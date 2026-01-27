إطلاق مختبر متخصص للكشف عن بقايا الحشرات في المنتجات الغذائية دعماً للمنظومة المخبرية المتقدمة وتعزيزًا لسلامة الغذاء.

وحدة الاستكشاف المجهري تستخدم أذرع روبوتية متقدمة لفحص الفيروسات

"روبوت راشد" يقدّم تجربة تفاعلية ويعرّف الزوار بابتكارات مختبر دبي المركزي

نظارات ذكية تحوّل التفتيش في الموانئ والمؤسسات الغذائية إلى عمليات رقمية

"منتجي بلس" يدمج مراحل التسجيل والاستيراد والتصدير في منصة واحدة ومتكاملة

المساعد الافتراضي "غالية" يقدّم إجابات فورية حول سلامة الغذاء المدرسية

دبي، الإمارات العربية المتحدة: تُشارك بلدية دبي في النسخة الـ 31 من معرض الخليج للأغذية "جلفود" (Gulfood) 2026، أكبر معرض سنوي للأغذية والمشروبات في العالم والذي يُقام في مركز دبي التجاري العالمي بين 26 و30 يناير الجاري. وتستعرض البلدية حزمةً من أحدث خدماتها الرقمية المُبتكرة ومبادراتها النوعية الرامية إلى تسهيل تجارة الأغذية في المنطقة، وضمان أعلى معايير سلامة الغذاء في إمارة دبي.

وتأتي مشاركة بلدية دبي في معرض جلفود تأكيدًا لحرصها على تعزيز استدامة وسلامة المنظومة الغذائية مع ضمان توفير سلاسل إمداد غذائية مرنة، وتهيئة بيئة جاذبة للمستثمرين ورواد الأعمال لتنمية مشاريعهم. كما تعكس التزامها المتواصل للارتقاء بكفاءة المنظومة التي تبدأ من بلد الاستيراد إلى التفتيش في الموانئ والفحص في المختبر ثم الرقابة على الأغذية المتداولة في السوق المحلية لتوفير أفضل مستوى من جَودة الحياة والصحة والسلامة.

وخلال المعرض، أطلقت بلدية دبي مختبر متخصص للكشف عن بقايا الحشرات في المنتجات الغذائية، في خطوة تعكس رؤيتها الاستشرافية لتطوير منظومة مخبرية متقدمة تعمل وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية في مجال سلامة الغذاء.

وعمل مختبر دبي المركزي خلال الفترة الماضية على تطوير مختبر متكامل ومجهز بأحدث الأجهزة والتقنيات المخبرية، مدعوماً بأدوات صُممت خصيصاً لتمكين الكشف الدقيق والسريع عن بقايا الحشرات في المنتجات الغذائية، بما يضمن أعلى مستويات الدقة والموثوقية في النتائج.

ويمر المختبر حالياً بمرحلة التشغيل التجريبي المتوقع أن تنتهي خلال الربع الأول من العام الجاري، على أن يتم بعدها استقبال العينات وإجراء الفحوصات المخبرية بشكل رسمي، بما يسهم في تعزيز منظومة سلامة الغذاء ورفع جاهزية دبي لمواكبة المستجدات العالمية في هذا المجال.

وتأتي المبادرة في ظل التغيرات المناخية المتسارعة التي أثّرت على توفر الموارد الطبيعية، وما رافقها من توجه عالمي نحو اعتماد مصادر بديلة ومستدامة، من بينها استخدام أنواع محددة من الحشرات كمصدر بروتيني في المنتجات الغذائية، وذلك استناداً إلى تشريعات ومعايير دولية أُقرت خلال العام الماضي.

وإلى جانب ذلك، ضمت قائمة مبادرات وخدمات بلدية دبي في معرض الخليج للأغذية عدة مشاريع، منها؛ مشروع وحدة الاستكشاف المجهري، توفر عبره أحدث التقنيات المتقدمة في مجال الفحوصات المخبرية المستخدمة في مختبر دبي المركزي، وتحضير العينات لفحص الفيروسات باستخدام الأذرع الروبوتية المتقدمة. وفي السياق ذاته، ستشارك بلدية دبي جمهورها في المعرض "روبوت راشد"، الذي سيقدم خدمات تفاعلية وتعريفهم وإرشادهم بابتكارات مختبر دبي المركزي.

وفي مجال سلامة الأغذية، تُقدم بلدية دبي أحدث ابتكاراتها ضمن مجال تطوير المنظومة الغذائية وتعزيز سلامتها والارتقاء بكفاءة الخدمات التي تقدمها في قطاع الغذاء، حيث تشمل: "النظارات الذكية" للتفتيش الغذائي في الموانئ والمؤسسات الغذائية والتي تسهم في تحويل عمليات التفتيش ضمن الموانئ والمستودعات إلى تفتيش رقمي بالكامل وعن بُعد، بما يرفع كفاءة العمل ويقلل الحاجة إلى التواجد الميداني للمفتشين، مع الحفاظ على دقة التفتيش، والشفافية، والالتزام بالاشتراطات التنظيمية.

إلى جانب ذلك، سيعرض نظام "منتجي بلس"، الذي يُعد نظاماً متكاملاً لتنظيم تداول المنتجات المستوردة والمصدرة تحت مظلة واحدة تجمع الغذاء والصحة والسلامة، ويتضمن النظام قاعدة بيانات ضخمة تحتوي على أكثر من 1.5 مليون منتج مسجل مما يسهم في تعزيز عمليات استيراد وتصدير المنتجات ومتابعتها وتتبعها بكفاءة عالية.

ويَعرُض النظام جميع الخدمات كرحلة متكاملة للمتعامل وليس كخدمات مستقلة، تضم ثلاث مراحل، هي: التسجيل، والاستيراد، والتصدير. كما جرى إنشاء مخطط النظام وتصميمه بعد إجراء مقارنات معيارية مع أكثر من 12 جهة على المستوى الإقليمي والعالمي، حيث يتميز بمرونة عالية في التحسين المستمر بناءً على التغذية الراجعة وملاحظات المستخدمين.

كما تم تصميم مساعدٍ افتراضيٍ يحمل اسم "غالية" مدعومًا بتقنية الذكاء الاصطناعي الذي طورته البلدية لتوفير دعم فوري وإجابات دقيقة حول سلامة الغذاء وإرشادات التغذية المدرسية في دبي، وتلبية احتياجات الطلاب وأولياء الأمور، وموردي الأغذية، لتسهيل الوصول إلى المعلومات بسرعة وكفاءة.

وأكّدت الدكتورة نسيم محمد رفيع، المدير التنفيذي لمؤسسة البيئة والصحة والسلامة في بلدية دبي بالإنابة، أن معرض الخليج للأغذية منصة رائدة تجمع الباحثين والخبراء من رواد قطاع الأغذية والمشروبات لتبادل الخبرات، وطرح وتبني الأفكار المُبتكرة، وبناء الشراكات التي تسهم في تطوير هذا القطاع على المستوى الإقليمي والعالمي.

وقالت الدكتورة نسيم: "بلدية دبي تقود مستقبل سلامة الغذاء في دبي من خلال تعزيز الابتكار والتحول الرقمي في منظومة وقطاع الغذاء ليكون أكثر تقدمًا واستدامةً؛ فالتكنولوجيا المتقدمة والتقنيات الذكية عامل رئيس في تعزيز دقة التفتيش، والشفافية، وسرعة الاستجابة وتوفير منظومة غذائية مستدامة، وتقديم خدمات رقمية مبتكرة ومبادرات نوعية هدفها تسهيل تجارة الأغذية في المنطقة، وضمان أعلى معايير سلامة الغذاء في إمارة دبي. هدفنا أن تكون منظومة سلامة الأغذية متكاملة ومستدامة توفر سلاسل إمداد غذائية مرنة، ومستويات آمنة وصحية عبر رحلة سلسلة هدفها تعزيز جودة الحياة والصحة والسلامة الغذائية".

يذكر أن بلدية دبي قد أنجزت خلال العام 2025، تفتيش 579,913 حاوية غذائية تحتوي على حوالي 1,947,200 منتج غذائي، وذلك ضمن خططها وجهودها المتواصلة للرقابة على قطاع تداول الأغذية بما يضمن توفير منتجات غذائية سليمة وذات جَودة عالية.

-انتهى-

#بياناتحكومية