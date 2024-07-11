أكد معالي الشيخ عبد الله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام ورئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للإعلام، خلال زيارته التفقدية لاستوديوهات عجمان الخاصة، على المكانة التاريخية التي تمثلها هذه الأستوديوهات، والتي افتتحها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" قبل أكثر من أربعة عقود بحضور صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان.

وأشاد معاليه بجهود أستوديوهات عجمان في نقل رسالة الإمارات إلى العالم، ودورها في تطوير صناعة الدراما العربية، مثمناً جهود عبدالله مراد في تأسيسها.

وأكد معالي رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للإعلام، على أهمية هذه الأستوديوهات في تنمية وتعزيز صناعة الدراما والتلفزيون في الدولة، بما تمتلكه من إمكانات وبنية تحتية متكاملة، حيث قدمت أعمالاً تعتبر جزءاً من الذاكرة الإعلامية لدولة الإمارات.

وأشار معاليه إلى أن أستوديوهات عجمان تمثل اليوم مدينة إعلامية متكاملة، توفر خدمات متطورة للإنتاج الإعلامي، وتضم إذاعات وتلفزيونات متعددة اللغات، الأمر الذي يعزز دورها في المساهمة في ترسيخ مكانة الإمارات كمركز إقليمي رائد في صناعة المحتوى الإعلامي.

رؤية الإمارات 2071

واختتم معاليه مؤكداً على أهمية مواصلة تطوير أستوديوهات عجمان، وتعزيز دورها في صناعة الإعلام الإماراتي، من خلال تبني أحدث التقنيات، وتوفير بيئة جاذبة للمواهب الإعلامية، بما يسهم في تحقيق رؤية الإمارات 2071، وتعزيز مكانتها كمركز عالمي للإعلام.

حضر الجولة أعضاء مجلس إدارة مجلس الإمارات للإعلام: الشيخ عبدالله بن حميد القاسمي، رئيس مكتب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، وسعادة سعيد محمد العطر، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للمشاريع الاستراتيجية ورئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وسعادة مريم عيد المهيري مدير عام مكتب أبوظبي الإعلامي، وسعادة منى غانم المري، نائب رئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام ومدير عام المكتب الإعلامي لحكومة دبي، وسعادة ناصر محمد اليماحي، المدير العام لهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، وسعادة الدكتور سعيد سيف المطروشي، الأمين العام للمجلس التنفيذي بحكومة عجمان، وسعادة محمد سعيد الشحي، أمين عام مجلس الإمارات للإعلام، وسعادة ميثا ماجد السويدي، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والسياسات الإعلامية، أمين سر مجلس إدارة مجلس الإمارات للإعلام.

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