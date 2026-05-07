الامارات العربية المتحدة - رأس الخيمة – شاركت غرفة تجارة رأس الخيمة بفعالية النسخة الخامسة من معرض "اصنع في الإمارات 2026" ، المنعقد حالياً في مركز أدنيك أبوظبي ، وتأتي تلك المشاركة دعماً للصناعات الوطنية بالامارة ، وكذا دعم الافكار المبتكرة ، وتعزيز ترابط منظومة الأعمال ، وإبراز مكانة رأس الخيمة كمركز رائد في رسم ملامح مستقبل الصناعات ، حيث يستعرض جناح غرفة تجارة رأس الخيمة ، التزام الإمارة بتنويع اقتصادها وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية ، وتسليط الضوء على جهود تعزيز ثقة المستثمرين ، ومن أبرزها تسهيل إنشاء المصانع الجديدة ، وتبسيط إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية ، مما يؤكد على جاذبية بيئة الأعمال في إمارة رأس الخيمة ، والفرص والمزايا الاستثمارية التي تقدمها للمستثمرين لدعم نموهم وتوسعهم في الإمارة .

ومن جهته أكد سعادة محمد مصبح النعيمي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة رأس الخيمة ، على حرص الغرفة للمشاركة سنوياً في هذا المعرض ، كونه يُعد بمثابة منصة سنوية مهمة لصناع القرار والمسؤولين المستثمرين ، لتبادل الخبرات في قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات ، مضيفاً أن مشاركتنا ترسخ مكانتنا كمركزاً إقليمياً للصناعات المختلفة ، في ظل تطور الاسواق والمناطق الصناعية والحرة بالامارة ، مشيراً الى أن قطاع الصناعة بالامارة يواصل نموه ، ويرسخ مكانة رأس الخيمة كوجهة عالمية جاذبة للأعمال ، وشريك موثوق في تحقيق التنمية المستدامة ، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز تنافسية الإمارة على المستوى الدولي .

وأضاف سعادة الدكتور راشد خلفان النعيمي مدير عام الغرفة ، أن هناك اهتمام كبير من قبل المستثمرين العاملين في مجال الصناعة ، بأسواق إمارة رأس الخيمة ومناطقها الصناعية والحرة ، وذلك بسبب بيئة الأعمال المتكاملة والمرنة ، والموقع الاستراتيجي للإمارة، وبنيتها المناسبة للصناعات الصغيرة والمتوسطة والثقيلة ، مؤكداً حرص كافة الدوائر المعنية بالامارة ، على تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة بتطوير برامجها واستراتيجيتها من أجل دعم رؤية الإمارة في تحقيق التنافسية العالمية .

