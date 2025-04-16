أحمد السعدي

تعزز هذه المشاركة جهود الوزارة لتعزيز تفاعلها المباشر مع الطلبة والمؤسسات التعليمية والمجتمع بشكل عام

نواصل العمل على إعادة تصميم خدماتنا بما يُحقق مستهدفات برنامج "تصفير البيروقراطية الحكومية، ليكون المتعامل هو محور الاهتمام الأول

نسعى لتطوير تجربة الطالب في كافة مراحل مسيرته الأكاديمية، بداية من مرحلة القبول والتسجيل، وحتى الاعتراف التلقائي بالمؤهل الأكاديمي والالتحاق بسوق العمل

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة : تشارك وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في النسخة الحادية عشرة من معرض "واجهة التعليم"، الذي يقام يومي 17 و18 أبريل في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، تحت شعار "التعليم والمجتمع". وتأتي هذه المشاركة في إطار التزام الوزارة المتواصل بتقديم خدمات رقمية ذكية ومتكاملة تثري تجربة الطالب، وتواكب متطلبات تطوير المنظومة التعليمية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتقدم منصة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لزوار المعرض لمحة عن الخدمات الشاملة والمتكاملة التي طورتها الوزارة بهدف تيسير الإجراءات وتوفير حلول تعليمية رقمية مرنة. وتتضمن الخدمات التي تستعرضها الوزارة في المعرض خدمة الاعتراف التلقائي من الجامعات داخل الدولة، وخدمة الاعتراف بالمؤهلات الصادرة من خارج الدولة، إلى جانب نظام التسجيل الموحد والمطور، والذي يمثّل نقلة نوعية تسهّل عمليات التسجيل من خلال واجهة ذكية مرتبطة بمنظومات البيانات الوطنية، بما يضمن تكامل المعلومات وسرعة الإنجاز.

وفي هذا السياق أكد سعادة أحمد إبراهيم السعدي، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المساعد لقطاع عمليات التعليم العالي بالإنابة، مدير إدارة دعم التعليم الدولي والابتعاث أن مشاركة الوزارة في معرض واجهة التعليم تأتي في إطار جهود الوزارة لتعزيز تفاعلها المباشر مع الطلبة والمؤسسات التعليمية والمجتمع بشكل عام، لتسليط الضوء على ما تقدمه من خدمات متطورة تعزز من سهولة الإجراءات وكفاءة التجربة التعليمية.

وأضاف سعادة أحمد السعدي: "نواصل العمل على إعادة تصميم خدماتنا بما يُحقق مستهدفات برنامج "تصفير البيروقراطية الحكومية، ليكون المتعامل محور الاهتمام الأول، ولكي تتاح له إمكانية الوصول إلى أفضل الخدمات وأكثرها فعالية دون أي تأخير أو تعقيدات. ومن خلال الاعتماد على البنية التحتية الرقمية المتطورة، نضمن تحسين تجربة الطالب في كافة مراحل مسيرته الأكاديمية، بداية من مرحلة القبول والتسجيل، وحتى الاعتراف التلقائي بالمؤهل الأكاديمي والالتحاق بسوق العمل".

وتتسق هذه المبادرات مع التزام الوزارة بتفعيل رؤية "عام المجتمع"، حيث تسعى إلى تسخير أحدث الابتكارات التكنولوجية لتقديم خدمات تعليمية تضع المتعاملين في مقدمة الأولويات وتضمن لهم تجربة سلسة تناسب تطلعاتهم. كما تعكس هذه الجهود التزام الوزارة بتحقيق مستهدفات برنامج "تصفير البيروقراطية الحكومية"، من خلال إزالة التعقيدات في تنفيذ الإجراءات، وتحويل العمليات التقليدية إلى منظومات رقمية ذكية تسهم في تحسين جودة حياة الطلبة، وتمكينهم من التركيز على النجاح والتفوق في مساراتهم التعليمية والمهنية.

وتساهم مشاركة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في "معرض واجهة التعليم" في تقديم محتوى إرشادي واضح للطلبة يدعمهم في اتخاذ قرارات تعليمية سليمة ومدروسة، بالتزامن مع التعريف بنوعية بالإجراءات والخدمات المتاحة، الأمر الذي ينعكس بصورة إيجابية على المسار الأكاديمي للطلبة. كما تدعم منصة الوزارة في المعرض جهود التفاعل مع الزوار لتزويدهم بالإرشاد والمساعدة الفورية حول كافة الخدمات ذات الصلة بالتسجيل والاعتراف بالمؤهلات، مما يعزز الوعي بدور الوزارة في دعم المجتمع الأكاديمي والارتقاء بمخرجاته.

-انتهى-

#بياناتحكومية