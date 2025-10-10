تسليط الضوء على أحدث الحلول والابتكارات في مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتات وإنترنت الأشياء والتقنيات الخضراء، وذلك عبر موقعين مخصصين للمعرض

جلسات لعرض المشاريع وفعالية عشاء للتواصل وبناء الشراكات، بما يتيح للعارضين فرصة استكشاف آفاق تجارية جديدة وتوسيع شبكة علاقاتهم ضمن أسواق منطقة الشرق الأوسط

دبي، الإمارات العربية المتحدة: يشارك كل من مجلس تنمية تجارة هونغ كونغ (HKTDC) و"هونغ كونغ لمجمّعات العلوم والتكنولوجيا" (HKSTP) بتنظيم جناحين ضمن فعاليات "جيتكس جلوبال 2025"، أحد أبرز المعارض التقنية في العالم، وذلك خلال الفترة من 13 إلى 17 أكتوبر الجاري في دبي.

وإلى جانب استضافة 22 جهة عارضة تستعرض أحدث المنتجات والحلول في مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتات، وإنترنت الأشياء، والتقنيات الخضراء، يتضمّن الحدث أيضاً جلسات لعرض المشاريع وفعالية عشاء للتواصل وبناء الشراكات بهدف مساعدة العارضين على استكشاف الفرص التجارية في سوق الشرق الأوسط سريع النمو، مع تسليط الضوء على شركات الابتكار والتكنولوجيا في هونغ كونغ وما تتمتع به المدينة من مزايا فريدة كمركز دولي رائد في هذا المجال.

ويُقام "جيتكس" هذا العام بدورته الخامسة والأربعين، ومن المتوقع أن يستقطب أكثر من 200,000 زائر من أكثر من 180 دولة، جامعاً تحت سقفه كبار شركات التكنولوجيا إلى جانب الشركات الناشئة المبتكرة في مجالات متعددة مثل الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والتنقل الذكي، والتقنيات الخضراء.

ومع النمو المتسارع في سوق الشرق الأوسط، تُبدي الشركات التكنولوجية الصغيرة والمتوسطة الحجم والشركات الناشئة في هونغ كونغ اهتماماً متزايداً بالاستفادة من الفرص الواعدة في المنطقة.

وبهذه المناسبة، قال دانيال لام، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجلس تنمية تجارة هونغ كونغ: "تشهد دول الشرق الأوسط نشاطاً متزايداً في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي خلال السنوات الأخيرة، مُستفيدةً من مزاياها الفريدة مثل انخفاض تكاليف الطاقة وقوتها الرأسمالية. وستعمل أجنحة هونغ كونغ للتكنولوجيا في معرض جيتكس جلوبال بدبي على ربط شركات الابتكار والتكنولوجيا الواعدة في هونغ كونغ بشركاء من الشرق الأوسط ومناطق أخرى. وهذا لا يساعدها فقط على التوسع في أسواق الابتكار العالمية، بل يُسهم أيضاً في جذب المستثمرين من الشرق الأوسط ومختلف أنحاء العالم لاستخدام هونغ كونغ كبوابة إلى الصين وعموم منطقة آسيا".

وفي أحدث خطاب له حول السياسة العامة، أكد الرئيس التنفيذي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، جون لي، أن هونغ كونغ ستعمل على تعزيز تطوير صناعات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، مشيراً إلى أن الذكاء الاصطناعي يُعد القوة الدافعة الرئيسية وراء الموجة المقبلة من الثورة العلمية والتكنولوجية والتحوّل الصناعي.

وبفضل ما تتمتع به من مزايا في مجالات البحث العلمي، ورأس المال، والبيانات، والكوادر البشرية، تُعد هونغ كونغ مؤهلة لأن تصبح مركزاً عالمياً رائداً في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي. ووفقاً لمسح الشركات الناشئة لعام 2024 الصادر عن هيئة "استثمر في هونغ كونغ" (InvestHK)، فقد ارتفع عدد الشركات الناشئة إلى نحو 4,700 شركة، وهو رقم قياسي يعكس حيوية منظومة الابتكار في هونغ كونغ.

وبعد غياب منذ عام 2020، تعود أجنحة هونغ كونغ للتكنولوجيا في معرض جيتكس جلوبال 2025 بهدف دعم الشركات التكنولوجية الصغيرة والمتوسطة الحجم والناشئة في هونغ كونغ في بناء جسور التواصل مع المستثمرين في منطقة الشرق الأوسط، وتلبية احتياجات المنطقة المتنامية في مجال تطوير الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الترويج لمنظومة الشركات الناشئة في هونغ كونغ.

ويركّز العديد من العارضين في أجنحة هونغ كونغ للتكنولوجيا على تقديم خدمات قائمة على الذكاء الاصطناعي. فعلى سبيل المثال، تستخدم إدارة حماية البيئة بمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة (رقم الجناح: ( H23-A50-05 تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجالات التقييم البيئي والتخطيط. ويشمل عملها تطوير "الروبوت الكلب" الذكي للتحقيق في مصادر تلوّث الهواء، وبناء قاعدة بيانات بيئية شاملة لهونغ كونغ، بالإضافة إلى ابتكار أنظمة قائمة على الذكاء الاصطناعي لمراقبة الضوضاء ومعالجة مياه الصرف.

بينما تقدم شركة "ترايد مونداي" TradeMonday (رقم الجناح: H23-A50-06) منصة برمجيات كخدمة SaaS رأسية قائمة على الذكاء الاصطناعي التوليدي، تعمل على أتمتة تحليلات قطاع التجزئة وتبسيط سير العمل، من خلال تحويل البيانات إلى قرارات استراتيجية مدفوعة بالأرباح باستخدام وكلاء ذكاء اصطناعي مدرّبين مسبقاً. وتحظى الشركة بدعم من صناديق رأس المال الاستثماري في كل من هونغ كونغ وتركيا والولايات المتحدة.

وتقدّم شركة "تشين تكنولوجي ديفيلوبمنت كو ليمتد" Chain Technology Development Co. Limited (رقم الجناح: H23-A50-01) حل "التوأم الرقمي" الحائز على جوائز، والذي يجمع بين الذكاء الاصطناعي وبيانات إنترنت الأشياء والذكاء المكاني، لتلبية احتياجات قطاعات الهندسة المعمارية، والهندسة، والإنشاءات، والتشغيل. ويهدف هذا الحل إلى المساهمة في بناء مدينة ذكية أكثر ذكاءً وأماناً واستدامة.

كما تشارك أيضاً شركة "مان يو الكترونيكس ليمتد" Man Yue Electronics Company Limited، المتخصصة في تصنيع وتوريد مكونات إلكترونية عالية الجودة، والتي تركز في منتجاتها على مفاهيم الاستدامة والحياد الكربوني.

وبالإضافة إلى أجنحة هونغ كونغ للتكنولوجيا في "جيتكس جلوبال 2025"، سيتم تنظيم جناح آخر ضمن معرض "إكسباند نورث ستار" في دبي هاربور خلال الفترة من 12 إلى 15 أكتوبر، بقيادة شركة "هونغ كونغ لمجمّعات العلوم والتكنولوجيا"، لعرض حلول مبتكرة تقدمها 10 من شركاتها الناشئة. كما ستشارك الشركات الناشئة في مسابقة "تحدي سوبرنوفا" لعرض المشاريع. وتشارك أيضاً جامعة هونغ كونغ للفنون التطبيقية في معرض "إكسباند نورث ستار" لاستعراض إنجازاتها التكنولوجية وحلولها التجارية المبتكرة.

ولدعم العارضين من هونغ كونغ في بناء شبكة علاقات أقوى مع أسواق الشرق الأوسط والأسواق الدولية، ينظم مجلس تنمية تجارة هونغ كونغ بالتعاون مع مكتب هونغ كونغ الاقتصادي والتجاري في دبي، فعالية عشاء للتواصل وبناء الشراكات في 14 أكتوبر الجاري. ومن المتوقع أن يشارك في الفعالية نحو 80 ممثلاً من مختلف القطاعات المحلية والدولية.

كما سيقوم مجلس تنمية تجارة هونغ كونغ بتنظيم 12 جلسة لعرض المشاريع في موقع الحدث، حيث ستقدّم الشركات المشاركة حلولها الابتكارية أمام مجموعة من المستثمرين والشركات والجهات الحكومية.

حول "مجلس تنمية تجارة هونغ كونغ":

"مجلس تنمية تجارة هونغ كونغ" هو هيئة قانونية تأسست في العام 1966 لتعزيز تجارة هونغ كونغ ومساعدتها وتطويرها. ومن خلال 50 مكتبًا على مستوى العالم، بما في ذلك 13 في البر الرئيسي الصيني، يروج المجلس لهونغ كونغ كمركز عالمي ثنائي الاتجاه للاستثمار والأعمال. وينظم مجلس تنمية تجارة هونغ كونغ المعارض والمؤتمرات والبعثات التجارية الدولية لخلق فرص عمل للشركات، ولا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، في أسواق البر الرئيسي الصيني والأسواق الدولية. كما يوفر مجلس تنمية تجارة هونغ كونغ رؤى سوقية حديثة ومعلومات عن المنتجات عبر منشورات تجارية وتقارير بحثية وقنوات إخبارية رقمية.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.hktdc.com/aboutus

-انتهى-

#بياناتحكومية