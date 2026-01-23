الشارقة: خلال مشاركتها في معرض الشارقة العقاري "إيكرس" 2026 في الفترة من 21 حتى 24 يناير الجاري، تستعرض دائرة الشارقة الرقمية مزايا وخدمات منصة "عقاري"، البوابة الرقمية المتكاملة والشاملة لخدمات القطاع العقاري في الإمارة تحت مظلة "منصة الشارقة الرقمية"، وذلك في خطوة تعكس التزامها بدعم تنمية القطاع وتعزيز تنافسيته محلياً وإقليمياً بما ينسجم مع التوجُّهات الاستراتيجية للإمارة نحو ترسيخ مكانة الشارقة كوجهةً عالمية جاذبةً للاستثمار العقاري المستدام.

وتأتي مشاركة دائرة الشارقة الرقمية في المعرض، الذي يقام في مركز إكسبو الشارقة تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، تأكيداً على الدور المحوري للدائرة في دعم التحوُّل الرقمي للقطاع العقاري في الإمارة عبر تسليط الضوء على المنصات والخدمات الرقمية المتكاملة التي تسهم في تسهيل الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات الحكومية.

وقال سعادة الشيخ سعود بن سلطان القاسمي، مدير عام دائرة الشارقة الرقمية: "يُعَدُّ معرض الشارقة العقاري «إيكرس» منصة استراتيجية تجمع كبرى شركات التطوير والاستثمار العقاري المحلية والإقليمية. ومن هذا المنطلق، نحرص على الحضور والمشاركة الفاعلة فيه لإبراز البيئة الرقمية المتطورة للخدمات العقارية في الإمارة، بما يسهم في تشجيع التحوُّل الرقمي في هذا القطاع الحيوي؛ وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وصولاً إلى دعم النمو العقاري في الشارقة وترسيخ مكانتها مركزاً إقليمياً وعالمياً للتميُّز الرقمي في شتى القطاعات".



وأكد سعادته أن منصة "عقاري" توفّر واجهة رقمية موحّدة للخدمات العقارية تمكّن المتعاملين من إنجاز معاملاتهم بسرعة وسهولة عبر قنوات رقمية متكاملة، وتمثّل ركيزة أساسية لتعزيز الشفافية ودعم عملية اتخاذ القرار المستند إلى البيانات، بما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين، ويواكب رؤية حكومة الإمارة نحو الابتكار والاستدامة.

وخلال فترة انعقاد المعرض، تقدم دائرة الشارقة الرقمية للزوّار تجربة رقمية مبتكرة تستعرض من خلالها إطلاق باقة خدمات المشاريع التطويرية، بالتعاون مع دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة، والموجهة لجميع المعنيين بالقطاع العقاري في الإمارة، من المطورين العقاريين والبنوك، إضافةً إلى المستثمرين.

دائرة الشارقة الرقمية

انطلاقاً من رؤية قائمة على “إبداع رقمي محوره الإنسان“، تقود دائرة الشارقة الرقمية مسيرة التحول الرقمي في الإمارة من خلال تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية، وترسيخ حوكمة البيانات والأمن السيبراني، ودفع عجلة الابتكار.

وتتمحور جهود الدائرة على الارتقاء بالخدمات المقدمة، وتحسين جودة حياة الأفراد بشكل مستدام، وذلك عبر دعم مسيرة التحول الرقمي من خلال تصميم حلول استباقية تركز على الإنسان بالاعتماد على التقنيات الحديثة والبيانات.

كما تعمل الدائرة على تبسيط الإجراءات، وتحويل الخدمات إلى منصات رقمية متكاملة تضمن تجربة سلسة ومتميزة للمتعاملين. ومن خلال تطبيق الشارقة الرقمية ومنصة عقاري، رسّخت الدائرة دورها كمحرك رئيسي للتحول الرقمي المتكامل في الإمارة.

