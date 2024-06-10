تغطية الإصدار رقم مائتان وثمانية وسبعون لصكوك السلم الإسلامية الحكومية قصيرة الأجل



المنامة، البحرين- 10 يونيو 2024 - أعلن مصرف البحرين المركزي بأنه تمت تغطية الإصدار رقم 278 (BH0009230317) من صكوك السلم الإسلامية الحكومية قصيرة الأجل التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين.

تبلغ قيمة الإصدار 43 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 91 يوماً تبدأ في 12 يونيو 2024 إلى 11 سبتمبر 2024. ويبلغ العائد المتوقع لهذه الصكوك 5.92% مساوياً للإصدار السابق بتاريخ 15 مايو 2024 ، علماً بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة 119%.



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