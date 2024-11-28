الفعالية تنظمها "سياحة الشارقة" في الفترة 6 - 8 ديسمبر 2024 في "بحيرة خالد" بالشارقة، بمشاركة 19 سائقاً يمثلون 9 فرق، يتنافسون على المراكز الثلاث الأولى.

- ديسمبر 2024 في "بحيرة خالد" بالشارقة، بمشاركة 19 سائقاً يمثلون 9 فرق، يتنافسون على المراكز الثلاث الأولى. خالد المدفع: الجولة الختامية من بطولة العالم للزوارق السريعة "الفورمولا 1" تعتبر إنجازاً عالمياً بارزاً لدولة الإمارات عموماً، وإمارة الشارقة خصوصاً، في مجال الرياضات البحرية.

الشارقة، الإمارات العربية المتحدة، تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد، نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، تستضيف إمارة الشارقة "أسبوع الشارقة للبطولات العالمية" الجولة الختامية من بطولة العالم للزوارق السريعة – "الفورمولا 1"، "جائزة الشارقة الكبرى"، في دورتها الـ 23، التي تنظمها "هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة"، في الفترة من 6 وحتى 8 ديسمبر المقبل، وتحدد ملامحها هوية أبطال العالم لموسم 2024 للسائقين والفرق.

تقام الجولة الختامية من البطولة العالمية للزوارق السريعة "الفورمولا1" في بحيرة خالد، بمشاركة 19 سائقاً يمثلون 9 فرق، يتنافسون على المراكز الثلاث الأولى في البطولة الأكبر والأبرز من نوعها في العالم، وذلك خلال "أسبوع الشارقة للبطولات العالمية" الذي يستقطب نخبة من أبطال العالم في سباقات الزوارق السريعة.

وأشار سعادة خالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، إلى أهمية الجولة الختامية من بطولة العالم للزوارق السريعة "الفورمولا 1" باعتبارها إنجازاً عالمياً بارزاً لدولة الإمارات عموماً، وإمارة الشارقة خصوصاً، في مجال الرياضات البحرية.

وأضاف: "يسعدنا استقبال أبطال العالم وعشاق هذا النوع من السباقات في هذه الفعالية المميزة. وإذ يعكس تنظيم هذه البطولة التزامنا بدعم الرياضات الدولية، فهو يوفر في الوقت ذاته منصة رائدة لأبطال العالم للتنافس على أرض دولة الإمارات. ونحن مستعدون لاستضافة هذا الحدث العالمي للمرة الـ23 والذي يعزز من مكانة إمارة الشارقة كوجهة للفعاليات الرياضة."

وأشاد سعادة رئيس الهيئه، بدور اتحاد الإمارات للرياضات البحرية وجهوده المتواصلة في تعزيز ودعم نشاط الرياضات البحرية في دولة الإمارات.

تتضمن بطولة العالم لسباقات الزوارق السريعة "الفورمولا 1" سلسلة سباقات عالمية للزوارق السريعة أحادية الراكب. ومن دولة الإمارات العربية المتحدة تحديداً، تتنافس عدة فرق على لقب البطولة هذا العام، منها فريق الشارقة لنادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، والذي يضم كلاً من الكندي راستي وايت، المصنف ثانياً، والفنلندي فيليب رومس. كما يشارك فريق أبوظبي بمتسابقين، هم راشد القمزي، وثاني القمزي، لنادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، إلى جانب مشاركة فريق الفيكتوري لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية بمتسابقيه أحمد الفهيم، وإيريك ستارك.

تتمثل أهمية هذه الجولة بالنقاط التي ستعزز من مسيرة المشاركين في البطولة حيث يضيف الفائز بالمركز الأول 20 نقطة إلى رصيده، في حين يحصل الفائز بالمركز الثاني على 15، أما الفائز بالمركز الثالث فيعزز ترتيبه العام في البطولة بـ12 نقطة، وتتوزع السباقات على ثلاثة أيام؛ هي الجمعة والسبت والأحد، 6 و7 و8 ديسمبر.

الجدول الزمني الكامل لـ"جائزة الشارقة الكبرى"

الخميس 5 ديسمبر 2023

حملة التشجير للحد من الكربون بالتعاون مع هيئة البيئة والمحميات الطبيعية

المؤتمر الصحفي لـ"أسبوع الشارقة للبطولات العالمية"

الجمعة 6 ديسمبر 2023

الساعة: 09:00 وحتى 10:00 صباحاً: التسجيل الرسمي للفرق المنافسة.

الساعة: 09:00 وحتى 13:00: الفحص الفني للزوارق المشاركة من قبل اللجنة المنظمة لسباقات "F1H2O"

الساعة: 14:00 وحتى 16:00: التجارب الحرة الأولى

السبت 7 ديسمبر 2023

الساعة: 08:30 وحتى 09:00: الاجتماع الخاص بالسائقين المشاركين

الساعة: 09:30 وحتى 10:30: منافسات "كسر الكيلو" بالصيغة التقليدية

الساعة: 15:00 وحتى 15:25: سباق السرعة الأولى "سبرينت رايس 1" متضمناُ جولة استعراضية.

الساعة: 15:30 وحتى 15:55: سباق السرعة الثاني "سبرينت رايس 2" متضمناً جولة استعراضية.

الساعة: 16:00: تسليم جوائز الـ"سبرينت رايس"

الأحد 8 ديسمبر

الساعة: 10:00 وحتى 11:00: التجارب الحرة الثانية والأخيرة.

الساعة: 14:45: الأحماء

الساعة: 15:00 وحتى 15:40: السباق الرئيس "جائزة الشارقة الكبرى"

الساعة: 15:45: مراسم التتويج

تفاصيل المسار لحلبة سباق "جائزة الشارقة الكبرى"

الموقع: بحيرة خالد

طول الجولة الواحدة: 2057 متر

عدد نقاط الانعطاف: 5 نقاط (أربعة باللون الأحمر- واحدة باللون الأصفر)

العدد الأقصى للزوارق المشاركة: 22 زورق

أطول خط تسابق مستقيم: 585 متر (موازي لكورنيش بحيرة خالد)

أقصر خط تسابق مستقيم: 260 متر (بين المنعطف الأول والمنعطف الثاني)

يشار إلى أن النسخة الـ22 من سباق جولة "جائزة الشارقة الكبرى" ضمن بطولة العالم للزوارق السريعة "الفورمولا1" شهدت منافسة شرسة بين أبطال العالم، وانتهت بتتويج السويدي جوناس أندرسون، قائد زورق "فريق السويد" رقم "14"، متفوقاً على مواطنه أريك ستارك قائد زورق "فريق الفيكتوري" رقم "4" الذي حل ثانياً، بالإضافة إلى الإماراتي ثاني القمزي قائد زورق "فريق أبوظبي" رقم "2" الذي حل بالمركز الثالث.

تعد بطولة العالم لسباقات الزوارق السريعة فورمولا 1 من أشهر وأكثر البطولات البحرية إثارة على مستوى العالم، ويبدأ الحماس والتشويق من زر الانطلاق وإشعال المحرك إلى دخول السباق والانطلاق نحو المنعطفات الحادة والخطرة.

-انتهى-

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