الإمارات العربية المتحدة، دبي: حقق مطار دبي الدولي DXB أداءً قوياً خلال الربع الثاني من العام الجاري، ما ساهم في ارتفاع عدد المسافرين خلال الستة أشهر الأولى باستقبال نحو 27.9 مليون مسافراً، ليتجاوز أعداد المسافرين خلال العام الماضي بنحو 1.2 مليون مسافر، وذلك على الرغم من انخفاض الطاقة الاستيعابية للمطار خلال أعمال تجديد المدرج الشمالي والتي استمرت لمدة 45 يوماً خلال شهري مايو ويونيو من العام الجاري.

أرقام وإحصائيات

كما حافظ المطار على أدائه الاستثنائي وتحقيق النمو على أساس ربع سنوي للمرة التاسعة على التوالي منذ بداية الوباء العالمي، حيث سجل مطار دبي الدولي DXB 14.2 مليون مسافر خلال الربع الثاني من العام الجاري، محققاً زيادة سنوية قدرها 190.6%. واستقبل دبي الدولي نحو 27,884,888 مسافراً في النصف الأول من العام الجاري، مسجلاً زيادة قياسية بنسبة 161.9% مقارنة بالنصف الأول من عام 2021، لتشير هذه النتائج القوية إلى تحقيق نسبة 67.5% من معدلات حركة المسافرين عبر مطار دبي الدولي DXB خلال نفس الفترة من عام 2019 قبل الجائحة العالمية.

أبرز وجهات السفر الدولية

احتفظت الهند بمكانتها كوجهة أولى لمطار دبي الدولي DXB من حيث عدد الركاب بإجمالي 4 مليون راكب، مدفوعاً بشكل أساسي بزيادة عدد المسافرين إلى كل من مومباي، ودلهي، وحيدر أباد. وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية بإجمالي 2 مليون مسافر، تليها المملكة المتحدة 1.9 مليون مسافر، ثم باكستان 1.7 مليون مسافر، وأخيراً الولايات المتحدة الأمريكية 1.4 مليون مسافر.

أما بالنسبة لأبرز ثلاث وجهات من المدن، جاءت الصدارة لمدينة لندن بإجمالي 1.3 مليون مسافر، تليها الرياض 910 ألف مسافر، ثم مومباي التي سجلت 726 ألف مسافراً.

الشحن

بلغت خدمات البضائع في مطار دبي الدولي DXB نحو 390,520 طناً من الشحن الجوي خلال الربع الثاني من العام الحالي، بإجمالي 910,075 طناً خلال الستة أشهر الأولى من عام 2022، مسجلة تراجع بنسبة 18.9%. وعلى الرغم من مواصلة عمليات الشحن على متن رحلات الركاب خلال فترة إغلاق المدرج الشمالي في مطار دبي الدولي DXB، لقد تأثرت حركة الشحن خلال الربع الثاني بسبب تخفيض الطاقة الاستيعابية للشحن الجوي وتوجيه بعض رحلات الركاب إلى مطار دبي ورلد سنترال DWC في شهر مارس الماضي، لإنجاز خطة العمل وفق الجدول الزمني المحدد لأعمال تجديد المدرج الشمالي خلال الفترة من 9 مايو إلى 22 يونيو.

الرحلات الجوية

بلغ إجمالي عدد الرحلات خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري نحو 154,993 بزيادة قدرها 55.9% مقارنة بالنصف الأول من عام 2021، ليحقق نسبة 87% من مؤشرات التعافي والعودة إلى مستويات ما قبل الجائحة التي سجلها مطار دبي الدولي DXB خلال النصف الأول من عام 2019.

ومن جانبه، صرح بول غريفيث الرئيس التنفيذي لمؤسسة مطارات دبي، قائلاً: "يُشكّل الأداء القوي الذي شهده مطار دبي الدولي DXB خلال الربع الثاني إنجازاً كبيراً ومحطة هامة في تاريخه، ليحتل مركزاً متقدماً في مؤشر التعافي ضمن قطاع الطيران، ليس فقط لقدرته على استيعاب حركة المسافرين الكبيرة، وإنما لتميُّزه في تقديم أعلى معايير الخدمة على مستوى العالم. حرصنا على دراسة الأوضاع بشكل استباقي والتنبؤ بمرحلة التعافي والارتفاع في حركة المسافرين، ما مكنّنا من التعامل بكفاءة واحترافية لاستيعاب الزيادة في حركة الركاب في الوقت المناسب، وذلك بالتنسيق والتعاون المشترك مع كافة الشركاء الاستراتيجيين لتقديم تجربة سلسة وسهلة على الدوام يتوقعها المسافرين عبر مطار دبي الدولي DXB."

المدة الزمنية للانتظار في المطار

اعتمد مطار دبي الدولي DXB في إدارة عملياته على توظيف أحدث تقنيات المقاييس الحيوية، حيث ساهمت تقنية البوابات الذكية في تسريع الوقت الزمني لإتمام إجراءات السفر، استناداً إلى كفاءة وسرعة مركز التحكم في العمليات المتقدم الذي يوفر معلومات محدَّثة بشكل مستمر، الأمر الذي يتيح تقديم أعلى معايير الخدمة وتسهيل رحلة المسافرين على الرغم من فترة الذروة وتزايد أعداد المسافرين بشكل كبير. وفي هذا الإطار، سجل المطار مؤشرات قوية خلال النصف الأول من العام الجاري خاصة في فترات الذروة، حيث جاءت المدة الزمنية لانتظار 96% من المسافرين لمدة أقل من 5 دقائق عند كاونترات مراقبة الجوازات، في حين كان متوسط وقت الانتظار عند بوابات التفتيش الأمني عند المغادرة أقل من 3 دقائق لـ 97% من الركاب*.

الأمتعة والحقائب

تمكن نظام مناولة الحقائب والأمتعة في مطار دبي الدولي DXB، الذي يمتد بطول 175 كم، من نقل إجمالي 27.1 مليون حقيبة خلال النصف الأول من عام 2022، مُسجلاً أعلى أداءً للمطار الدولي الأكثر ازدحامًا في العالم بنسبة 99.8% (أي بمعدل 1.75 حقيبة لكل 1000 مسافر لم يتم التعامل معها). أما بالنسبة إلى تسليم الأمتعة عند الوصول، تم تسليم 92% من

جميع الأمتعة في غضون 30 دقيقة**. تمثل مؤشرات الأمتعة التي تم تحقيقها خلال هذه الفترة 77.2% من حجم الأمتعة في مطار دبي الدولي DXB للفترة نفسها من عام 2019.

حركة المسافرين المتوقعة مع نهاية العام الجاري

وقد أعلنت مؤسسة مطارات دبي عن تحديث التوقعات الأولى التي أعلنتها مسبقاً حول حركة الركاب مع نهاية العام الجاري لتصل إلى 62.4 مليون مسافر، في ظل مؤشرات الأداء القوي خلال الستة أشهر الأولى، وتوقعات النصف الثاني بمتوسط عدد المسافرين يصل إلى 5.6 مليون مسافر شهرياً.

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* استنادًا إلى متوسط أوقات الانتظار (مرجحًا بالعدد الإجمالي للمسافرين الذين تم استيعابهم) التي تم التقاطها بواسطة نظام المراقبة في مؤسسة مطارات دبي بناءً على الوقت الفعلي.

** يقيس أداء تسليم الأمتعة الوقت من لحظة توقف الطائرة إلى تسليم الحقائب.

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