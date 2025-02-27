أبوظبي - افتتح سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، اليوم معرض جامعة خليفة للبحوث والابتكار 2025 المنعقد بالتزامن مع شهر الابتكار في دولة الإمارات والذي يضم أكثر من 100 مشروع.

رافق سمو الشيخ حامد بن زايد كلًا من معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، القائد العام لشرطة أبوظبي ومعالي سارة مسلم، رئيسة دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، وحسن أحمد الحوسني، المدير التنفيذي لشركة بيانات، وسعادة محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، واللواء ثاني بطي الشامسي، مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، وسعادة حميد الشمري، نائب رئيس مجلس أمناء جامعة خليفة وسعادةُ البروفيسور إبراهيم الحجري، رئيس جامعة خليفة.

وقد تم إطلاع سموّ الشيخ حامد بن زايد والوفد المرافق خلال الزيارة على المشاريع المبتكرة والحلول التكنولوجية المعروضة ضمن ثلاثة أقسام، تشمل قسم للبحوث وقسم لمشاريع لتطبيقات صناعية مشتركة مع شركاء الجامعة في مختلف القطاعات وعروض وقسم ثالث لمشاريع الشركات الناشئة تحت مظلة شركة مشاريع جامعة خليفة، حيث حضر سموّه جلسة استعراض لمشروع ناشئ متميّز حول التكنولوجيا العصبية.

وخلال الحدث، تواصل ممثلو المؤسّسات الحكومية والخاصة والأكاديميّة والصناعية والشركاء الدوليون مع باحثي جامعة خليفة في مناطق العروض الثلاثة التي اشتملت على مشاريع مثل المركبة القمرية و"قُمرة إيه آي" المعني بالأنظمة الذكية، ومشروع الجينوم المرجعي الإماراتي ومشروع القمر الصناعي المصغّر بحجم 6 وحدات والنموذج الأولي لأيون الهيدروجيل المستدام "غولد"، والطابعة ثلاثية الأبعاد الحيوية الاقتصادية والمنصة الدقيقة للتحفيز الحيوي والدراسة حول جليد البحر القطبي ومشروع "تطوير استقرار الشبكة الكهربائية" القائم على برمجية (سايف)، ومشروع صنع الخيوط البلاستيكية المستخدمة في تكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد والخاصة بخزّانات الهيدروجين.

وغطت المشاريع المعنيّة بالتطبيقات الصناعية إلى مواضيع كالعيش حياة صحية طويلة وانتقال الطاقة والرقمنة السّائدة والمجتمع الآمن المستدام والمواد المتقدمة والتصنيع والصحة، وشملت المشاريع المعنيّة بهذه المواضيع، نظام مراقبة لتقييم مخاطر الحمل وديناميكا تسعير الأغذية و"أغري تِك فور" للزراعة الفعّالة والمستدامة في دولة الإمارات وممتص الطاقة الشمسية المصنوع بتكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد واستخدام تقنية رؤية الكمبيوتر لتحليل الشعلة وبرنامج اكتشاف العلوم الطبية الحيوية.

استعرض الحدث تكنولوجيا تطوير الأدوات العددية المستخدَمة لتحديد أصل الانبعاثات الإشعاعية وقوّتها، والتي تمثّل دراسة تهدف إلى تعزيز سلامة المفاعلات النووية، إضافةً لنماذج كبيرة للّغة، لعملاء قطاع المرافق وللكشف عن الحالات الشاذة في عدّادات المرافق، وجهاز تحلية المياه بالطاقة الشمسية المحاكي لأشجار القرم والشواحن السريعة للسيارات الكهربائية وأطلس الأوميكس المتعدد للسرطان وهو منصة معنيّة بعلم الأورام الدقيق، إضافةً إلى "الآي جِن راير"، وهي أداة تستخدم الأنظمة الذكية لتشخيص الأمراض الوراثية النادرة مبكّرًا وعلاجها.

لمحة عن جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا:

جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا هي جامعة بحثية الأعلى تصنيفًا في دولة الإمارات تركز على إعداد قادة ومفكرين مبدعين عالميين في مجالات العلوم والهندسة والطب، تهدف جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا عالمية المستوى إلى دعم اقتصاد المعرفة الذي يشهد نمواً متسارعاً في أبوظبي والإمارات من خلال ترسيخ مكانتها كمؤسسة أكاديمية مرموقة والارتقاء إلى مصاف الجامعات البحثية الرائدة على مستوى العالم.

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