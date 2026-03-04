المنامة – جامعة الخليج العربي: أعلنت جامعة الخليج العربي فتح باب التقديم لبرامج الدراسات العليا للعام الأكاديمي 2026-2027، مشيرةً إلى أن التسجيل سيستمر عبر الموقع الإلكتروني للجامعة حتى 2 أبريل 2026. وأكّد معالي رئيس الجامعة، الدكتور سعد بن سعود آل فهيد، حرص الجامعة على استقطاب أفضل طلاب الدراسات العليا، من خلال توفير بيئة أكاديمية محفِّزة للبحث والابتكار، وتقديم برامج متقدمة تتوافق مع المعايير الدولية، وتستجيب لأولويات التنمية المستدامة في دول مجلس التعاون، وتواكب التطورات الحديثة في مجالات التربية والإدارة والتقنية والعلوم الطبية؛ بما يسهم في إعداد قيادات وكفاءات قادرة على إحداث أثر معرفي وتنموي مستدام.

وتطرح كلية التربية والعلوم الإدارية والتقنية باقة واسعة من البرامج الأكاديمية المتخصصة على مستوى درجتَي الماجستير والدكتوراه، مثل دكتوراه الفلسفة في تربية الموهوبين، ودكتوراه الفلسفة في صعوبات التعلم والإعاقات النمائية (صعوبات التعلم، الإعاقة الذهنية، والتوحّد)، إلى جانب دكتوراه الفلسفة في إدارة الابتكار، وماجستير العلوم في إدارة التقنية والابتكار، والماجستير في تربية الموهوبين، والماجستير في صعوبات التعلم والإعاقات النمائية (تخصصا صعوبات التعلم والإعاقة الذهنية).

وتجدر الإشارة إلى أن برنامجي الدكتوراه والماجستير في تربية الموهوبين، وكذلك برنامج الماجستير في صعوبات التعلم والإعاقات النمائية بتخصصاته الثلاث، معتمدة من مجلس اعتمادية إعداد المعلمين بالولايات المتحدة الأمريكية (CAEP).

كما تشمل البرامج المطروحة الماجستير في التعليم الرقمي، والماجستير في حوسبة الجيل القادم (تخصص الذكاء الاصطناعي والأساليب الشبكية للأمن السيبراني)، وماجستير إدارة الأعمال (MBA) في تخصصَي الشراكة بين القطاعين العام والخاص وإدارة المرافق، إضافة إلى ماجستير العلوم في الموارد الطبيعية والبيئة (تخصصات إدارة الموارد المائية، الإدارة البيئية، والاستزراع الصحراوي والزراعة بدون تربة).

وفي السياق ذاته، تطرح كلية الطب والعلوم الصحية عددًا من البرامج المتقدمة في المجالات الطبية والصحية على مستوى الدراسات العليا، مثل دكتوراه الفلسفة في الطب الجزيئي (تخصصات الوراثة البيوكيميائية، علم المناعة، الوراثة الطبية، الوراثة الخلوية، وطب النانو)، وماجستير العلوم في طب المختبرات (الأحياء الدقيقة والمناعة، علم الأمراض، علم أمراض الدم، والكيمياء الإكلينيكية)، إلى جانب ماجستير العلوم في الطب الجزيئي (طب النانو، علم الوراثة الجزيئية، وعلم المناعة الجزيئية)، ودبلوم الدراسات العليا في البحوث السريرية.

ويُشترط للقبول حصول المتقدم على شهادة البكالوريوس بتقدير لا يقل عن "جيد جدًا" للتقدم إلى برامج الماجستير أو الدكتوراه، ولا يقل عن "جيد" لدبلوم البحوث السريرية، مع استيفاء متطلبات اللغة الإنجليزية عبر اختبار (IELTS) أو (TOEFL) أو ما يعادلهما، حسب الدرجات المحددة لكل برنامج، بالإضافة إلى اجتياز المقابلة الشخصية وأي اختبارات أو متطلبات إضافية يحددها البرنامج.

ومن المتوقع أن تبدأ المقابلات بتاريخ 4 مايو المقبل، على أن يُعلن القبول النهائي في 18 يونيو، ويمكن للراغبين بالاستفسار عن البرامج المطروحة للعام الأكاديمي القادم التواصل مع إدارة القبول والتسجيل عبر الأرقام المتاحة في الموقع الرسمي للجامعة.

