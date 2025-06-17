يشهد تنظيم مجموعة متنوعة من المسابقات والجوائز القيّمة

أعلنت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، عن تفاصيل الدورة التاسعة من "مهرجان الذيد للرطب"، والذي ستنظم فعالياته في الفترة من 23 إلى 27 يوليو المقبل بمركز إكسبو الذيد، بمشاركة كبار مزارعي النخيل ومنتجي الرطب على مستوى الدولة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم (الثلاثاء) في مركز إكسبو الذيد تحدث خلاله كل من سعادة محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة الشارقة، وسعادة سعيد بن فاضل الكتبي مدير قناة الوسطى، ومحمد مصبح الطنيجي المنسق العام للمهرجان، وراشد مهير الكتبي رئيس لجنة الفرز والتقييم.

وحضر المؤتمر الصحفي سعادة الدكتور محمد عبد الله بن هويدن الكتبي، رئيس المجلس البلدي لمدينة الذيد، وسعادة راشد عبد الله المحيان، رئيس مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات بالمنطقة الوسطى بإمارة الشارقة، والشريك الاستراتيجي لمبادرة غرفة الشارقة "بشارة القيض"، وعدد من المسؤولين وممثلين عن وسائل الإعلام المحلية.

تكريم الفائزين بمسابقة "بشارة القيظ"

وشهد المؤتمر الصحفي تكريم الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في مسابقة "بشارة القيظ" التي أطلقتها غرفة الشارقة لأول مرة هذا العام كمبادرة بالتزامن مع التحضيرات لانطلاق المهرجان. وجاءت المسابقة بهدف تكريم المزارعين السبّاقين في العناية بأشجارهم لتقديم أجود أنواع الرطب المبكر، والاحتفاء بقدوم "القيظ" الذي يحمل معه بداية موسم جديد لثمار الرطب، وشهدت إقبالاً واسعاً عكس وعي المزارعين بأهمية التنافس لتحقيق الجودة في زراعة النخيل.

منصة اقتصادية رائدة لمزارعي النخيل

وأكد سعادة محمد أحمد أمين العوضي أن مهرجان الذيد للرطب بات منارة تراثية ومنصة اقتصادية رائدة لمزارعي النخيل على مستوى الدولة، مشيراً إلى أن استمرار الحدث لتسع سنوات أسهم في تحويله إلى منظومة متكاملة لدعم مئات المزارعين وتحفيزهم على تبني أفضل الممارسات لإنتاج أجود أنواع الرطب والحفاظ على الموروث الزراعي العريق.

وسلط مدير عام غرفة الشارقة الضوء على النهضة الزراعية الشاملة التي تشهدها إمارة الشارقة، مؤكداً أن المؤشرات توضح أن قطاع الزراعة في الإمارة حقق معدل نمو مرتفع مقارنة بجميع القطاعات الاقتصادية الأخرى، نتيجة لرؤية استراتيجية واضحة وعمل دؤوب يشترك فيه القطاعان الخاص والحكومي. وأضاف أن هذه النهضة تجسدت في مشاريع رائدة تهدف إلى تحقيق أمن غذائي مستدام، من خلال مزج التمسك بالتراث العريق مع تبني أحدث التقنيات في القطاع الزراعي.

شراكة إعلامية استراتيجية

من جهته أكد سعادة سعيد بن فاضل الكتبي على العمق الاستراتيجي للشراكة التي تربط قناة الوسطى بمهرجان الذيد للرطب، مشيراً إلى حرص القناة على توفير منظومة متكاملة من الخدمات الإعلامية والترويجية للمهرجان، باعتباره إحدى أبرز الفعاليات الثقافية والاقتصادية في مدينة الذيد بإمارة الشارقة، ويمثل منصة حيوية لتعزيز الهوية المحلية والتراث الزراعي للمنطقة، مضيفًا أن قناة الوسطى ستنفذ خطة إعلامية تشمل التغطية الحية المتواصلة طوال فترة انعقاد المهرجان، من خلال فريق إعلامي متخصص سيعمل على إنتاج محتوى إعلامي متنوع بما يعكس أهمية المهرجان الذي يحتل مكانة متميزة ضمن الخريطة السياحية لمدينة الذيد، كونه يسهم بشكل فعال في تنمية القطاع الزراعي وتمكين المزارعين المحليين اقتصادياً، فضلاً عن دوره المحوري في زيادة الإقبال السياحي على مدينة الذيد وإبراز مقوماتها الطبيعية والثقافية الفريدة.

حدث زراعي وتجاري بارز

من جانبه، أشار محمد مصبح الطنيجي إلى أن المهرجان يعد حدثاً زراعياً وتجارياً بارزاً، وجزءاً من الهوية الثقافية والاقتصادية لإمارة الشارقة، كما أنه منصة سنوية للاحتفاء بشجرة النخيل وتجسيد اهتمام الإمارة والدولة بقطاع الزراعة والمزارعين وصون التراث العريق. مشيراً إلى أن اللجنة التنظيمية للمهرجان حرصت على أن تكون النسخة التاسعة المرتقبة فرصة لمواصلة مسيرة تميز المهرجان، من خلال التنسيق مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة لتطوير المسابقات وتوسيع نطاق الفعاليات المصاحبة، لتشمل المزيد من الجوانب الثقافية والتراثية والتوعوية، مع التركيز على تشجيع الابتكار في الممارسات الزراعية وتبني التقنيات الحديثة التي تسهم في زيادة الإنتاج وتحسين جودته.

فعاليات تراثية

بدوره أشار راشد مهير الكتبي إلى أن المهرجان يشهد تنظيم مجموعة متنوعة من المسابقات التي تحظى بإقبال واسع من المزارعين المشاركين، وتشمل مسابقات الرطب المتخصصة التي تعكس اهتمام المزارعين بالأصناف المستحدثة، إلى جانب ما ترافق الحدث من الفعاليات التراثية والأنشطة الاقتصادية والتجارية مما يجعل المهرجان حدثاً متكاملاً يجمع بين الجوانب الزراعية والتراثية والاقتصادية، فضلاً عن استمرار المسابقة المخصصة للأطفال في مجال الرطب، حيث تحتل مسابقة "مزاينة رطب الخرايف للأطفال" مكانة خاصة كونها انطلقت في النسخة الماضية وتهدف إلى إشراك الأجيال الناشئة في هذا التراث الزراعي.

مسابقات تنتظر المزارعين

ويشهد المهرجان تنظيم باقة من المسابقات المتنوعة للمزارعين، مع تخصيص جوائز قيمة لتشجيع المشاركة والتميز، تشمل المنافسات فئات متعددة لمزاينة الرطب مثل الخنيزي، والخلاص، والشيشي، بالإضافة إلى فئتي النخبة: نخبة الذيد العامة ونخبة الذيد الخاصة بالإمارات الشمالية، كما يتضمن المهرجان مسابقات مخصصة لليمون المحلي، والتين الأحمر، ومسابقة رطب المنازل الموجهة للنساء فقط، ومسابقة رطب الخرايف للأطفال.

وتبدأ المسابقات يوم الأربعاء 23 يوليو بمسابقات رطب المنازل (للنساء) والليمون والتين، ومزاينة رطب الخرايف (للأطفال)، ويخصص يوم الخميس 24 يوليو لمزاينة رطب الخنيزي (إمارة الشارقة، وإمارتي أبوظبي ودبي والإمارات الأخرى)، ويوم الجمعة 25 يوليو لمزاينة رطب الخلاص( إمارة الشارقة، وإمارتي أبوظبي ودبي والإمارات الأخرى)، بينما تقام مزاينة رطب الشيشي يوم السبت 26 يوليو( لإمارتي أبوظبي ودبي والإمارات الشمالية)، ويختتم المهرجان يوم الأحد 27 يوليو بمسابقتي نخبة الذيد العامة ونخبة الذيد الخاصة (الإمارات الشمالية).

شروط عامة للمشاركة

وأوضحت اللجنة المنظمة شروط المشاركة وهي أن يكون الإنتاج محليًا من دولة الإمارات لعام 2025، وأن يكون من مزرعة المشارك الخاصة مع تقديم إثباتات ملكية الأرض، ويجب أن يكون الرطب في مرحلة النضج المناسبة، خاليًا من الإصابات الحشرية والعيوب الظاهرة، وأن يقدم بوزن 4 كيلوجرامات في "مخرافة" عالية الجودة. ولا يحق للمشارك الفوز بأكثر من صنفين في الفئات الفردية، لكن يمكنه المشاركة في فئات النخبة. كما يلتزم المشاركون بأداء القسم، وقرارات لجنة التحكيم نهائية، مع إمكانية زيارة المزارع للتحقق، ولا يمكن استرداد المشاركات بعد تسليمها.

وتتطلب المشاركة في فئة "نخبة الذيد العامة" المفتوحة للجميع تقديم 5 أصناف متنوعة بوزن 3 كيلوجرامات لكل صنف، بينما تتطلب فئة "نخبة الذيد الخاصة" المخصصة لمزارع الإمارات الشمالية تقديم 4 أصناف بوزن 4 كيلوجرامات لكل صنف، على ألا تكون الأصناف المقدمة في فئات النخبة قد شاركت في المسابقات الفردية. أما بالنسبة لمسابقة الليمون المحلي والتين الأحمر، فيجب أن يكون الإنتاج محليًا من مزرعة المشارك أو حديقة منزله، ويقدم بوزن 8 كيلوجرامات لليمون و3 كيلوجرامات للتين.

وتقتصر مسابقة رطب المنازل على النساء من عمر 25 عامًا فما فوق من الإمارات الشمالية، حيث يقدمن 4 كيلوجرامات من رطب (خنيزي أو خلاص أو شيشي) من حدائق منازلهن حصرًا، ويتم التحقق من الصنف الفائز بزيارة المنزل. أما مسابقة رطب الخرايف فهي مخصصة لأطفال المنطقة الوسطى بالشارقة الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و15 عامًا، ويشترط أن يقدم الطفل المشارك 3 كيلوجرامات على الأقل من رطب الخرايف.

-انتهى-

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