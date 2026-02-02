مريم بن الشيخ: المشاركة تجسد رؤيتنا الرامية لتحويل ريادة الأعمال النسائية إلى محرّك فعلي للتنمية الاقتصادية

رسّخ مجلس سيدات أعمال الشارقة دوره بوصفه جهة رائدة في تمكين رائدات الأعمال وتعزيز مساهمتهن في الاقتصاد المحلي، من خلال مشاركة نوعية في الدورة التاسعة من مهرجان الشارقة لريادة الأعمال 2026، عكست التزام المجلس بدعم المشاريع النسائية، وتسليط الضوء على نماذج ريادية تقودها نساء في قطاعات إبداعية ومعرفية متنوعة.

وجاءت مشاركة المجلس عبر منطقة "صنع في الشارقة"، التي دعمها المجلس بالتعاون مع بنك الشارقة وألف للتطوير العقاري، حيث دعم مشاركة مجموعة من الشركات الناشئة التي تقودها سيدات أعمال، ووفّر منصة تفاعلية أتاحت لهن عرض مشاريعهن، وبناء علاقات مع رواد الأعمال والمستثمرين وشركاء المنظومة الريادية.

وحول أهمية المشاركة، أكدت مريم بن الشيخ، مديرة مجلس سيدات أعمال الشارقة، أن مشاركة المجلس في المهرجان تنسجم مع رؤيته الهادفة إلى تحويل ريادة الأعمال النسائية إلى محرّك فعلي للتنمية الاقتصادية، وقالت: "نحرص في مجلس سيدات أعمال الشارقة على توفير منصات تمكّن النساء من القيادة والابتكار والتوسع بثقة، وقد شكّل مهرجان الشارقة لريادة الأعمال فرصة مهمة لإبراز إمكانات رائدات الأعمال، وتعزيز حضور مشاريعهن ضمن منظومة ريادية داعمة تقوم على الشراكة والتكامل".

وأضافت: "إن المجلس يواصل العمل على ربط رائدات الأعمال بالفرص والموارد والشبكات التي تتيح لهن تحقيق نمو مستدام، مؤكدة أن تمكين المرأة اقتصادياً يشكّل ركيزة أساسية لبناء مستقبل اقتصادي أكثر شمولاً ومرونة في الإمارة".

إبراز مشاريع نسائية تعكس هوية الشارقة الريادية

وسلّط مجلس سيدات أعمال الشارقة الضوء، من خلال منطقة "صنع في الشارقة"، على ستة مشاريع تقودها سيدات أعمال، تعكس تنوّع المشهد الريادي في الإمارة، وتجمع بين الإبداع، والابتكار، والقيمة الاقتصادية.

من بين المشاركين البارزين كانت اينيبلد Enabled، وهي شركة استشارية متخصصة في تمكين ذوي الإعاقة عبر حلول متكاملة تدعم وصولهم إلى بيئات أعمال مناسبة. كما ضمّت المشاركة منصة بُلبُل Bulbul، وهي منصة تكنولوجيا تعليمية تركّز على اللغة العربية المحكية في الحياة اليومية والطلاقة الثقافية. ومثّلت قطاع تكنولوجيا الأزياء منصة حاضنة ريادة أعمال الأزياء The Fashion Incubator وهي منصة ذكية متقدمة لحساب التكاليف الصناعية صُممت خصيصاً لقطاع تصنيع الأزياء.

ومن المشاركين في فعاليات المهرجان شركة الومينوس Illuminos، وهي وكالة متكاملة للتسويق والاتصال تقدّم خدمات إدارة وسائل التواصل الاجتماعي، والتسويق الرقمي، والعلاقات العامة، وتنظيم الفعاليات، إلى جانب حلول المواقع الإلكترونية والتقنيات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي. وشارك في الحدث الدولي الذي استمر على مدار يومين عدد من أعضاء المجلس، من بينهم By SHHK المتخصصة في قطاع البخور والعطور الفاخرة، إلى جانب تي اتش اس THS – The Hidden Spot التي تمثل قطاع الأغذية والمشروبات.

وشكّلت هذه المشاركة منصة للاحتفاء بالمواهب المحلية، واستعراض قصص نجاح ومشاريع ناشئة تسهم في تطوير قطاعات حيوية، وتؤكد قدرة رائدات الأعمال على تقديم حلول ذات أثر حقيقي في السوق.

مساحة تفاعلية للتواصل وبناء الفرص

كما قدّم المجلس جناحاً تفاعلياً عرّف زوّار المهرجان بمبادراته وبرامجه الداعمة، ومزايا العضوية التي يوفّرها لرائدات الأعمال في مختلف مراحل رحلتهن، من التأسيس إلى التوسع. وأسهمت اللقاءات المباشرة والنقاشات المفتوحة في تعزيز وعي المشاركين بدور المجلس في توفير الإرشاد، وبناء القدرات، وربط المشاريع النسائية بفرص النمو والاستثمار.

ومن خلال هذه المشاركة، جدّد مجلس سيدات أعمال الشارقة تأكيد موقعه بوصفه شريكاً فاعلاً في منظومة ريادة الأعمال في الإمارة، ورافداً أساسياً لتمكين المرأة اقتصادياً، ضمن بيئة تشجع الابتكار وتدعم بناء مشاريع مستدامة ذات أثر طويل الأمد.



-انتهى-

#بياناتشركات