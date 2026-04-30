الدوحة، قطر- شارك مركز قطر للتطوير المهني، من إنشاء مؤسسة قطر، في مؤتمر رابطة التطوير المهني في آسيا والمحيط الهادئ 2026، المنعقد في العاصمة الماليزية كوالالمبور تحت شعار "التطوير المهني الشمولي في ظل التحولات العالمية"، وذلك خلال الفترة من 27إلى30 أبريل 2026.

وترأس الوفد السيد سعد عبد الله الخرجي، المدير التنفيذي للمركز. واستعرض الوفد مقاربة المركز للتطوير المهني الشمولي عبر عرض تقديمي بعنوان: "منظومة التطوير المهني والجاهزية المهنية لذوي الإعاقة"، استعرض فيه كل من السيد الخرجي والسيدة العنود جمال، مسؤول البرامج والخدمات المهنية، تجربة المركز في تصميم تدخلات مهنية شمولية قائمة على الشراكات الاستراتيجية لدعم الأشخاص من ذوي الإعاقة وتمكينهم مهنيًا.

وجمع مؤتمر الرابطة لهذا العام نخبة من الباحثين والممارسين والقيادات المؤسسية من مختلف أنحاء منطقة آسيا والمحيط الهادئ وخارجها، لتبادل المعارف والخبرات والتجارب العملية، بهدف التعاون على تطوير منظومات مهنية أكثر استجابة للتحديات المعاصرة وترسّخ الشمولية في مجال التطوير المهني.

وخلال المؤتمر، سلّط مركز قطر للتطوير المهني الضوء على كيفية دمج التطوير المهني الشمولي ضمن منظومة أوسع تجمع بين المدارس، وأصحاب العمل، والجهات الحكومية، والأسر، والممارسين، بما يفتح مسارات وفرصًا حقيقية للأفراد من مختلف القدرات في مختلف مراحل حياتهم، بدءًا من التوعية المبكرة ووصولًا إلى الإدماج في بيئات العمل والتعلم مدى الحياة.

وتعليقًا على هذه المشاركة، قال السيد الخرجي: "يمثّل حضورنا في هذا المؤتمر فرصة مهمة لاستعراض نموذج قطري يعكس الخبرة العملية لمركز قطر للتطوير المهني، ويجسد التزام دولة قطر الأوسع بالتنمية الشاملة والمستدامة لرأس المال البشري. ونؤمن في المركز بأن حضورنا في هذه المنصات الدولية كممثلين عن تجربتنا الوطنية أمرٌ أساسي لإبراز الدور الريادي المتنامي لدولة قطر في ترسيخ التطوير المهني بوصفه أولوية وطنية استراتيجية".

وتعكس مشاركة المركز التزامه المتواصل بالانخراط في أبرز المنصات الدولية المتخصصة في مجال التطوير المهني، إسهامًا في الحوار العالمي من جهة، واستعراضًا لما حققته دولة قطر من تقدم في بناء منظومات تطوير مهني أكثر تكاملًا وشمولًا واستشرافًا للمستقبل من جهة أخرى. كما تندرج هذه المشاركة ضمن جهود المركز الأوسع لإبراز المبادرات الوطنية التي توائم بين التعليم، والجاهزية المهنية، وتنمية رأس المال البشري، بما يعزز مكانة دولة قطر بوصفها مساهمًا متناميًا في النقاشات الإقليمية والدولية ذات الصلة.

نبذة عن مركز قطر للتطوير المهني:

يسعى مركز قطر للتطوير المهني، من إنشاء مؤسسة قطر، إلى مساعدة الأجيال الشابة، لا سيما الطلبة من مختلف المسارات والمراحل التعليمية المتاحة في قطر، ومن ضمنهم الشباب من ذوي الاحتياجات الخاصة، على تحديد وتحقيق أهدافهم التعليمية والمهنية. ولهذا يوفر لهم المركز مجموعة رفيعة المستوى من برامج وخدمات وأنشطة التطوير المهني المتخصصة، كما يعمل على توفير الدعم والمعرفة التي يحتاجونها لاتخاذ القرارات ووضع الخطط المهنية السليمة وتنفيذها، وتحقيق النمو والتطور المهني بما يساعدهم على بلوغ أهدافهم، والمساهمة في مسيرة تنمية وازدهار دولة قطر.

وإلى جانب الشباب، يعمل مركز قطر للتطوير المهني على توفير الدعم لمجموعة متنوعة من الأطراف والشركاء، من أفراد ومؤسسات، ممن يحظون بتأثير على الشباب. وتضم هذه المجموعة المختصين في مجال التطوير المهني ورأس المال البشري، والإداريين والمرشدين الأكاديميين والمهنيين، وأولياء الأمور، وصانعي السياسات. ويسعى المركز إلى إشراك جميع هذه الفئات في عددٍ من المبادرات والمشروعات والبرامج، بهدف دعمهم وتمكينهم وتثقيفهم بشأن الدور الحيوي والأساسي الذي يؤدونه للتأثير في مستقبل الشباب.

للاطلاع على مبادرات مركز قطر للتطوير المهني وبرامجه، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.qcdc.org.qa

