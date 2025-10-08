دبي : أعلنت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة عن مشاركتها المرتقبة في معرض "جيتكس جلوبال 2025" الذي سيقام خلال الفترة من 13 إلى 17 أكتوبر المقبل في مركز دبي التجاري العالمي، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز حضورها ضمن المشهد الرقمي الحكومي في إمارة دبي واستعراض أحدث مشاريعها في مجال التحول الذكي وتكامل الخدمات الرقمية، بما يواكب رؤية القيادة الرشيدة نحو بناء مدينة مستقبلية قائمة على الابتكار والتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي.

وتستعرض المؤسسة من خلال جناحها في المعرض مجموعة من المشاريع والمبادرات الرقمية المتقدمة التي تعكس التزامها بتنفيذ استراتيجيتها الرامية إلى دعم توجهات الإمارة نحو التحول الرقمي الشامل، وتعزيز دورها الحيوي في تطوير منظومة جمركية ولوجستية ذكية تسهم في استدامة بيئة الأعمال وتحقق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33).

وفي هذا السياق، أكد الدكتور محمد جمعة رحمة المدير التنفيذي لإدارة التكنولوجيا والتحول الرقمي بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أن مشاركة المؤسسة في معرض جيتكس جلوبال تأتي في إطار حرصها على مواكبة أحدث التطورات في عالم التقنية والابتكار، وقال: "نتطلع إلى مشاركتنا السنوية في معرض جيتكس جلوبال، الحدث العالمي الأبرز للتقنية والتكنولوجيا الحديثة، الذي يجمع أكثر من 200 ألف مشارك و6,500 شركة من نحو 180 دولة. يمثل المعرض منصة مثالية لاستعراض أحدث الابتكارات الرقمية والتفاعل مع الخبرات العالمية التي تستضيفها دبي، إلى جانب مناقشة موضوعات محورية مثل المدن الذكية، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني. إن مشاركتنا في هذا الحدث العالمي تعكس التزامنا بمواكبة التحولات المتسارعة في عالم التكنولوجيا وبناء شراكات استراتيجية تعزز جودة وكفاءة خدماتنا الجمركية واللوجستية."

وأشار الدكتور محمد جمعة إلى أبرز المشاريع التي ستستعرضها المؤسسة خلال فعاليات المعرض مشروع "مرسى Marsa" الذي يمثل منصة رقمية موحدة لإدارة الأرصفة البحرية في دبي، ومشروع الطائرة بدون طيار "الدرون" الذي يشكل منظومة متقدمة تدعم عمليات سلطة موانئ دبي.

وأكد بأن المؤسسة في هذه الدورة ستسلط الضوء على "ديجيتال زيرو فور 04"، أول شركة وطنية متخصصة في مجال التحول الذكي في العمليات التجارية وتطوير الحلول الرقمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، حيث سيتم استعراض أبرز الحلول الذكية وأنظمة التصوير والرقابة الرقمية والمعززة ببنية تحتية رقمية موحدة ومتصلة بأنظمة الجهات الحكومية الشريكة.

ومن جانبه، أوضح راشد الشارد المدير التنفيذي لقطاع الشؤون المالية و الإدارية في جمارك دبي ، أن مشاركة الدائرة في جيتكس 2025 ستكون نوعية وتركز على إبراز التحول الرقمي في الخدمات والإجراءات الجمركية، قائلاً: "نستعد لمشاركة متميزة في معرض جيتكس 2025 نبرز من خلالها كيف يمكن للأنظمة الجمركية أن تتحول من أدوات رقابية إلى منصات ذكية تحدث فرقاً حقيقياً في تجربة العملاء، وتكرّس مكانة دبي كمركز محوري في التجارة العالمية. لقد أصبح الذكاء الاصطناعي جزءاً أساسياً من منظومتنا التشغيلية لتسهيل العمليات وأتمتة الإجراءات، بما يعزز مرونة سلاسل الإمداد والتوريد ويوفر خدمات لوجستية أكثر تطوراً وذكاءً."

وأضاف:"سيتم خلال المعرض الإعلان عن مجموعة من المبادرات النوعية الجديدة التي تطلقها جمارك دبي، من أبرزها "منظومة الوقاية والرصد الإشعاعي"، إلى جانب تطبيق "ساوم" الذي يمثل منصة رقمية متطورة تُحدث نقلة نوعية في عمليات المزادات عبر حلول دفع آمنة وإشعارات تلقائية وميزات بحث متقدمة، وكذلك منصة "المنسق" التي تمثل الجيل الجديد من أنظمة تصنيف البضائع باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

-انتهى-

#بياناتحكومية