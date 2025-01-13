الدوحة، قطر: رحبت جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا بطلابها مع انطلاق الفصل الدراسي الشتوي. وقد استقبلت كليات الجامعة الخمس وهي كليّة الأعمال، كليّة الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات، كليّة الهندسة والتكنولوجيا وكليّة التعليم العام الطلاب الجدد والعائدين، موفرة لهم برامج وتجارب جامعيّة مميّزة.

وفي هذا الإطار، نظمت الجامعة فعاليات "أسبوع أهلًا"، وهو أسبوع حافل بالأنشطة احتفاءً ببداية الفصل الدراسي الجديد. كما نظمت إدارة المشاركة الطلابيّة، التابعة لشؤون الطلاب، جلسات تعريفية للملتحقين الجدد، حيث تعرفوا من خلالها على المرافق الحديثة التي تتميز بها الجامعة، مثل المختبرات المتطورة ومرافق المحاكاة. كذلك أتيحت لهم الفرصة للتواصل مع أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية الذين سيوفرون الدعم والإرشاد لهم خلال مسيرتهم الأكاديمية.

وتعليقاً على الأسبوع الترحيبيّ قال الدكتور سالم بن ناصر النعيمي، رئيس جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا: "يسعدنا أن نرحب بطلابنا في فصل الشتاء الدراسي. نسعى في الجامعة لتوفير بيئة تفاعليّة مدعومة بأحدث المرافق والكوادر التعليميّة والإدارية البارزة. وفي هذا الإطار، تعكس فعالية أسبوع أهلاً الترحيبي التزامنا بتعزيز شعور الانتماء بين طلابنا، سواء كانوا في بداية رحلتهم التعليميّة أو يستكملون عامهم الدراسيّ. نحن على ثقة بما سيقدّمه هذا الفصل من تجارب ملهمة ومعرفة معمّقة ستشكّل أساساً لنجاحهم."

بالإضافة إلى ذلك، أتيحت للطلاب الفرصة للمشاركة في فعاليات متنوعة تشمل التعرف على خدمات الإرشاد الأكاديمي وخدمات سهولة الوصول، واكتشاف الأندية الطلابية في الجامعة، والمشاركة في ورشة عمل حول إدارة الأعمال الصغيرة بشكل ذكي، والتعرف على مركز الكتابة الأكاديمي، والعديد من الأنشطة الأخرى.

يستمر أسبوع أهلاً الترحيبي في جامعة الدوحة في النمو كمنصة لتعزيز العلاقات الهادفة بين الطلاب، مع التركيز على تطورهم الأكاديمي والشخصي والمهني. كذلك تم إطلاق ورش عمل وأنشطة جديدة هذا العام، وقد تمّ تصميمها لتزويد المشاركين بالأدوات والمعارف اللازمة للتعامل بنجاح مع رحلتهم الجامعية.

نبذة حول جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا:

أنشئت جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا بقرار أميري رقم 13 لسنة 2022، وهي أوّل جامعة وطنيّة تقدّم تعليماً أكاديمياً تطبيقيّاً وتقنياً ومهنياً في دولة قطر. توفر جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا أكثر من 77 برنامجاً تطبيقياً يشمل مؤهلات الماجيستير والبكالوريوس والدبلوم والشهادات. وتضمّ الجامعة خمس كليات هي: كليّة الأعمال، كليّة الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات، كليّة الهندسة والتكنولوجيا، وكليّة العلوم الصحية، وكلية التعليم العام، إضافة إلى العديد من المراكز التدريبيّة المهنيّة الخاصة بالأفراد والشركات. تتميز الجامعة بمقاربتها التعليميّة المميّزة التي تضع الطلبة في صلب اهتماماتها، وبمرافقها التدريبيّة المتطوّرة والفريدة من نوعها. يعمل الأكاديميون في الجامعة والباحثون المتميزون على تطوير مهارات الطلبة، وتأهيلهم ليصبحوا كوادر متخصّصة تعمل على خدمة المجتمع ومختلف القطاعات، بما يحقّق أهداف التنمية البشريّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة في دولة قطر وعالمياً.

-انتهى-

#بياناتحكومية