عقد مجلس إدارة معهد دبي القضائي اجتماعه الثاني خلال عام 2025 بمقر المعهد يوم الثلاثاء الموافق 27 مايو 2025، برئاسة سعادة المستشار/ عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي رئيس مجلس الإدارة، وحضور سعادة الأستاذ الدكتور/ سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي نائب رئيس مجلس الإدارة، إلى جانب أعضاء مجلس الإدارة: سعادة الدكتور/ لؤي محمد بالهول، مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، وسعادة المستشار/ أحمد بن مسحار المهيري، أمين عام اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، وسعادة المستشار /عبد المنعم سالم بن سويدان، محامي، وسعادة القاضي الدكتورة/ ابتسام علي البدواوي، مدير عام معهد دبي القضائي.

شهد الاجتماع التصديق على محضر اجتماع المجلس السابق رقم 2 للعام 2025، كما تم مناقشة التقرير السنوي لإنجازات المعهد لعام 2024، والذي يعكس التزام المعهد بتطبيق أفضل الممارسات العالمية بما يسهم في دعم المنظومة القضائية وتعزيز مكانة دبي كمنارة عالمية في العدالة والتميز القضائي.

وشهد الاجتماع كذلك مناقشة مشاريع الشراكات المستقبلية مع الجهات التدريبية والقانونية، وأهمية ذلك في ترسيخ حضور المعهد وتوسيع نطاق شراكاته الاستراتيجية. كما بحث المجلس عدداً من البنود الأخرى المدرجة على جدول الأعمال، من بينها البرامج التدريبية الجديدة التي يعتزم المعهد إطلاقها خلال المرحلة المقبلة، والتي من بينها برنامج "الدراسات القضائية والقانونية للمتدربين القضائيين - المسار الجزائي" والذي يهدف إلى تأهيل الكوادر الوطنية والارتقاء بقدراتها المهنية، لاعتلاء منصة القضاء الجزائي.

واختُتم الاجتماع باستعراض وتسليط الضوء على الجهود المستمرة التي يبذلها المعهد في تطوير وتحديث الخطط والاستراتيجيات والبرامج التدريبية بما يواكب متطلبات المستقبل، ويعزّز مكانته كمعهد رائد للتدريب القضائي وصرحٍ متميز لتطوير المعرفة القانونية، والتي تكللت بالاعتماد المؤسسي للمعهد كجهة تدريبية معتمدة من المركز الوطني للمؤهلات التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

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