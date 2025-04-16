

جلسات نقاشية استعرضت استدامة اللؤلؤ والكربون الأزرق ودور القطاع الصناعي في الحفاظ على المحيطات

المنامة – نظم منتدى الشرق الأوسط للاستدامة، بالتعاون مع معهد دانات للؤلؤ والأحجار الكريمة ومبادرة الساعات والمجوهرات 2030 (WJI 2030)، جلسة طاولة مستديرة رفيعة المستوى أقيمت في بنك البركة الإسلامي ، تحت عنوان: "المحيطات في الخطوط الأمامية: تسخير النظم البيئية البحرية للعمل المناخي"، وذلك ضمن أولى فعاليات سلسلة جلسات إزالة الكربون لعام 2025.

جمعت الجلسة نخبة من الخبراء الإقليميين والدوليين لمناقشة دور النظم البيئية البحرية في تعزيز المرونة المناخية، بما يشمل حلول الكربون الأزرق، واستدامة صناعة اللؤلؤ، وجهود الحفاظ على المحيطات ضمن الأطر المؤسسية.

افتتحت الجلسة بحوار خاص جمع بين إيريس فان دير فيكين، المدير التنفيذي والأمين العام لمبادرة الساعات والمجوهرات 2030(WJI 2030)، ونورة جمشير، الرئيس التنفيذي لمعهد دانات. سلط الحوار الضوء على طموحات قطاع المجوهرات العالمي في مجال الاستدامة، وأهمية تبني ممارسات مسؤولة في ظل البيئة التنظيمية المتغيرة وتزايد توقعات الأطراف المعنية. وأكدت إيريس فان دير فيكين على أهمية العمل الجماعي المشترك وما يمثله من فرصة لتسريع أجندة الاستدامة العالمية والمساهمة في الحفاظ على المحيطات. وتُعد مبادرة الساعات والمجوهرات 2030، التي تأسست بالشراكة بين كيرينج وكارتييه وبتفويض من مجموعة ريتشمونت، منصة تجمع أبرز العلامات الفاخرة في صناعة الساعات والمجوهرات تحت مظلة التزام مشترك بالعمل المناخي، والحفاظ على الموارد، وتعزيز الشمولية.تلت ذلك جلستان نقاشيتان متخصصتان، حيث ركزت الجلسة الأولى على استدامة اللؤلؤ كصناعة إيجابية للطبيعة، وشارك فيها كل من المهندسة ليلى سبيل، مدير إدارة تغير المناخ والتنمية المستدامة في المجلس الأعلى للبيئة، الدكتورة صباح الجنيد، المشرف الأكاديمي لكرسي الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في جامعة الخليج العربي، ومحمد السليس، الباحث الميداني في معهد دانات، وأدار الجلسة الدكتور مناف الخزاعي، الباحث في مرحلة ما بعد الدكتوراه في جامعة الخليج العربي. ناقشت الجلسة كيف يمكن للأبحاث العلمية، مثل تقييمات معهد دانات والمجلس الأعلى للبيئة لمزارع محار اللؤلؤ، أن تدعم ممارسات الاستدامة وتعزز القيمة البيئية والاقتصادية لهذه الصناعة التراثية.

أما الجلسة الثانية فقد سلطت الضوء على دور الصناعة في الحفاظ على المحيطات والتنمية الساحلية المستدامة، بمشاركة محمود عبدالعزيز، مدير الصحة والسلامة في شركة أسري، وعبدالرحمن الملا، نائب مدير الاستدامة في شركة ألبا، والدكتور محمد إبراهيم يوسف، عالِم أحياء بحرية وباحث في علم البيئة، قائد فريق الاستدامة في معهد دانات. وأدارت النقاش هلل إنجنير، المدير العام لشركة إنفايرونمنت أريبيا. تناولت الجلسة كيفية دمج الحفاظ على المحيطات ضمن الأطر البيئية الصناعية، ودعم استراتيجيات الكربون الأزرق وحماية النظم البيئية على المدى الطويل.

وقالت ليلا دانيش، المدير التنفيذي لشركة فين مارك كومينيكيشنس، المؤسس والمنظم لمنتدى الشرق الأوسط للاستدامة:

"نفخر بافتتاح سلسلة جلساتنا لعام 2025 بحوار يجمع بين العلم والصناعة والاستدامة تحت سقف واحد. وبالشراكة مع معهد دانات وWJI 2030، أظهر هذا الحوار كيف يمكن لقطاعات متنوعة مثل المجوهرات والصناعة الثقيلة أن تقود جهودنا نحو تحقيق أهداف المناخ والاستدامة البيئية."

من جانبها، قالت نورة جمشير، الرئيس التنفيذي لمعهد دانات: "تتمتع النظم البيئية البحرية في البحرين بأهمية ثقافية وبيئية كبيرة. ومن خلال شراكاتنا مع المجلس الأعلى للبيئة والجهات الدولية، نرسخ قاعدة قوية للتنمية المستدامة تدعم أهداف المناخ وتحافظ على تراثنا الطبيعي."

تقام سلسلة جلسات إزالة الكربون التي ينظمها منتدى الشرق الأوسط للاستدامة طوال العام في مدن مختلفة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتغطي مجموعة واسعة من المواضيع الحيوية لمسيرة المنطقة نحو الحياد الكربوني. وتتمثل رسالة المنتدى في تعزيز الحوار والتعاون بين الأطراف المعنية، خاصة في القطاع الخاص، لتسريع وتيرة العمل المناخي والتحول المستدام.

يحظى المنتدى بدعم من المجلس الأعلى للبيئة بمملكة البحرين، إلى جانب الشركاء الاستراتيجيين: بنك البحرين الوطني وبنك ستاندرد تشارترد. كما تضم قائمة شركاء المنتدى: بابكو إنرجيز، ألمنيوم البحرين، الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن (أسري)، غرفة التجارة الأمريكية في البحرين، العرين القابضة، شركة بنفت، مجموعة بوسطن الاستشارية، إنفايرونمنت أريبيا، فيرست موتورز، فولاذ القابضة، طيران الخليج، بنك الخليج الدولي، وطلبات.

إلى جانب ذلك، يحظى المنتدى بدعم من أي بي إم تيرمينالز البحرين وسِناد، والشريك التعليمي: منظمة إمباكت ليرننج أند ديفلوبمنت، بالإضافة إلى الشركاء الإعلاميين: اقتصاد الشرق مع بلومبرغ، BFT Media، OGN، وسستينبل فايننس ديلي.

نبذة عن منتدى الشرق الأوسط للاستدامة

تعتبر منتدى الشرق الأوسط للاستدامة منصة إقليمية لتعزيز الوعي وقيادة الجهود المناخية على مستوى القطاع الخاص، حيث يعد تبني حلول خفض الانبعاثات الكربونية وغيرها من تطبيقات طبيعية عنصرا مهما في مواكبة طموحات الاستدامة والحياد الكربوني الصفري لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا. يستضيف المنتدى سنويا مؤتمرا على مدار يومين (النسخة القادمة في يناير 2026) يتضمن تنظيم عدة ورش عمل متخصصة وحوارات رفيعة المستوى، بالإضافة الى سلسلة من الطاولات المستديرة؛ تقام في عدة مدن على مستوى المنطقة، لمناقشة موضوعات مهمة لتعزيز خطى خفض الانبعاثات الكربونية والتنمية المستدامة في اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

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