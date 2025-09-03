عبدالله بالهول: فخورون بدور "تراخيص" كذراع تنظيمي يساهم في بناء بيئة استثمارية ذكية وآمنة تواكب تطلعات دبي

أعلنت دائرة التخطيط والتطوير – "تراخيص" بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة عن تنفيذ نحو 25 ألف عملية تفتيش ميدانية للمباني والإنشاءات خلال النصف الأول من عام 2025، وذلك ضمن الجهود المتواصلة لتعزيز الرقابة التنظيمية، وتسريع الإجراءات، ودعم مسيرة النمو العمراني المستدام داخل مناطق الاختصاص من خلال إدارة اللوائح وتصاريح البناء بدائرة "تراخيص".

وصرّح سعادة المهندس عبدالله محمد بالهول، الرئيس التنفيذي لدائرة التخطيط والتطوير – تراخيص، قائلاً: "نفخر بالنتائج التي حققتها دائرة التخطيط والتطوير – تراخيص خلال النصف الأول من عام 2025، والتي تعكس التزامنا بتعزيز كفاءة الأداء وتقديم خدمات تنظيمية عالية الجودة. الإنجازات التي حققتها أقسام تصاريح البناء، التخطيط الحضري والتعديل والاعتماد والتفتيش، تؤكد على دور تراخيص الحيوي في دعم النمو العمراني المستدام، وتسريع الإجراءات التنظيمية بما يخدم مطوري المشاريع والمستثمرين في دبي".

وحسب البيانات الصادرة عن إدارة اللوائح وتصاريح البناء بالدائرة، حققت "تراخيص" نقلة نوعية في الأداء عبر التحول الرقمي والتفاعل المباشر مع الشركاء والمطورين، من خلال أقسام تصاريح البناء، التخطيط الحضري، والتعديل والاعتماد، وتفتيش المباني والإنشاءات، ما يؤكد مكانتها كذراع تنظيمي رائد يضع المعايير الهندسية والتخطيطية والبيئية ضمن إطار طموحات إمارة دبي في تطوير بيئة استثمارية ذكية وآمنة تواكب متطلبات النمو والتوسع العمراني المستدام.

وخلال النصف الأول من 2025، ساهم قسم تفتيش المباني والإنشاءات في ضمان الالتزام بالمعايير الهندسية والسلامة في المواقع تحت الإنشاءداخل المناطق التي تشرف عليها دائرة "تراخيص"، حيث تم إجراء 4,919 زيارة رقابية مجتمعية، و6,965 زيارة ميدانية لمواقع الإنشاءات قيد التنفيذ، بالإضافة إلى 13,058 تفتيشاً عبر تطبيق "تفتيش"، بهدف تسريع إصدار الشهادات وضمان الشفافية الرقمية.

وقال سعادته: "نواصل في تراخيص جهودنا لترسيخ التحول الرقمي كركيزة أساسية في عملياتنا، وقد ساهم تطبيق 'تفتيش' في إجراء أكثر من 13,000 عملية تفتيش، ما عزز من مستوى الشفافية وسرعة إصدار الشهادات. كما أن ارتفاع عدد الزيارات الرقابية والتدريب المهني يعكس حرصنا على ضمان الالتزام بالمعايير الفنية والهندسية ، ورفع كفاءة الكوادر العاملة في القطاع".

ومن جهة أخرى، أعلن قسم التخطيط الحضري عن إصدار 2,739 مخطط موقع و217 مخطط إيجار، بإجمالي 2,956 معاملة تخطيطية، كما بلغ عدد المعاملات التخطيطية المُسجّلة 4,338 معاملة، شملت أبرزها تحديد حدود الأراضي بعدد 2,909 معاملة، تحويلات مرورية مؤقتة 393، طلبات إعلانات 390، وموافقات من الجهات الخدمية 296. وقد تم إصدار 3,321 موافقة وشهادة عدم ممانعة (NOC)في إطار جهود القسم لدعم التخطيط العمراني المستدام.

كما شهد قسم التعديل والاعتماد نشاطاً كبيراً خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث تم إصدار 1,871 تصريح تعديل على المباني بعد إصدار شهادة الإنجاز، وتنفيذ 1,873 زيارة ميدانية للتأكد من التزام المباني القائمة بالاشتراطات التنظيمية. وفي جانب التدريب والاعتماد المهني، تم تنظيم 339 جلسة تدريبية، وشارك فيها 2,717 مشاركاً معتمداً، وإصدار 61 شهادة اعتماد، مما يعكس التزام "تراخيص" برفع كفاءة العاملين في قطاعي البناء والتخطيط.

