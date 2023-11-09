يواصل البرنامج استقطاب أبرز الشركات العالمية المبتكرة ضمن مختلف القطاعات المحددة ضمن الاستراتيجية الوطنية للابتكار في دولة الإمارات العربية المتحدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن صندوق محمد بن راشد للابتكار، المبادرة التي أطلقتها وزارة المالية بهدف دعم الابتكار على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، عن اختياره 22 شركة مبتكرة للانضمام إلى الدفعة السابعة من برنامج مسرع الابتكار التابع للصندوق.

ويتمحور تركيز برنامج المسرع التابع لصندوق محمد بن راشد للابتكار حول دعم الابتكار، حيث يتيح مجموعة من الموارد وبرامج الإرشاد عالمية المستوى، إلى جانب تدريب الشركات الأعضاء لتسريع نمو أعمالها، ورفع قدراتها وكفاءتها وتحقيق التوسعة المرجوة وإبراز قيمة حلولها المبتكرة. ويهدف البرنامج المتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للابتكار في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى تعزيز إمكانات نمو الشركات المبتكرة التي تسهم في صياغة مستقبل اقتصاد دولة الإمارات.

وتعليقاً على ذلك، قالت فاطمة النقبي، الرئيس التنفيذي للابتكار، وممثل وزارة المالية في صندوق محمد بن راشد للابتكار: "يتميز برنامج مسرع الابتكار التابع لصندوق محمد بن راشد للابتكار بتركيزه على الابتكار والتعاون وتمكين روّاد الأعمال من بلورة أفكارهم الخلّاقة إلى نماذج عملية تنطوي على أثار إيجابية ملحوظة. تمثل الدفعة السابعة نخبة من الشركات المبتكرة الأكثر تميزاً، وتتمتع كل منها بآفاقٍ واعدة لإيجاد حلول فاعلة لبعض التحديات الصعبة التي نواجهها، وفي الوقت الذي يسهم فيه هذا البرنامج في بناء مستقبل أكثر استدامةً لدولة الإمارات والعالم، فإن تزويد هذه الشركات بالأدوات التي تُعِينهم على بلوغ النجاح سيعزّز من قدرتنا على تحقيق أهدافنا المرسومة".

وجرى اختيار الدفعة الجديدة من بين أكثر من 230 طلباً من 41 دولة حول العالم، حيث ضمّت الدفعة السابعة شركات مبتكرة نجحت في تحقيق إنجازات بارزة في مختلف القطاعات التي حددتها الاستراتيجية الوطنية للابتكار، والتي تشمل التعليم والصحة والطاقة المتجددة والنظيفة والتكنولوجيا والفضاء والنقل والمياه.

وتتفاوت مراحل التطور التي بلغتها الشركات المُنضمّة إلى برنامج مسرّع الابتكار، إذ لا تزال بعضها شركات ناشئة، بينما بلغ البعض الآخر منها مرحلة النمو. ويواصل البرنامج توسيع نطاق وصوله، مع تلقي طلبات من بلدان جديدة مع الإعلان عن كلّ دفعة جديدة.

الأعضاء الجدد

وتضم قائمة الأعضاء الجدد في برنامج مسرّع الابتكار التابع لصندوق محمد بن راشد للابتكار الشركات التالية:

Below Farm: شركة متخصصة في زراعة أنواع خاصة من الفطر في صحارى دولة الإمارات.

Egrobots: حلول مبتكرة للزراعة الذكية والمستدامة.

Uktob: مساعد ذكي مُدعّم بالذكاء الاصطناعي.

Mirathi: منصة ذكية لتوزيع الأصول الرقمية.

Finanshels: حلول مُدعّمة بالذكاء الاصطناعي للإدارة المالية.

Appro: منصة مالية متخصصة في تبسيط الخدمات المصرفية للأفراد وتسهيلها.

Pulse Technologies: تقنية مُدعّمة بإنترنت الأشياء لزيادة العمر الافتراضي للهياكل المدنية.

Hulexo: نظام تخطيط موارد المؤسسات المدعم بالذكاء الاصطناعي والمتخصص في اتخاذ القرارات وتقديم رؤى استباقية لتجار التجزئة.

FACEKI: تقنية متقدمة للحماية من الاحتيال وتبسيط إجراءات التسجيل.

InvoiceMate: منصة مالية تعمل على الاستفادة من الفواتير التجارية لتسهيل تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.

ViAct: منصة مُدعّمة بإنترنت الأشياء لمراقبة استدامة الأعمال الإنشائية.

AI Generative Lab: حلول مُدعّمة بالذكاء الاصطناعي لتطوير عمليات الشركات.

Unipreneur: المنصة الأولى في الإمارات لروّاد الأعمال الشباب.

Hekayati: تمكين الأطفال من خلال توفير كتب قصص مخصصة باللغتين العربية والإنجليزية.

Detectiome: تقنية للكشف المبكر والدقيق عن السرطان، والمصمم خصيصاً لمنطقة الشرق الأوسط.

MDBX Health: نظام لدعم إدارة الأمراض المزمنة.

Arlan Biotech: تقنية مُدعّمة بالذكاء الاصطناعي وتقنيات تعلم الآلات للكشف عن الأجسام النانوية بشكل أسرع.

MayaMD: منصة رعاية صحية مُدعّمة بالذكاء الاصطناعي.

HealthStay: منصة مُدعّمة بالذكاء الاصطناعي لدعم السياحة العلاجية.

Oscar: منصة مشتريات آلية مستدامة تتركز خدماتها بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

TransRight: منصة مخصصة لقطاع النقل متوافقة مع المعايير البيئية.

SpaceTIS: تقنية متطورة في أنظمة المُسيّرات لتنويعها وتعزيز قدرتها على التحمل.

يرجى زيارة الموقع الالكتروني www.mbrif.ae للمزيد من المعلومات حول برنامج مسرّع الابتكار.

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نبذة عن صندوق محمد بن راشد للابتكار

صندوق محمد بن راشد للابتكار مبادرة اتحادية من وزارة المالية يتم تشغيله من قبل مصرف الإمارات للتنمية. منذ إطلاقها في عام 2016، دعم الصندوق المبتكرين من خلال برنامجه الأول، برنامج خطة الضمانات، الذي يهدف إلى مساندتهم في الحصول على التمويل اللازم لمشاريعهم من خلال تزويدهم بضمانات مدعومة من الحكومة دون الحصول على أية حقوق ملكية أو أسهم فيها.

تم إطلاق البرنامج الثاني، وهو مسرّع الابتكار من صندوق محمد بن راشد للابتكار، في ديسمبر 2018 والذي يهدف إلى تعزيز إمكانيات نمو الشركات المبتكرة التي تساهم في تشكيل مستقبل اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة والابتكار. يقدم برنامج المسرّع خدمات عالمية المستوى وتدريب للشركات المبتكرة لتسريع أعمالها، ورفع القدرات والكفاءات وتحقيق مقاييس الجودة وإبراز القيمة المضافة.

بالإضافة إلى ذلك، يساعد وجود الشركاء للصندوق من القطاع الحكومي والخاص في تسهيل النمو وتقديم الدعم وخلق الفرص وتمهيد طرق النجاح للشركات المبتكرة ضمن صندوق محمد بن راشد للابتكار في دولة الإمارات العربية المتحدة. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: https://www.mbrif.ae/