحكم تعاملاتهم مع الهيئة.

وحرصت الهيئة منذ انطلاقها في عام 2017 على التعاون مع الجهات المختصة لإرساء دعائم نظام شامل متوازن لتكون الإمارات من أوائل الدول في العالم التي طبقت نظاماً ضريبياً إلكترونياً بالكامل يشجع على الامتثال الطوعي بإجراءات ميسرة وسريعة، بداية من التسجيل ثم تقديم الإقرارات وسداد الضرائب المستحقة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة: www.tax.gov.ae.

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