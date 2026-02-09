PHOTO
اتفاقية تجديد الشراكة في مجالات التحديث الحكومي مع جمهورية الباراغواي
معالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس القمة العالمية للحكومات، ومعالي خافيير خيمينيز وزير الصناعة والتجارة في جمهورية الباراغواي، يوقعان اتفاقية تجديد الشراكة في مجالات التحديث الحكومي بين البلدين.
اتفاقية تجديد الشراكة في مجالات التحديث الحكومي مع مملكة أسبانيا
بحضور معالي بيدرو سانشيز، رئيس وزراء مملكة أسبانيا، معالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس القمة العالمية للحكومات، ومعالي دييغو روبيو رودريغيز مدير ديوان رئاسة الحكومة في مملكة أسبانيا، يوقعان اتفاقية تجديد الشراكة في مجالات التحديث الحكومي.
اتفاقية تجديد الشراكة الاستراتيجية بين حكومة دولة الإمارات ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
معالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس القمة العالمية للحكومات، ومعالي ماتياس كورمان الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، يوقعان اتفاقية تجديد الشراكة الاستراتيجية بين حكومة دولة الإمارات والمنظمة.
اتفاقية تجديد الشراكة في مجالات التحديث الحكومي مع جمهورية كازاخستان
معالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس القمة العالمية للحكومات، ومعالي جاسلان ماديف، نائب رئيس الوزراء وزير الذكاء الاصطناعي والتنمية الرقمية في جمهورية كازاخستان، يوقعان اتفاقية تجديد الشراكة في مجالات التحديث الحكومي.
-انتهى-
