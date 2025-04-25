الشارقة، تستعد إمارة الشارقة للمشاركة في معرض "سوق السفر العربي 2025"، الذي يقام خلال الفترة من 28 أبريل إلى 1 مايو 2025 في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة أكثر من 25 جهة من القطاعين الحكومي والخاص، تحت مظلة "جناح الشارقة" بالتعاون مع هيئة الإنماء التجاري والسياحي.

تهدف هذه المشاركة إلى تسليط الضوء على أحدث المشاريع السياحية والثقافية والتنموية، واستعراض التجارب المتنوعة التي تقدمها إمارة الشارقة لزوارها وسياحها، مما يساهم في تعزيز مكانتها كوجهة رائدة على خارطة السياحة الإقليمية والعالمية. ويجمع هذا المعرض الدولي نخبة من أبرز الخبراء وقادة الفكر وأصحاب القرار في مجال السياحة والسفر والرحلات والضيافة والمنشآت الفندقية من جميع أنحاء العالم لاستكشاف كيفية تأثير هذا المجال في مشهد السفر الترفيهي وسفر العمل، وتبسيط العمليات، وتحسين تجربة العملاء من نزلاء فنادق ومسافرين وغيرهم، حيث تحمل دورة هذا العام من المعرض شعار "السفر العالمي: تطوير السياحة المستقبلية من خلال تعزيز الاتصال"، مما يجعله منصة مثالية لتبادل الخبرات والاطلاع على الممارسات الناجحة في أحد أكثر القطاعات حيويةً والمساهمة في نمو الاقتصاد العالمي والوطني على حدّ السواء.

وتركّز مشاركة إمارة الشارقة في هذا الحدث العالمي على استعراض خططها السياحية الحالية والمستقبلية، والمبادرات النوعية التي تدفع عجلة الابتكار في القطاع، إلى جانب التعريف بالمشاريع الجديدة وخيارات الإقامة المختلفة والمغامرات المذهلة والأنشطة السياحية المتكاملة مع استعراض أجندة أبرز الفعاليات على مدار العام التي تستهدف تنويع تجربة الزوار والسياح وتعزيز استدامة المنتج السياحي في الإمارة. كما يوفر الحدث فرصة استراتيجية للإمارة لتعزيز حضورها الدولي، والتواصل مع شركاء القطاع السياحي من مختلف دول العالم، والتعريف بالمقومات السياحية الغنية التي تزخر بها إمارة الشارقة، وتجمع ما بين الثقافة، والتراث، والبيئة، والترفيه، والأصالة.

وفي إطار مشاركة إمارة الشارقة في معرض سوق السفر العربي 2025، يُنظم جناح الشارقة مؤتمراً صحافياً يوم الأربعاء 30 أبريل 2025، في تمام الساعة 11:00 صباحاً، بحضور سعادة خالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة، إلى جانب نخبة من مسؤولي وممثلي الجهات الحكومية والخاصة المشاركة. يهدف المؤتمر إلى استعراض آخر المستجدات في القطاع السياحي، وتسليط الضوء على المبادرات والمشاريع المستقبلية التي تعزز مكانة الإمارة كوجهة سياحية عالمية رائدة. كما سيستعرض التنوع الذي يميّز تجارب إمارة الشارقة السياحية، والتي تشمل السياحة البيئية، وسياحة المغامرات، فضلاً عن باقة الفعاليات السنوية التي تثري تجربة الزوار والسياح من مختلف الفئات. كما سيتناول محوراً رئيسياً يتمثل في الإعلان عن حملة الهوية الجديدة للقطاع السياحي بإمارة الشارقة، والتي تعكس الإرث الثقافي للإمارة وروحها الإبداعية ورؤيتها الاستراتيجية للنمو المستدام، وتعزيز حضورها العالمي، وتأثير ذلك على تنمية القطاع السياحي في الإمارة.

وإلى جانب هيئة الإنماء التجاري والسياحي، يشارك في جناح إمارة الشارقة في "سوق السفر العربي 2025" عدد من الجهات الحكومية والخاصة تشمل: هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وهيئة مطار الشارقة الدولي، وهيئة البيئة والمحميات الطبيعية، وهيئة الشارقة للمتاحف، ومعهد الشارقة للتراث، وهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، وشركة الشارقة لإدارة الأصول، ومجلس الشارقة الرياضي، ونادي الشارقة للسيارات القديمة، ونادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، ومهرجان "تنوير" – واحد من الفعاليات الثقافية البارزة في الإمارة التي تحتفي بالتاريخ والفنون الإبداعية، و"بيت اللوّال" – وجهة جديدة تقدّم مزيجاً فريداً من التميّز في فنون الطهي والتراث الثقافي. كما تشارك مجموعة من المنشآت الفندقية ووكالات السفر والرحلات في الإمارة، وهي: فندق فور بوينتس باي شيراتون الشارقة، ومنتجع وسبا شاطئ شيراتون الشارقة، وفندق كوبثورن الشارقة، وفندق وشقق دبل تري من هيلتون الشارقة الواجهة المائية، وفندق نوفوتيل مركز إكسبو الشارقة، وجولدن توليب للشقق الفندقية، ومنتجع شاطئ لؤلؤة الشارقة، وشركة الشارقة الوطنية للفنادق، ولوكس جراند للشقق الفندقية، إلى جانب شركات السفر والسياحة والطيران مثل: الزاجل للسياحة، وكوزمو ترافل، الإجازة للسياحة، وسمارت للسفريات، ووكالة مطار الشارقة للسفريات (ساتا)، والعربية للطيران، وأرادَ للتطوير العقاري، ومجلة تراف تولك.

ومن خلال هيئة الإنماء التجاري والسياحي وشركائها المشاركين تحت مظلة "جناح الشارقة" من القطاعين الحكومي والخاص، تواصل إمارة الشارقة تسليط الضوء على أبرز مشاريعها السياحية ووجهاتها الاستثنائية، مستعرضةً مقوماتها المتنوعة بأسلوب مبتكر يعزز من تجربة الزوار والسياح. وتحرص الإمارة على ترسيخ مفاهيم الأصالة والثقافة والاستدامة في كل ما تقدمه، واضعةً في مقدمة أولوياتها تقديم تجارب سياحية استثنائية تظل محفورة في ذاكرة الزوار والسياح.

وتحرص هيئة الإنماء التجاري والسياحي على المشاركة السنوية في هذا الحدث نظراً لدوره المحوري في تعزيز الشراكات الدولية، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، وتسليط الضوء على الابتكار في قطاع السفر والسياحة والضيافة، بما يواكب توجهات الإمارة في ترسيخ مكانتها كوجهة سياحية مستدامة ومتميزة على مدار العام.

يعدّ معرض سوق السفر العربي منصة مثالية لهيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، من أجل استعراض قصص نجاحها في مجال السياحة المستدامة والاستفادة من الممارسات والتطبيقات العالمية الناجحة في ذات المجال. وفي إطار رؤيتها لتعزيز موقعها على خارطة السياحة العالمية، تعمل إمارة الشارقة على فتح قنوات جديدة للحوار والتعاون والشراكة، بما يسهم في تطوير قطاع سياحي أكثر شمولاً واستدامة. وتسعى الإمارة من خلال هذه الجهود إلى ترسيخ حضورها كمركز رائد للسياحة الثقافية والبيئية والمغامرات، بما يعكس التزامها بالشمولية والانفتاح على مختلف ثقافات العالم.

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