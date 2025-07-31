حصدت دائرة القضاء في أبوظبي، من خلال مراكز الإصلاح والتأهيل، المركز الثالث ضمن جوائز مهرجان دبي للرطب 2025، عن فئة الجهات الحكومية، وذلك تقديراً لمشاركتها النوعية التي جمعت بين الجودة، الإبداع، والرسالة المجتمعية المؤثرة، في تجسيد حقيقي لتكامل جهود التأهيل مع الإنتاج والابتكار.

وأكد سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن هذا التكريم من إحدى أبرز الفعاليات التراثية على مستوى الدولة، يعكس التزام الدائرة الراسخ بتطوير برامج إعادة التأهيل وتمكين النزلاء مهنياً واجتماعياً، بهدف دمجهم بشكل فعال في المجتمع وتحويل طاقاتهم إلى مساهمات مثمرة.

ثمن المستشار يوسف العبري، الجهود الدؤوبة لفرق العمل في مراكز الإصلاح والتأهيل التي تمضي بخطى مدروسة نحو تحقيق التكامل بين برامج التأهيل والإنتاج، انسجاماً مع أهداف العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.

وجاءت مشاركة دائرة القضاء هذا العام في مهرجان دبي للرطب، الذي ينظمه مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وسط حضور واسع من الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمزارعين المحليين، عبر جناح متكامل سلط الضوء على إبداعات النزلاء في مجالات الزراعة، والصناعات اليدوية، والمنتجات التراثية.

وقد تميز الجناح بعرض أجود أنواع الرطب المزروعة داخل مراكز الإصلاح، إضافة إلى منتجات حرفية وفنية جسدت المهارات التي اكتسبها النزلاء ضمن برامج التأهيل المهني التي تنفذها الدائرة وفق رؤية إصلاحية شاملة.

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