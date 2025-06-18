دبي، الإمارات العربية المتحدة: تأكيدًا على التزامها بدعم جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في تمكين ودمج أصحاب الهمم، أعلنت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان عن مشاركتها في الدورة السابعة من معرض "إكسبو أصحاب الهمم الدولي 2025"، المزمع إقامته في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 6 إلى 8 أكتوبر المقبل، تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة.

تندرج هذه المشاركة ضمن استراتيجية المؤسسة الهادفة إلى توفير بيئة سكنية دامجة ومستدامة، من خلال تطوير حلول مبتكرة، وتقديم خدمات إسكانية مرنة تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع، لاسيما أصحاب الهمم.

ويُعد المعرض منصة رئيسية لاستعراض أحدث الابتكارات في مجال التقنيات المساعدة، ومن المتوقع أن يستقطب نحو 270 جهة عارضة من 50 دولة، ويستقبل أكثر من 15 ألف زائر من مختلف دول العالم. ويغطي المعرض مجالات متنوعة تشمل الأجهزة القابلة للارتداء، الأنظمة الذكية، التطبيقات التفاعلية، والأطراف الاصطناعية المصممة لدعم الإعاقات الحركية والبصرية والذهنية، إضافة إلى طيف التوحد.

وفي هذا الإطار، صرح السيد ظلال خليفة الفلاسي- مساعد المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، قائلًا: "تؤمن المؤسسة بأن التمكين يبدأ من بيئة سكنية تصمم حول الإنسان، وتُراعي تنوع الاحتياجات، وتدعم استقلالية أصحاب الهمم، بما يعزز استقرارهم الاجتماعي وجودة حياتهم. مشاركتنا في هذا الحدث تعكس التزامنا بتعزيز الدمج المجتمعي، من خلال مشاريع سكنية مبتكرة تعتمد على أحدث التقنيات المساعدة، وتسهم في تحقيق رفاه أصحاب الهمم واستدامة اندماجهم في المجتمع."

وتسعى المؤسسة، من خلال هذه المشاركة، إلى عرض جهودها في تبني معايير التصميم الشامل، وتقديم نماذج مبتكرة في المرافق السكنية، بما ينسجم مع رؤية إمارة دبي في أن تكون المدينة الأكثر صداقة لأصحاب الهمم عالميًا.

جدير بالذكر أن المؤسسة أطلقت خلال الأعوام الماضية عددًا من المبادرات النوعية، منها "ميثاق أصحاب الهمم"، كما وقّعت اتفاقيات تعاون مع مراكز متخصصة، ووفّرت تجهيزات ومرافق صديقة لأصحاب الهمم في مختلف مشاريعها السكنية.

نبذة عن مؤسسة محمد بن راشد للإسكان:

مؤسسة محمد بن راشد للإسكان هي جهة حكومية تهدف إلى توفير خدمات إسكانية استباقية ومستدامة للمواطنين، عبر سياسات مرنة وشراكات استراتيجية، معززة بالابتكار والتحول الرقمي لتحقيق رؤية دبي المستقبلية.

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