دبي، الإمارات العربية المتحدة – نظمت غرف دبي مؤخراً ندوة افتراضية بمشاركة 226 من ممثلي القطاع الخاص بهدف استعراض نماذج التميز المؤسسي والمرونة في تعزيز قدرة الشركات على التكيف مع المتغيرات العالمية.

وتناولت الندوة سبل ضمان استمرارية تطوير أداء الشركات في ظل المستجدات الدولية المتسارعة، حيث تمت مناقشة رؤى ومنهجيات عملية تعزز تميز العمليات التشغيلية، وتدعم تطوير استراتيجيات أعمال مرنة وقادرة على مواكبة المتغيرات المستقبلية، وذلك في ظل بيئة اقتصادية باتت فيها المرونة عنصراً أساسياً للنمو والاستدامة.

وتمحور الموضوع الرئيسي للندوة حول المرونة المؤسسية، التي لم تعد خياراً ثانوياً، بل أصبحت ركيزة جوهرية في استراتيجيات الشركات الحديثة، حيث سلّطت المناقشات الضوء على أهمية دمج المرونة في صميم العمليات التشغيلية، ليس فقط باعتبارها آلية للتعامل مع الأزمات، بل منهجاً استباقياً يهدف إلى الحفاظ على مستويات أداء عالية، وتحويل تقلبات السوق ومتغيراته إلى فرص استراتيجية واعدة. كما استندت النقاشات إلى تجربة دبي بوصفها نموذجاً يُحتذى في التعامل مع التحديات بمرونة وثقة.

وتضمن جدول أعمال الندوة عروضاً تقديمية لمجموعة من الخبراء؛ حيث استعرض المتحدثون سبل توفير إطار عمل متكامل لبناء منظومة أعمال قادرة على مواجهة التحديات الحديثة، بالإضافة إلى كيفية التعامل مع التحديات وضمان استمرارية التميز في الخدمة وسط حالة عدم اليقين السائدة في الأسواق. كما ناقشوا أهمية تبني نماج أعمال قائمة على البيانات لتحويل حالة عدم اليقين إلى مزايا استراتيجية.

تندرج هذه الفعالية ضمن إطار التزام غرف دبي المستمر بتوفير المعرفة والأدوات اللازمة لتمكين القطاع الخاص من الازدهار في خضم مشهد عالمي سريع التغير؛ حيث تضطلع الغرفة بدور محوري في بناء منظومة أعمال جاهزة للمستقبل، من خلال تسهيل الحوار بين قادة القطاعات ومجتمع الأعمال، بما يسهم في تعزيز المزايا التنافسية للإمارة وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً مرناً للتجارة والأعمال.

