أبوظبي: ضمن فعاليات الدورة الحالية من منتدى "اصنع في الإمارات"، الذي يُقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، يشارك كل من مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر "استثمر في الشارقة" ومجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار بجناح مشترك، بهدف تسليط الضوء على فرص الاستثمار في قطاعات التصنيع المتقدّم، والابتكار التكنولوجي، وحلول التحوّل الصناعي.

وتأتي هذه المشاركة تحت مظلة حملة "ابتكر في الشارقة" التي تعكس التزام الإمارة بتوفير بيئة متكاملة تجمع بين البنية التحتية الذكية، والدعم الحكومي، والشراكات الدولية، لتمكين القطاع الصناعي من مواكبة متطلبات الثورة الصناعية الرابعة.

وتكتسب مشاركة "سويلاب" – المختبر المفتوح للابتكار التابع للمجمع – أهمية خاصة ضمن المنتدى، حيث يستعرض أحدث إمكانياته في مجال التصنيع المتقدم باستخدام تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد والمواد الذكية، ويقدّم للمصنّعين والمستثمرين المشاركين في المنتدى حلولًا عملية لدعم المصانع التقليدية في رحلتها نحو التحول إلى التصنيع الذكي.

وتأتي هذه المشاركة في وقت يشهد فيه " مختبر سويلاب" مرحلة جديدة من التوسّع والتحديث، بالتوازي مع استقبال شركات صناعية ناشئة وشركات تكنولوجية للاستفادة من خدماته في تصميم النماذج الأولية، والتصنيع السريع، وتطوير المنتجات حسب الطلب.

رسالة استثمارية موحدة من الشارقة

وأكد المشاركون أن مشاركة "استثمر في الشارقة" و"مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار" ضمن منصة موحدة تُجسّد الرؤية التكاملية للمنظومة الاقتصادية في الإمارة، حيث تتضافر الجهود بين الجهات الاستثمارية والتكنولوجية لدعم الصناعات المحلية واستقطاب الاستثمارات النوعية.

وفي هذا السياق، قال سعادة حسين محمد المحمودي، المدير التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار:

"نحن فخورون بأن نكون جزءًا من هذه المنصة الوطنية التي تسلط الضوء على مستقبل الصناعة في دولة الإمارات. وتعكس مشاركتنا في منتدى "اصنع في الإمارات" التزامنا بدعم التحول الصناعي من خلال تمكين المصنعين من اعتماد أحدث التقنيات، وتوفير بيئة ابتكارية تساعدهم على رفع الكفاءة والإنتاجية.

ويجسد تعاوننا مع "استثمر في الشارقة" نموذجًا حيويًا للتكامل بين القطاعين الصناعي والاستثماري، بما يعزز من جاذبية الإمارة كوجهة للمستثمرين ورواد الأعمال في الصناعات المتقدمة."

ومن جهته قال سعادة محمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر "استثمر في الشارقة":"نحرص في استثمر في الشارقة على تعزيز مكانة الإمارة وجهةً جاذبةً للاستثمار في الصناعات المتقدمة، وذلك من خلال توجيه رؤوس الأموال نحو القطاعات الصناعية القائمة على الابتكار والتقنيات الذكية، وتأتي مشاركتنا في "اصنع في الإمارات" بالشراكة مع مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار لتجسّد هذا التوجه، وتبرز التكامل بين منظومة الاستثمار والبحث والتطوير في الإمارة، فالقطاع الصناعي في الإمارات والشارقة يمتلك اليوم مقومات قوية تشمل البنية التحتية الحديثة، والتشريعات المحفزة، والدعم الحكومي، ما يجعله بيئة واعدة للمستثمرين الراغبين في بناء مشاريع صناعية ذات قيمة مضافة ونمو مستدام."

ويُعد "اصنع في الإمارات" من أبرز الفعاليات الصناعية في الدولة، إذ يجمع تحت سقف واحد ممثلي القطاعين الحكومي والخاص، ويعرض أحدث ما وصلت إليه الصناعات الوطنية في مجالات الطاقة، والدفاع، والأغذية، والتكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي. ويُشكّل منصة استراتيجية لربط المصنعين المحليين بالموردين والمستثمرين، وتعزيز التكامل الصناعي على مستوى الدولة.

-انتهى-

#بياناتحكومية