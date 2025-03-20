العمل على تعزيز البنية التحتية وتطوير الخدمات اللوجستية والتقنية

سعادة العويس: حريصون على تنمية قطاع المعارض لدوره في زيادة التشابك بين الاقتصادات وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص وخدمة مجتمع الأعمال.

سعادة المدفع: إكسبو الشارقة يواصل تعزيز مكانته كمركز إقليمي ودولي رائد للمعارض والمؤتمرات.

أكد مركز إكسبو الشارقة حرصه على مواصلة جهوده لتعزيز صناعة المعارض في الدولة بشكل عام وبالشارقة خاصة والارتقاء بهذه الصناعة بما يخدم نمو كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية وغيرها ويساعدها على توسيع اسهاماتها في تعزيز مسيرة التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن عام 2025 يتضمن أجندة حافلة بالأحداث والمعارض المبتكرة والنوعية التي ينظمها المركز وتتضمن فعاليات تعقد للمرة الأولى وتغطي مختلف القطاعات الرئيسية بما فيها الصناعة والنقل الذكي والتجارة والصحة والعطور والذهب والمجوهرات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مجلس إدارة المركز برئاسة سعادة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة رئيس مجلس إدارة مركز إكسبو الشارقة بحضور الشيخ ماجد بن فيصل القاسمي النائب الأول لرئيس الغرفة وسعادة سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة وأعضاء مجلس إدارة المركز ورؤساء الأقسام ومديري الإدارات بالمركز.

تعزيز البنية التحتية

واستعرض الاجتماع الإنجازات التي حققها إكسبو الشارقة والمراكز التابعة له في كل من خورفكان والذيد العام الماضي، حيث نجح في تنظيم واستضافة 80 معرضاً رئيسياً بزيادة بلغت نحو 60% مقارنة بعام 2023، وسجلت هذه الفعاليات مشاركات دولية وإقليمية واسعة من كبريات الشركات والعلامات التجارية، كما نجحت في استقطاب نحو 3 ملايين زائر من داخل الدولة وخارجها.

وتناول الاجتماع نتائج الفعاليات والمعارض التي نظمها مركز إكسبو الشارقة منذ بداية عام 2025 ومن أبرزها معرض ستيل فاب ومعرض الشارقة العقاري "إيكرس"، ومعرض جواهر الإمارات، إلى جانب مناقشة أهمية العمل على مضاعفة الجهود لتعزيز البنية التحتية للمركز وتطوير خدماته اللوجستية والتقنية، بما يعزز من كفاءة التنظيم ويسهم في توفير تجارب متميزة للمشاركين والزوار تواكب أفضل الممارسات العالمية، بالإضافة إلى استقطاب المزيد من المستثمرين والشركات العالمية للمشاركة في المعارض، وتوسيع نطاق الفعاليات المستقبلية، وزيادة التنوع في الأحداث التي تستهدف قطاعات جديدة.

رؤية استشرافية

وأكد سعادة عبد الله سلطان العويس أن تعزيز صناعة المعارض والمؤتمرات هو جزء من الرؤية الاستشرافية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والنهج التنموي لحكومة إمارة الشارقة، انطلاقاً من أهمية هذه الصناعة كواحدة من أهم القطاعات الجاذبة والمساندة للاستثمارات الصناعية والتجارية والمحفزة لقطاع السياحة والسفر إلى جانب دورها في زيادة التشابك بين الاقتصادات عبر الحدود وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص وخدمة مجتمع الأعمال، وهو ما مكّن الشارقة من أن تحجز لنفسها مكانة مرموقة على خريطة صناعة المعارض والمؤتمرات العالمية، وتنجح في تنظيم مجموعة كبيرة من الفعاليات الدولية والإقليمية، مشيراً إلى أن غرفة تجارة وصناعة الشارقة حريصة على مواصلة دعم إكسبو الشارقة لتعزيز قدرته على استضافة المزيد من الفعاليات النوعية مع التركيز على تخصصها لتوسعة مظلة مستهدفات صناعة المعارض لتشمل مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية والثقافية.

دعم أهداف التنويع الاقتصادي

من جانبه قال سعادة سيف محمد المدفع إن إكسبو الشارقة يواصل تعزيز مكانته كمركز إقليمي ودولي رائد للمعارض والمؤتمرات ويعمل في خططه السنوية على توجيه استراتيجيته بما يتماشى مع أهداف التنويع الاقتصادي الوطنية وتعزيز الشراكات الاستراتيجية والمشاركات الدولية الناجحة لجذب المزيد من العارضين الدوليين، مع الاستفادة أيضاً من عضوية المركز في العديد من الهيئات والمنظمات الاقليمية والدولية المعنية بشؤون المعارض والمؤتمرات وكذلك الاستعانة بدور غرفة تجارة وصناعة الشارقة وعلاقاتها الخارجية في تنظيم واستضافة معارض الدول والملتقيات الاقتصادية والاستثمارية المتخصصة في المرحلة المقبلة، وذلك انطلاقاً من أهمية المعارض المتخصصة ودورها في دعم قطاعات الأعمال المختلفة وتوفير الفرص الاستثمارية الواعدة للمستثمرين، وهو ما يسعى المركز إلى تعزيزه من خلال تحويل معارضه وفعالياته إلى منصات مثالية تجمع بين العارضين والزوار وتمكنهم من تبادل الخبرات واستكشاف أحدث التقنيات والابتكارات.

وتم خلال الاجتماع مناقشة النتائج الأولية لما حققه معرض ليالي رمضان من زيارات ومبيعات وما يمثله من إضافة لقطاع تجارة التجزئة وتعزيز حركة المبيعات والشراء وتعزيز السياحة الداخلية تحت مظلة مهرجان رمضان الشارقة، إلى جانب استعراض أجندة المركز للفترة القادمة والاستعدادات الجارية لتنظيم معارضه السنوية ومن أبرزها معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات و"معرض الإمارات للعطور والعود"، و"معرض الخليج للطلاء"، إلى جانب المعارض التي تنظم للمرة الأولى في إمارة الشارقة ومن ضمنها "معرض تنقل المستقبل" والمعرض الدولي "ديري تك الشرق الأوسط" لتقنيات صناعة الألبان والحليب.

-انتهى-

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