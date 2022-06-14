في جلسة نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

القاهرة - أكد سعادة الدكتور طلال أبوغزاله، رئيس ومؤسس " طلال أبوغزاله العالمية" أن مصر وفقا للشواهد والمعطيات الاقتصادية، مرشحة لتكون أفضل سادس اقتصاد عالمي بحلول العام ٢٠٣٠، مبينا أن ذلك نظرا لتركيز الأجهزة المعنية في الدولة على المستقبل في جميع خططها.

وخلال استضافته في جلسة حوارية نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في مصر، تحت عنوان "هل نعبر الأزمة المالية العالمية؟" والتي تأتي ضمن مبادرة التنسيقية "سوا هنعدي"، أكد الدكتور أبوغزاله أن بعض الحكومات العربية تهتم برضى شعوبها دون النظر إلى المستقبل، الأمر الذي أدى إلى تراجع اقتصاداتها بشكل ملحوظ.

وأشار الدكتور أبوغزاله إلى أن مصر حاليا أعطت الأهمية الكبرى للمستقبل لضمان حياة كريمة للأجيال القادمة، مع حرصها في ذات الوقت على رضى شعبها وتأمين احتياجاته ومتطلباته.

وشدد الدكتور أبوغزاله على أن استمرارية المؤسسات الكبرى قائم على أساس قدرتها على الإبداع، لافتاً إلى أهمية وضع نظام حاكم لحماية الملكية الفكرية وتقليل فجوة الحماية التي نعاني منها بسبب عدم وجود قوة واحدة او متعددة تهيمن على النظام الدولي.

وفي نهاية الجلسة، قدمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين درعا للدكتور طلال أبوغزاله، وذلك من النائب عمر يونس عضو مجلس النواب ورئيس تكتل النواب والشيوخ لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قدمت الدرع الأستاذة نيفين إسكندر عضو التنسيقية.

يشار إلى أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين هي منصة حوارية بين كافة أوساط الشباب والدولة المصرية تأسست عام 2018، هدفها تقوية الأحزاب، وإيجاد قنوات ومساحات اتصال وتقارب مع الدولة، وتضم التنسيقية في عضويتها مجموعة من الشباب السياسي وممثلين لمجموعة من الأحزاب السياسية يصل عددها إلى 26 حزباً من مختلف الأطياف السياسية.

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