استعرض الاجتماع سبل تعزيز التنسيق بين الاتحادات والمجالس الرياضية لتنفيذ الفعاليات والمبادرات المجتمعية

ناقش الاجتماع سبل تطوير برامج اكتشاف المواهب وتعزيز المشاركة المجتمعية عبر الألعاب المدرسية والجامعية ومنصة لجنة المواهب

يعمل المجلس التنسيقي للرياضة على مواءمة الاستراتيجيات والسياسات الرياضية لتعزيز التنافسية العالمية وتطوير منظومة رياضية مستدامة

الإمارات العربية المتحدة، عقد المجلس التنسيقي للرياضة اجتماعه الثاني لعام 2025 في مقر وزارة الرياضة بدبي، برئاسة معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، وبحضور نخبة من كبار المسؤولين الرياضيين وممثلي الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية الأعضاء في المجلس.

وخلال الاجتماع، أكد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي أهمية الدور الذي يؤديه المجلس التنسيقي للرياضة كمنصة استراتيجية لتعزيز التكامل بين الجهات الرياضية في الدولة، ومتابعة تنفيذ التوجهات الوطنية لتطوير القطاع الرياضي وفق رؤية شاملة تواكب طموحات المرحلة المقبلة، قائلاً: "يمثل المجلس ركيزة رئيسية في توحيد الجهود بين مؤسسات الدولة الرياضية، والعمل بروح الفريق الواحد لدعم مسيرة الاتحادات الوطنية وتعزيز جاهزية المنتخبات، بما يسهم في تحقيق إنجازات مشرفة ترفع راية الإمارات في مختلف المحافل الرياضية".

وأكد معاليه أن الوزارة ماضية في تنفيذ المبادرات الاستراتيجية الهادفة لاكتشاف المواهب ونشر الثقافة الرياضية بين مختلف الأوساط المجتمعية مثل الألعاب المدرسية والجامعية ومنصة لجنة المواهب، بالشراكة مع الجهات التعليمية والرياضية، بهدف توسيع قاعدة ممارسة الرياضة في الدولة، واكتشاف جيل جديد من الرياضيين القادرين على المنافسة والوصول إلى مستويات جديدة من التميز.

وأضاف معالي د. الفلاسي: "ستشهد المرحلة المقبل تركيزاً أكبر على دعم البنية المؤسسية للرياضة الإماراتية، عبر توحيد الجهود مع المجالس الرياضية، وتعزيز دور القطاع الخاص في رعاية وتطوير المشاريع الرياضية المستقبلية، بما يسهم في بناء منظومة رياضية وطنية مستدامة، تُجسد الرؤية الوطنية التي تهدف إلى رسم مستقبل رياضي أكثر تكاملاً وازدهاراً".

وشهد الاجتماع حضور كل من معالي الفريق عبدالله خليفة المري، قائد عام شرطة دبي؛ وسعادة غانم مبارك الهاجري، وكيل وزارة الرياضة؛ وسعادة عمر الحصان الشامسي، وكيل وزارة الخارجية؛ وسعادة مبارك الناخي، وكيل وزارة الثقافة؛ وسعادة الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، وكيل وزارة الرياضة المساعد لقطاع التنمية والتنافسية الرياضية؛ وسعادة آمنة آل صالح، وكيل وزارة التربية والتعليم المساعد لقطاع المناهج والتقييم بالإنابة؛ وسعادة أماني خالد البناي، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المساعد لقطاع الخدمات المساندة؛ وسعادة محمد فاضل الهاملي، رئيس مجلس إدارة اللجنة البارالمبية الوطنية، وسعادة عيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي؛ وسعادة عارف العواني، أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي؛ وسعادة سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي؛ وسعادة أحمد الرئيسي، مدير مكتب سمو رئيس المجلس التنفيذي لحكومة عجمان؛ وسعادة حميد الشامسي، أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، وسعادة أحمد يوسف النعيمي، مدير عام مراكز سعادة المتعاملين بالمجلس التنفيذي لإمارة رأس الخيمة؛ ونوف العلي مدير إدارة التعزيز والصحة بوزارة الصحة ووقاية المجتمع.

كما شارك في الاجتماع عن طريق الاتصال المرئي كل من سعادة خالد محمد النعيمي، مدير المؤسسة الاتحادية للشباب؛ وسعادة فارس محمد المطوع، أمين عام اللجنة الأولمبية الوطنية.

مجلس أبوظبي الرياضي.. أجندة الفعاليات المجتمعية وألعاب الماسترز

واستعرض مجلس أبوظبي الرياضي أجندة الفعاليات المجتمعية لعام 2025، التي تتضمن تنظيم 172 فعالية رياضية متنوعة تغطي مختلف الألعاب والفئات، بما يعكس مواصلة المجلس جهوده في تعزيز النشاط الرياضي المجتمعي ونشر ثقافة الرياضة كأسلوب حياة، إلى جانب تقديم عرض حول استضافة أبوظبي لألعاب الماسترز 2026 والتي تتضمن أكثر من 30 رياضة وتستهدف مشاركة 25 ألف من الأشخاص فوق الـ 30 عاماً لتحفيز النشاط للفئات العمرية الأكبر سناً وزيادة التفاعل المجتمعي بين الأجيال، بما يسهم في ترسيخ مكانة العاصمة أبوظبي كوجهة رياضية رائدة تستقطب آلاف المشاركين سنوياً من مختلف الأعمار والمستويات.

مجلس دبي الرياضي ووزارة الداخلية.. فعاليات مجتمعية كبرى

كما استعرض مجلس دبي الرياضي أبرز فعالياته المجتمعية المدرجة ضمن أجندة عام 2025، والتي تشمل الدورة العمالية السابعة الممتدة من 28 سبتمبر 2025 حتى 30 يونيو 2026، إلى جانب مجموعة من السباقات والفعاليات الكبرى التي تشهد مشاركة جماهيرية واسعة، بما فيهم تحدي دبي للياقة 30*30.

وقدمت وزارة الداخلية عرضاً حول أبرز جهودها في دعم الأنشطة الرياضية المجتمعية، ومن بينها مبادرات الروح الإيجابية وبطولة دبي العالمية للموانع وبطولة شرطة دبي للرياضات الإلكترونية، تلك البطولات التي شهدت مشاركة آلاف من مختلف الفئات المجتمعية.

الألعاب المدرسية

فيما استعرضت وزارة الرياضة آخر استعداداتها لإطلاق النسخة الثالثة من الألعاب المدرسية التي ستشهد إضافة رياضة الموانع إلى جانب 12 رياضة أخرى، وتوسيع الفئات العمرية المشاركة لتشمل المراحل من تحت 9 إلى 19 سنة، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومجلس أبوظبي الرياضي ومجلس دبي الرياضي وعدد من الشركاء من الجهات الاتحادية والمحلية. ووفق الجدول الزمني، سيتم فتح باب التسجيل في 13 أكتوبر، على أن تُختتم النهائيات في مايو المقبل بعد مراحل تأهيلية تنطلق في يناير وتُختتم في فبراير المقبل.

الألعاب الجامعية

فيما استعرضت الوزارة تطورات النسخة الثانية من "الألعاب الجامعية"، حيث ستشهد إضافة رياضة الموانع، إلى 3 رياضات جماعية وهي كرة القدم وكرة الطائرة وكرة السلة، بمشاركة متوقعة تبلغ 2700 طالب من 47 جامعة يخوضون 700 مباراة حتى تاريخه (دون احتساب أرقام رياضة الموانع التي لم يُفتح باب التسجيل لها بعد). كما أوضحت أن مرحلة الدوري بدأت في أكتوبر الجاري ومستمرة حتى نهاية فبراير، تليها مرحلة التصفيات من 30 مارس إلى 26 أبريل، على أن تُتوج الفرق الفائزة في ختام الموسم الجامعي.

منصة لجنة المواهب

كما استعرضت لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية إنجازات "منصة لجنة المواهب" التي أطلقتها اللجنة كأول منصة وطنية متخصصة في اكتشاف وتطوير الرياضيين الموهوبين. وأوضحت اللجنة أن 1169 رياضياً أنشأوا ملفات شخصية على المنصة، فيما تقدم 307 رياضياً بطلبات رسمية، وتمت دعوة 126 رياضياً إلى دورة التقييم الأولى التي شارك فيها 101 رياضي من 22 رياضة مختلفة. وبيّنت اللجنة أن المنصة تشكل قاعدة بيانات وطنية شاملة للنشاط البدني والأداء الرياضي في الدولة، وتتيح تتبع تقدم الرياضيين وتقييمهم بشكل دوري وفق معايير علمية دقيقة وبإشراف كشافين دوليين.

المدارس الوطنية للمواهب الرياضية

كما استعرضت الوزارة مبادرة "المدارس الوطنية للمواهب الرياضية" بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، التي تهدف إلى تحويل المجمعات المدرسية الحكومية إلى مراكز تدريب رياضية شاملة بعد الدوام الدراسي، تستقطب الطلبة من مختلف الجنسيات والفئات. وتهدف المبادرة إلى تمكين المشاركة المجتمعية عبر مراكز رياضية ترفيهية، وترسيخ الرياضة كركيزة أساسية في رفاه الطلبة، وتأسيس مسارات تنموية واضحة لاكتشاف وصقل المواهب الوطنية ورفع المستوى التنافسي للطلبة الرياضيين.

اللجنة الأولمبية الوطنية.. تعزيز التكامل المؤسسي

وفي ختام العروض، استعرضت اللجنة الأولمبية الوطنية الترتيبات المتعلقة باستضافة مقرات 23 اتحاداً وطنياً رياضياً، إلى جانب 3 اتحادات آسيوية هي: الرجبي، الكاراتيه، الريشة الطائرة، واتحادين عربيين هما: كرة السلة والرجبي. إلى جانب تخصيص مكاتب تسيير أعمال للاتحادات التي لا تمتلك مقراً، وقاعات لاجتماعات الجمعيات العمومية وورش العمل دون أي رسوم مالية. وتتحمل اللجنة الأولمبية الوطنية كافة تكاليف الخدمات اللوجستية، في خطوة تهدف إلى دعم الاتحادات الوطنية وتوفير بيئة عمل احترافية تسهم في تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز التنسيق بين الجهات الرياضية.

وأكد الحضور أهمية التنسيق المشترك بين جميع الأطراف المعنية لتحقيق التكامل المؤسسي، مشددين على ضرورة مواصلة العمل لبناء منظومة رياضية متكاملة ومستدامة تدعم تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031 وتعزز ريادة الدولة على الساحة الرياضية الإقليمية والعالمية.

يعمل المجلس التنسيقي للرياضة على مواءمة وتكامل استراتيجيات وسياسات وبرامج القطاع الرياضي لتعزيز التنافسية الرياضية للدولة عالمياً، واقتراح الحلول والتوصيات اللازمة، إلى جانب تنسيق الجهود وتضافرها بين الجهات المعنية بتطوير الرياضة في الدولة، والعمل على استضافة الفعاليات الرياضية الكبرى وتحقيق استدامة القطاع الرياضي. كما يساهم المجلس في اقتراح مبادرات وبرامج رياضية تهدف إلى بناء وصقل مهارات الرياضيين الإماراتيين، وإعداد كوادر وطنية متخصصة قادرة على الارتقاء بالمشهد الرياضي الوطني.

