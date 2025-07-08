تفتح جائزة الشارقة للاتصال الحكومي 2025 باب الترشّح للمشاركة في دورتها الثانية عشرة، داعية الباحثين والمتخصصين في علوم الاتصال، والمتحدثين الرسميين الذين أسهموا في تشكيل مستقبل الخطاب العام إلى التقدّم للمنافسة ضمن الجوائز الفردية على فئتي: "أفضل بحث في علوم الاتصال" و"أفضل متحدث رسمي".

وتعد هاتان الفئتان من بين 23 فئة متنوعة تُبرز التزام الجائزة بتكريم الجهود العلمية والفكرية والقيادية المبتكرة في قطاع الاتصال الحكومي، وتحتفي بالأفكار التي تدفع الميدان نحو آفاق جديدة، والأصوات المؤثرة التي تبني جسور الثقة بين المؤسسات والمجتمعات.

وتسلط الجائزة، في دورتها الثانية عشرة، الضوء على المبادرات والأفكار التي تعيد رسم ملامح الاتصال الحكومي على المستويين الإقليمي والعالمي، حيث يتم الإعلان عن الفائزين خلال فعاليات المنتدى الدولي للاتصال الحكومي في نسخته الرابعة عشرة، والتي تقام يومي 10 و11 سبتمبر 2025 في مركز إكسبو الشارقة.

فئة أفضل بحث في علوم الاتصال

تركّز «فئة أفضل بحث في علوم الاتصال» على الأبحاث والدراسات المنشورة التي تُقدِّم معارف جديدة، وتُسهم في تطوير ممارسات الاتصال الحكومي من خلال طرح مفاهيم ومنهجيات وأدوات مبتكرة. وتستهدف الفئة الباحثين والمؤلفين والمؤسسات الأكاديمية، ممن أنجزوا أعمالاً بحثية اتصالية في مجالات الاستدامة، والابتكار، وجودة الحياة. ويُشترط أن تكون الأعمال المقدّمة معتمدة من جهة أكاديمية أو معترفاً بها ضمن الأوساط البحثية المتخصصة.

ويتوجب على المتقدمين تقديم نسخة كاملة من البحث، إلى جانب ملخص تنفيذي من 250 كلمة، وسيرة ذاتية مفصّلة، ومواد داعمة مثل التغطيات الإعلامية، ومراجعات الخبراء، وشهادات التأثير الأكاديمي أو المؤسسي.

فئة أفضل متحدث رسمي

تُمنح «فئة أفضل متحدث رسمي» لموظف حكومي يتميز بقدرته الاستثنائية على توصيل رسالة الجهة التي يعمل فيها بشكل واضح، ودقيق ومؤثر، ويُظهر قدرات فائقة في التواصل الفعال، وإدارة الأزمات بكفاءة، ويتميز بالمهنية العالية والابتكار والإبداع، وأن يكون قد أحدث تأثيراً إيجابياً واسع النطاق على الجمهور المستهدف.

ويشترط أن يكون المرشح لا يحمل صفة متحدث رسمي في جهة عمله، بل أنه يتميز بقوة حضوره الإعلامي، وقدرته على استخدام مختلف الوسائل الإعلامية، وثقافته ومهاراته الاتصالية واللغوية والتعبيرية لتعزيز صورة المؤسسة وتحقيق أهدافها الاستراتيجية انطلاقاً من وظيفته الفعلية.

ويُطلب من المتقدمين تقديم ملف يتضمن سردًا تفصيليًا لا يتجاوز 1000 كلمة يستعرض إنجازاتهم، وملخصًا تنفيذيًا من 250 كلمة، وسيرة ذاتية، وخطابات توصية، ونماذج من الحضور الإعلامي أو البيانات الصحفية، بالإضافة إلى تحليلات تثبت التفاعل الجماهيري أو مدى الوصول الإعلامي.

كيفية التقديم

وتستقبل الجائزة المشاركات من الأفراد والمؤسسات من جميع أنحاء العالم، بشرط أن تكون الأعمال المقدّمة قد أُنجزت أو تم تحديثها خلال العامين الماضيين. ويجب أن تلتزم المشاركات بكافة شروط ومعايير الجائزة، وأن تتضمن جميع الوثائق المطلوبة.

آخر موعد لتقديم المشاركات هو 24 يوليو 2025، ويتم التقديم من خلال البوابة الرسمية للجائزة عبر الرابط: https://gca.sgmb.ae/ar

انتهى-

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