المنامة– أعلنت بورصة البحرين، البورصة المرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي، عن انطلاق النسخة الـ 25 من برنامج تحدي التداول الاستثماري (تريد كويست) للمدارس الثانوية والجامعات للعام الأكاديمي 2023 – 2024. ويهدف البرنامج إلى تزويد الطلاب بالخبرة الواقعية تحاكي تجربة التداول في الأسواق المالية.

وقد شهد إطلاق البرنامج مشاركة الفرق الطلابية ومرشديهم من المدارس والجامعات، فضلا عن مرشدي الاستثمار الذين سيقومون بمراقبة أداء الفرق وتقديم الاستشارات خلال البرنامج.

ويتميز برنامج تريد كويست بروح المنافسة الخلاقة بين الفرق الطلابية، حيث تقوم الفرق بالتداول خلال ثلاث فترات محددة في البرنامج، يعقبها تقديم عروض توضيحية حول استراتيجياتهم وأهدافهم وأدائهم المالي، وذلك أمام لجنة من الحكام في نهاية كل فترة تداول. وتحصل الفرق الثلاث الفائزة من كل فئة، أي 9 فرق فائزة، على مجموع جوائز نقدية تبلغ قيمتها 30,000 دينار بحريني.

وبهذه المناسبة، صرح الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين قائلا: "يعد برنامج "تريد كويست" أحد أهم برامج بورصة البحرين التوعوية، ويتوافق تمامًا مع إحدى الركائز الأساسية لاستراتيجيتنا التي تسعى إلى تعزيز التوعية المالية، وتشكل بدورها عنصرًا هامًا من ممارساتنا البيئية والاجتماعية والحوكمة وفق الهدف رقم 10 من أهداف التنمية المستدامة. ويأتي البرنامج مكملاً للبرامج التوعوية الأخرى التي تقدمها بورصة البحرين، بما في ذلك برنامج المستثمر الذكي، وأكاديمية الاستثمار، وبرنامج أسواق المال للتدريب المهني."

تتقدم بورصة البحرين بخالص الشكر للمؤسسات المالية والمصرفية التي ساهمت في رعاية البرنامج هذا العام وهم: الراعي الاستراتيجي: صندوق العمل (تمكين). أما رعاة الفئة البلاتينية فهم البنك الأهلي المتحد، بنك ABC، خليجي بنك، وبنك البحرين الوطني. رعاة الفئة الذهبية هم شركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب (البا)، شـركة الإثمار القابضة، وسيكو ش.م.ب (م). ورعاة الفئة الفضية هم: بنك البحرين والكويت، بنك الخليج الدولي، بيت التمويل الكويتي، وبنك الخليج المتحد. أما الشريك المعرفي فهو معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF).

ويشارك في برنامج تريد كويست هذا العام إجمالي 20 فريقًا طلابيًا، من ضمنهم 10 مدارس خاصة وهي مدرسة عبدالرحمن كانو الدولية، ومدرسة بيان البحرين، والمدرسة البريطانية في البحرين، ومدرسة الحكمة الدولية، ومدرسة ابن خلدون الوطنية، ومدرسة الالفية الجديدة، ومدرسة النور العالمية، ومدرسة الرجاء، ومدرسة سانت كريستوفر، ومدرسة الشيخة حصة للبنات. أما المدارس الحكومية فهي مدرسة أحمد العمران الثانوية للبنين، ومدرسة العهد الزاهر الثانوية للبنات، ومدرسة غازي القصيبي الثانوية للبنات، ومدرسة الاستقلال الثانوية للبنات، ومدرسة مدينة عيسى الثانوية للبنات، ومدرسة خولة الثانوية للبنات، ومدرسة النعيم الثانوية للبنين، ومدرسة الشروق الثانوية للبنات، ومدرسة سترة الثانوية للبنات، ومدرسة الرفاع الغربي الثانوية للبنات.

بالإضافة إلى ذلك، تشارك سبع جامعات مرموقة في البرنامج وهي: الجامعة الأمريكية في البحرين، وبوليتكنك البحرين، ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية(BIBF) ، والجامعة البريطانية في البحرين، والجامعة الملكية للبنات، وجامعة البحرين، وجامعة البحرين للتكنولوجيا.

وقد انطلق برنامج تحدي التداول الاستثماري (تريد كويست) لأول مرة عام 1997، ويعد برنامج محاكاة مالية تعليمية، وقد حظي بدعم كبير من قبل القطاعين المالي والتعليمي. ويتم تنفيذ البرنامج على 3 مراحل تتم خلال 5 أشهر، ويهدف إلى إكساب الطلاب المشاركين الخبرة العملية في مجال الاستثمار من خلال التعرف على الأنظمة والقوانين المطبقة في الاسواق المالية، ومساعدتهم على تحليل واختيار الأسهم وإدارة محفظة من الأدوات الاستثمارية المدرجة في كل من بورصتي نيويورك وناسداك وبورصة البحرين.

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