مروان بن غليطة:

"المنصة تواكب نمو إمارة دبي وبصمتها الرائدة في صياغة نموذج المدن المستقبلية ورؤيتها للتحول الرقمي وتعزيز الابتكار وتوظيفه لتطوير قطاع بناء ذكي عالمياً"

منصة متقدمة توفر بيانات شاملة ومحدثة عن المباني تتكامل مع أهداف وطموحات دبي في أن تكون مركزاً مستداماً ومتقدماً للتكنولوجيا

تقدم معلومات تفصيلية حول المباني كعدد الشقق والوحدات السكنية والتجارية فيها وأحجام الوحدات والمساحات الإجمالية ( GFA ) والاستخدامات المتعددة

) والاستخدامات المتعددة تعكس نظرة دقيقة على مستويات الإيجارات الحالية لدعم خطط الاستثمار العقاري

تتضمن معلومات حول استخدامات المباني المتعددة تُسهل وتحسّن استراتيجيات التخطيط العمراني

الإمارات العربية المتحدة: أطلقت بلدية دبي خلال فعاليات القمة العالمية للحكومات 2025، التي استمرت في دبي على مدار 3 أيام واختتمت أعمالها اليوم؛ منصة المباني الرقمية (Building Intelligence Platform)؛ أحدث إصداراتها النوعية لتعزيز مستقبل المدن الذكية، والتي تُمثل منصة متقدمة، توفر بيانات شاملة ومحدثة عن المباني في إمارة دبي، وذلك تكاملاً مع طموحات دبي في أن تكون مركزاً مستداماً ومتقدماً للتكنولوجيا ومن ضمنها قطاع البناء الذكي.

وتأتي المنصة الجديدة من بلدية دبي ضمن جهودها في تعزيز كفاءة منظومة التخطيط الحضري المستدام، وصياغة رؤية متكاملة وواضحة تعزز المشهد الحضاري، وتجعل دبي مدينة أكثر ريادة في مجال الاستدامة وجَودة الحياة. كما تدعم المنصة القرارات الاستثمارية، بما يتماشى مع أجندة دبي الاقتصادية D33، من خلال توفير معلومات دقيقة تساعد على توجيه الاستثمارات وتعزيز تنافسية الإمارة على المستوى العالمي.

بيانات شاملة لتعزيز الاستثمار والتخطيط الحضري

وتُعد "منصة المباني الرقمية"، منصةً شاملةً ومصدراً موثوقاً يتيح الوصول إلى معلومات تفصيلية حول المباني في الإمارة، حيث توفر بيانات دقيقة حول؛ عدد الطوابق، والارتفاع، والمنطقة والمساحات الإجمالية الأرضية (GFA)، والاستخدامات المتعددة لكل مبنى والتي تُساعد المستثمرين والمطوّرين العقاريين في اتخاذ قرارات مدروسة. كما تتيح المنصة معلومات حول عدد الشقق والوحدات السكنية والتجارية في كل مبنى، وأحجام الوحدات والمساحات، وتوفر كذلك، بيانات اقتصادية للمبنى تشمل؛ الأنشطة التجارية، والقيمة الإيجارية، والبيانات الديموغرافية، وتكلفة الصيانة، وتقييم سعر الأساس.

دعم الشفافية والابتكار في دبي

وقال سعادة المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي بالإنابة: "جاءت فكرة منصة المباني الرقمية، مواكبةً للنمو الذي تواصل تحقيقه إمارة دبي، وتأكيداً لبصمتها الرائدة في صياغة نموذج مدن المستقبل. إلى جانب ذلك؛ تتكامل المنصة مع سياسة البيانات المفتوحة في دبي، التي تهدف إلى تمكين مختلف القطاعات عبر إتاحة البيانات لتعزيز الاستثمارات وتحقيق الاستدامة الحضرية، بما يرسّخ مكانة دبي كواحدة من أكثر المدن تطوراً واستدامةً في العالم. ستسهم المنصة في تحسين عملية اتخاذ القرار لكل من المستثمرين وصناع القرار، مما يعزز استدامة القطاع العقاري ويواكب رؤية دبي المستقبلية للتحول الرقمي وتعزيز الابتكار في مجال البناء والتخطيط الحضري".

من جهتها، قالت المهندسة مريم المهيري، المدير التنفيذي لمؤسسة تنظيم وترخيص المباني في بلدية دبي: "حرصنا على تفعيل الابتكار الحضري وتعزيز المرونة من خلال دمج الحوكمة الاستشرافية والتقنيات المتطورة في عمليات التخطيط لنطور منصة المباني الرقمية، التي ستعزز مستقبل المدن الذكية وترتقي بقدرة وقابلية المدينة على التكيف مع كافة التحديات والمتغيرات المستقبلية، وذلك من خلال الاعتماد على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات الاقتصادية المتقدمة".

وتضم منصة المباني الرقمية عدة خصائص متقدمة منها؛ مؤشر الإيجارات، الذي يوفر نظرة دقيقة على مستويات الإيجارات الحالية لدعم خطط الاستثمار العقاري، إضافةً إلى معلومات حول استخدامات المباني المتعددة، والتي تُسهل على الجهات الحكومية والقطاع الخاص تحسين استراتيجيات التخطيط العمراني.

وتجدر الإشارة إلى أن بلدية دبي تُشرف على إدارة منظومة التخطيط الحضري، وتعمل على تطوير قطاع بناء ذكي ومستدام ومتقدم عالمياً، فضلاً عن تعزيز المنظومة الجيومكانية للوصول إلى التوأمة الرقمية لدبي. كما تبتكر حلولاً تقنية مبنية على الدراسات والخطط المستقبلية، لتعزيز جهودها في تخطيط وبناء مستقبل المدينة الذكية التي تُمثل إمارة دبي نموذجها القادم، وترسيخ مفاهيم الحياة الحضرية لتوفير أفضل جَودة للحياة.

وتشارك بلدية دبي في القمة العالمية للحكومات بصفتها شريك المدينة الذكية، حيث تستعرض أهم خططها الضامنة لتعزيز استدامة وجاذبية وريادة إمارة دبي، ودورها في الارتقاء بمستويات جَودة الحياة، والاستغلال الأمثل للموارد وتوظيف أحدث التقنيات التي تسهم في التطوير الحضري، ودعم خطط ورؤية إمارة دبي نحو التحول إلى مدينة المستقبل الأفضل للعيش والعمل والزيارة في العالم.

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