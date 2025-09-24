تحت شعار «روافد المستقبل»، تُشارك دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي في فعاليات الدورة الرابعة والعشرين من معرض "رؤية" معرض الإمارات للوظائف، والذي انطلق يوم الثلاثاء (23 سبتمبر، 2025) في مركز دبي التجاري العالمي، ليتواصل على مدار ثلاثة أيام لغاية 25 سبتمبر الجاري، بمشاركةٍ واسعة من الجهات الحكومية والخاصة.

وتأتي هذه المشاركة في إطار رؤية الدائرة الرامية إلى تمكين الكفاءات الوطنية والمواهب والعقول المبتكرة، وتعزيز تنافسية الكوادر الإماراتية وتوسيع آفاقها المهنية، لاسيما ضمن المسارات التي تواكب توجهات دبي المستقبلية، بما يتماشى مع أجندة دبي الاقتصادية (D33) واستراتيجيات دولة الإمارات في بناء اقتصاد معرفي تنافسي وتمكين الشباب والخريجين باعتبارهم محركاً رئيسياً للتنمية المستدامة.

وتتولى دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي الإشراف على منصة حكومة دبي في المعرض، والتي تضم تحت مظلتها هذا العام أكثر من 20 جهة حكومية، متيحةً لها مساحةً لاستعراض أبرز مبادراتها وبرامجها الداعمة للشباب الإماراتي في مسارات التوظيف المباشر والتدريب المهني والتطوُّر الوظيفي.

وتشمل مشاركة الدائرة تقديم ورش عمل متخصصة، وتنظيم جلسات إرشادٍ وتوجيه بمشاركة الخبراء، بهدف توسيع آفاق التمكين الوظيفي وتعزيز جاهزية المورد البشري لسوق العمل المستقبلي. وتشهد منصة حكومة دبي عرضاً لأحدث المبادرات والخدمات التي تقدمها الجهات المشاركة، وما تتيحه من حلول مبتكرة تواكب التحولات العالمية في مجالات الموارد البشرية في ظل تنامي الاعتماد على الذكاء الاصطناعي وتسارُع وتيرة الرقمنة.

ويُشكل المعرض في دورته لهذا العام فرصةً استثنائية للراغبين باستكشاف فرص العمل والتطور المهني ضمن مجموعةٍ واسعة من التخصصات الحيوية التي تتوافق مع احتياجات سوق العمل، بما في ذلك التقنية والابتكار والاستدامة والصحة والتعليم، والقطاعات الاقتصادية الجديدة. ويسهم هذا الحدث الوطني الرائد في تعزيز حضور الشباب الإماراتي في القطاعات الحيوية، من خلال رفدهم بالمعارف والخبرات العملية، بما يواكب مستهدفات المسيرة التنموية التي تخطوها دولة الإمارات.

يذكر أن معرض «رؤية» يعد منصةً استراتيجية تجسّد التوجهات المستقبلية لإمارة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، وتتيح حلقة وصل بين الموارد البشرية الوطنية وأبرز جهات التوظيف ضمن القطاعين الحكومي والخاص، وتوفر للشركات والمؤسسات مساحةً لاستعراض مبادراتها وبرامجها الرائدة في دعم مسار التوطين.

