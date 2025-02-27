الشارقة: تأكيداً على دورها المحوري في تعزيز التحوُّل الرقمي وتطوير البنية التحتية الذكية في الإمارة، شاركت دائرة الشارقة الرقمية في مؤتمر مستخدميّ "إزري" الإمارات 2025 الذي عُقد يوميّ 25 و26 فبراير الجاري، لاستكشاف أحدث التطورات في مجال تكنولوجيا نظم المعلومات الجغرافية (GIS)، وتسليط الضوء على إنجازات إمارة الشارقة في هذا المجال.

وتأتي هذه المشاركة في إطار رسالة دائرة الشارقة الرقمية المتمثّلة في تطوير حلول رقمية استباقية تعتمد على أحدث التقنيات والبيانات الذكية، ما يسهم في تعزيز كفاءة الخدمات، والارتقاء بجودة الحياة. كما تعكس حرصها على توظيف التقنيات الجغرافية الذكية؛ لدعم صناع القرار وتمكين الجهات الحكومية من تقديم خدمات أكثر كفاءة واستدامة.

خلال المؤتمر، قدّمت الدائرة عرضاً تقديمياً بعنوان "مدى: تمكين المشاركة والتعاون لتحقيق التميُّز الحكومي"، استعرضت خلاله رؤيتها الاستراتيجية في تحقيق "إبداع رقمي محوره الإنسان"، وأضاءت على مبادراتها في مجال النظم الجغرافية المكانية. كما قدمت لمحة شاملة عن منصة "مدى" للبيانات الجغرافية، التي أطلقتها الدائرة خلال فعاليات جيتكس 2024، وإمكانياتها وأهدافها وإطارها التقني، موضحةً خارطة طريقها المستقبلية لتطوير نظم المعلومات الجغرافية في الإمارة.

وتُعد منصة "مدى " نقلة نوعية في مجال إدارة البيانات الجغرافية، حيث توفر قاعدة بيانات مركزية محدَّثة باستمرار تُتيح تبادل الطبقات الجغرافية بين الجهات الحكومية، ما يسهم في تحسين التخطيط المكاني، وتسريع الإجراءات الحكومية، وتعزيز جودة الخدمات العامة، ودعم النمو الاقتصادي في الإمارة.

وفي هذا الصدد، أكدت دائرة الشارقة الرقمية أن مشاركتها في المؤتمر تعكس التزامها بتوظيف أحدث التقنيات الجغرافية لتعزيز التحول الرقمي ودعم التنمية المستدامة في إمارة الشارقة، مشيرةً إلى أن المؤتمر شكل منصة عالمية جمعت نخبة من الخبراء لمناقشة مستقبل نظم المعلومات الجغرافية والاستفادة من الابتكارات الحديثة في هذا المجال.

وتواصل دائرة الشارقة الرقمية جهودها في تبني الحلول الجغرافية الذكية، وتطوير أدوات رقمية متقدمة، بما يعزز مكانة الإمارة كمركز رائد في نظم المعلومات الجغرافية على المستوى الإقليمي والدولي.

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