دبي، الإمارات العربية المتحدة: افتتح سعادة المهندس مروان أحمد بن غليطه، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، صباح اليوم فعاليات النسخة الحادية والعشرين من معرض آي بي إس "IPS 2025"، والذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي ويستمر حتى 16 أبريل الجاري، بمشاركة أكثر من 300 عارض محلي ودولي من 85 دولة، وبحضور ما يزيد على 25,000 زائر.

ويهدف المعرض إلى تسليط الضوء على أحدث التوجهات في القطاع العقاري، وتعزيز فرص الاستثمار والتعاون بين المطورين والمستثمرين والجهات التنظيمية من مختلف أنحاء العالم، بما يعزز من مكانة الإمارة كوجهة رائدة عالمياً في التطوير العقاري المستدام.

وتأتي هذه الدورة من المعرض بالتزامن مع إطلاق استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، التي اعتمدتها حكومة دبي مؤخراً، والهادفة إلى ترسيخ ريادة الإمارة العالمية في هذا القطاع من خلال تعزيز الشفافية، وتحفيز الابتكار، وخلق بيئة استثمارية متكاملة ومستدامة.

وأكد سعادة مروان أحمد بن غليطه أن تنظيم دائرة الأراضي والأملاك لهذا الحدث بصفتها شريكاً استراتيجياً يأتي في إطار حرصها على تمكين القطاع العقاري من خلال فتح قنوات تواصل فعّالة بين الجهات المعنية كافة، وقال: "يُجسد معرض IPS منصة استراتيجية تجمع أبرز اللاعبين في القطاع العقاري تحت تحت مظلة واحدة، وتسهم في استعراض أحدث الحلول العقارية والتقنيات الذكية التي تدعم نمو المدن المستدامة. إن تواجد هذا العدد الكبير من العارضين الدوليين يعكس الثقة المتزايدة في بيئة دبي الاستثمارية، ويدعم مستهدفاتنا في تعزيز الشفافية وجاذبية السوق العقاري."

وأضاف بن غليطه: "يأتي تنظيم المعرض هذا العام تماشياً مع إطلاق استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، التي تهدف إلى تعزيز تنافسية دبي العالمية، وخلق منظومة عقارية متكاملة ومستدامة، قادرة على استشراف المستقبل، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، ودعم خطط النمو الاقتصادي الشامل للإمارة."

رؤية حكومية متكاملة لتعزيز ريادة دبي العقارية عالمياً:

وتُجسّد منصة دائرة الأراضي والأملاك في دبي نموذجاً متكاملاً لتوحيد جهود الجهات الحكومية المعنية بتطوير المنظومة العقارية وحوكمتها، حيث تضم بلدية دبي ومركز فض المنازعات الإيجارية في دبي، ضمن رؤية موحّدة لدعم التنمية المستدامة للقطاع العقاري. وتستعرض الدائرة من خلال مشاركتها نخبة من مبادراتها الاستراتيجية الرائدة التي تم إطلاقها مؤخراً لتحقيق مستهدفات "استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033"، و"أجندة دبي الاقتصادية D33"، و"أجندة دبي الاجتماعية 33"، بما يعزز من ريادة دبي كعاصمة عالمية للابتكار العقاري ووجهة أولى للاستثمار على مستوى العالم.

وتشمل هذه المبادرات: مبادرة الترويج العقاري "Real Estate i"، التي تعزز الترويج العالمي للقطاع العقاري في إمارة دبي من خلال شراكات مع أبرز المطورين، ومبادرة "هي الريادة" الهادفة إلى تعزيز دور المرأة ومساهمتها في استدامة السوق العقاري، ومشروع الترميز العقاري الذي يجعل من دبي أول جهة في الشرق الأوسط تعتمد تقنيات البلوك تشين في تسجيل الملكية. كما تسلط المنصة الضوء على مبادرة "تيسير" لتفعيل لجان الملاك وتحقيق الشفافية في المجتمعات ذات الملكية المشتركة، ومبادرة "تمكين" التي تستقطب الكفاءات الإماراتية لقيادة المستقبل العقاري، إلى جانب "برنامج دبي للوسيط العقاري" الذي يوسّع فرص التوطين في قطاع الوساطة العقارية. وتشمل المبادرات أيضاً سجل امتيازات صناديق الاستثمار العقاري لجذب واستقطاب الصناديق الاستثماريّة العقاريّة المحليّة والعالميّة، ومبادرة "التملك الحر" التي تتيح تحويل 457 أرضاً في منطقتي شارع الشيخ زايد والجداف إلى نظام التملك الحر لجميع الجنسيات، بما يعزز القيمة السوقية للعقارات، ويفتح المجال أمام استقطاب شرائح جديدة من المستثمرين وإطلاق مشاريع مبتكرة، ومشروع "فرز الوحدات العقارية" الذي يعزز خيارات التملك للمواطنين، ومنصة حوكمة الإعلانات العقارية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي لضمان الامتثال والشفافية، إضافةً إلى مبادرة "ريس" للابتكار العقاري، التي تمثل منصة متقدمة لتحفيز التحول الرقمي لوضع دبي على الخارطة العالمية في مجال تكنولوجيا العقار والذكاء الاصطناعي العقاري.

مشاركة واسعة من جهات محلية ودولية

شهدت نسخة هذا العام مشاركة نخبة من كبار المطورين العقاريين محلياً وعالمياً، من أبرزهم: دانوب، شوبا، بن غاطي، سمانا للتطوير، بيوند للتطوير، شركة الاتحاد العقارية، ريبورتاج، NAR-India، أيوكا إنترناشونال، هومز لي، أحمديار، أرسنال إيست، جي جيه بروبرتيز، ماك ديفيلوبرز، أميرة ليفينج، بن الشيخ القابضة، المدينة المستدامة، وإل إم دي كونتيننتال.

كما شاركت جهات حكومية وإقليمية رائدة، منها: بلدية دبي، مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي، وزارة البلديات والإسكان - السعودية، استثمر في جورجيا، جزيرة أمباسادوري باتومي، وجهة للعقارات - عُمان، بالإضافة إلى مشاركة واسعة من باكستان عبر مؤسسات مثل دي إتش إيه كويتا، جوجرانوالا، سيتي كراتشي، بيشاور، ومجمع مالير الصناعي.

مركز المطورين – منصة العروض الحية

ولإضفاء بُعد تفاعلي على تجربة الزوار، تم تخصيص "مركز المطورين" كمنصة حية لاستعراض المشاريع الجديدة عبر عروض تقديمية مباشرة أمام المستثمرين المحليين والدوليين، ما يسهم في تعزيز فرص التمويل وتطوير الشراكات، وتوسيع آفاق التعاون في مشروعات المدن الذكية.

جولة رسمية في أروقة المعرض

وتجوّل سعادة المهندس مروان أحمد بن غليطه برفقة عدد من كبار المسؤولين والزوار في أرجاء المعرض، حيث اطلع على أجنحة العديد من الجهات والشركات المشاركة، واستمع إلى شرح حول المشاريع والخدمات والحلول الاستثمارية المعروضة، مؤكدًا أن هذا الحدث يعزز من تنافسية السوق العقاري ويفتح آفاقًا جديدة للتطوير في دبي والمنطقة.

فعاليات مصاحبة

كما تخلل المعرض سلسلة من الجلسات الحوارية والعروض التقديمية ضمن فعاليات المؤتمر الرئيسي ومؤتمر المستثمرين المؤسسيين، والتي تشكّل منصة تفاعلية مثالية لمناقشة أبرز الاتجاهات الراهنة والمستقبلية في القطاع العقاري. وتُسهم هذه الجلسات في تعزيز تبادل المعارف والخبرات بين نخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين، وتقديم رؤى استراتيجية حول مختلف الأسواق العقارية، إلى جانب تقديم نصائح قيّمة للمستثمرين، بما يدفع عجلة الابتكار ويعزز مكانة دبي كمركز عالمي للريادة العقارية.

يجمع مؤتمر المستثمر المؤسسي، المستثمرين المؤسسيين وكبار المسؤولين والممثلين من مركز دبي المالي العالمي والهيئات الحكومية والمؤسسات المحلية والدولية، وكبار مطوري العقارات ومالكيها ومالكي أراضي الإيجار والفنادق وقطاع الضيافة والمؤسسات المالية الكبرى.

وتضم أجندة اليوم الثاني تنظيم مؤتمر IPS Women 2025 بالتعاون مع مجلس سيدات العقارات. بمشاركة نخبة من المستثمرين والخبراء والمتحدثين البارزين في هذا القطاع. يهدف مؤتمر إلى توفير منصة رائدة تجمع النساء العاملات في القطاع العقاري، ما يسهم في تزويدهن بالمعرفة والخبرات والاستراتيجيات العملية التي تعزز دورهن القيادي في هذه الصناعة المتنامية.

يفتح المعرض أبوابه يوميًا للزوار يومياً من الساعة 10 صباحًا ولغاية الساعة 6 مساءً (قاعات الشيخ سعيد 1,2,3).

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