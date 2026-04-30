دبي، الإمارات: تشارك مؤسسة الإمارات للدواء في فعاليات الدورة الخامسة من معرض "اصنع في الإمارات 2026"، الذي يُعقد في مركز أدنيك أبوظبي خلال الفترة من 4 إلى 7 مايو المقبل، ويستقطب نخبة من الخبراء والمصنّعين والمستثمرين وصنّاع القرار والسياسات من داخل الدولة وخارجها، في إطار منصة وطنية تستهدف تحويل النمو الصناعي إلى شراكات ومشاريع إنتاجية قابلة للتنفيذ، بما يعزز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للصناعة المتقدمة.

وتأتي مشاركة المؤسسة، في هذا الحدث الذي يحمل شعار: "بنظهر أقوى"، لتقديم نموذج متكامل يوائم بين الجاهزية التنظيمية والتوسع الصناعي في القطاع الدوائي، من خلال دعم تنويع الإنتاج المحلي وتعزيز استدامته، وربط شركاء القطاع من التنظيم والتصنيع إلى الاستثمار وسلاسل الإمداد، بما يعزز جاهزيته للتوسع والتصدير، ويرفع كفاءة الأداء الصناعي، ويكرّس دور "الإمارات للدواء" كجهة تنظيمية مُمكّنة ومحفّزة للنمو والابتكار في الصناعات الدوائية.

ويشهد جناح المؤسسة حضور مصانع وطنية للأدوية البشرية والبيطرية، إلى جانب منشآت متخصصة في المنتجات الزراعية والصحية، وشركات ناشئة في مجالات الابتكار والتقنيات الدوائية، ما يعكس تنوع القاعدة الإنتاجية ودورها في دعم سلاسل الإمداد وتكامل مراحل الإنتاج، من التصنيع إلى التوزيع، ويعزز من قدرة القطاع على تلبية الطلب المحلي والانطلاق نحو الأسواق العالمية.

وتستعرض المؤسسة على هامش "اصنع في الإمارات" توجهاتها نحو مواءمة أنظمة التفتيش مع أعلى المعايير الدولية، وتعزيز الجاهزية للاعتراف الدولي، بما يُرسخ موثوقية البيئة التنظيمية، ويسهم في تسهيل وصول المنتجات الإماراتية إلى الأسواق العالمية، إلى جانب تعزيز فرص التصدير وجذب الاستثمارات النوعية في القطاع الدوائي.

وتنظم المؤسسة خلال أيام المعرض لقاءات واجتماعات مع شركاء من القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب مؤسسات بحثية وشركات ومصانع دوائية، بهدف تطوير مشاريع مشتركة قابلة للتنفيذ، وتوقيع مذكرات تفاهم في مجالات التصنيع الدوائي والابتكار، بما يدعم نقل المعرفة وتطوير القدرات الإنتاجية وتعزيز مستوى التنافسية في القطاع.

وضمن مشاركة المؤسسة في هذا الحدث الوطني، تتحدث سعادة الدكتورة فاطمة الكعبي، مدير عام مؤسسة الإمارات للدواء، ضمن جلسة حوارية بعنوان "صناعات الأدوية: الإنتاج المستمر وأنظمة الجودة الرقمية"، حيث تستعرض التحولات العالمية في أنماط التصنيع، إضافة إلى توجهات "الإمارات للدواء" في تطوير البيئة الإنتاجية وتكاملها مع الأطر التنظيمية، بما يرفع كفاءة الإنتاج ويُحسن جودته واستدامته.

وأكدت المؤسسة أن مشاركتها في "اصنع في الإمارات 2026" تسهم في تسريع تحويل التوجهات الصناعية إلى مشاريع وشراكات تنفيذية، من خلال ربط الجهات التنظيمية مع المصنعين والمستثمرين ضمن بيئة عمل واحدة تتيح اتخاذ قرارات أسرع وأكثر تكاملاً، إضافة إلى استعراض وتطبيق نماذج تشغيلية متقدمة تدعم التصنيع الدوائي والتوسع الصناعي المحلي.

ودعت المؤسسة المصنعين والمستثمرين والمهتمين بقطاع الدواء إلى زيارة جناحها في المعرض، للاطلاع على أبرز المبادرات والفرص المتاحة، والتعرّف إلى النماذج التشغيلية المعتمدة والتقنيات المعروضة، وبحث فرص الدخول في شراكات ومشاريع دوائية جديدة تدعم نمو القطاع وتوسعه.

