أبوظبي،الامارات العربية المتحدة: تكشف أبوظبي اليوم عن أول ميزة للحكومة الذاتية على مستوى العالم، التي تدير المهام المتكررة تلقائيًا. تتضمن المهام تجديد التراخيص، ودفع فواتير الخدمات، وحجز المواعيد الطبية الروتينية. وتعمل الميزة دون إزعاج أو انتظار إجراءات من جانب المتعامل، مما يتيح لأفراد المجتمع الوقت للقيام بالمهام الشخصية التي يفضلونها دون التفكير بالخدمات الروتينية. جاء ذلك بالتزامن مع إطلاق أحدث إصدار من منصة خدمات حكومة أبوظبي الموحدة "تم" على هامش معرض جيتكس العالمي 2025.

وسيساهم إطلاق ميزة الحكومة الذاتية ضمن منصة "تم" في تحسين مستوى الخدمات، إذ تشكّل إنجازًا محوريًا في مسيرة أبوظبي للتحوّل إلى أول حكومة تعتمد بالكامل على الذكاء الاصطناعي في العالم، لتمثّل بذلك الجيل المقبل من الخدمات الذكية المتكاملة. ويمكن للحكومة الذاتية إدارة الخدمات المتكررة بشكل تلقائي، وتتيح للمتعاملين المجال لتحديد اهتماماتهم، وتخصيص الأتمتة، وتمنحهم الثقة في تنفيذ الخدمات بسلاسة وأمان.

كما تعد هذه الميزة امتدادًا لقدرات مساعد "تم" الذكي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، مما يتيح التقديم السلس والمبسّط لأكثر من 1100 خدمة حكومية وخاصة عبر منصة رقمية موحدة. حيث يقدّم مساعد "تم" الذكي دعمًا ذكيًا واستباقيًا يتفاعل و يتجاوب مع الاهتمامات والمتغيرات، حيث يمكنه إكمال العديد من الخدمات بالنيابة عن المتعاملين، ما يحسّن التخصيص والاستباقية لكل رحلة متعامل.

وقال معالي أحمد تميم هشام الكتّاب، رئيس دائرة التمكين الحكومي - أبوظبي: "يمثل إطلاق ميزة الحكومة الذاتية ضمن منصة (تم) تحولًا نوعيًا في مسيرتنا نحو حكومة المستقبل، إذ تعيد تعريف تأثير الحكومة على حياة الأفراد. فاليوم لم تعد حكومة أبوظبي تفاعلية فقط، بل باتت شريكًا ذكيًا للأفراد، لتعطي احتياجات الفرد الأولوية، و تتيح المجال لنا أن نكون متواجدين في الأوقات الأكثر أهمية.

و أضاف: تُقدم أبوظبي للعالم نموذج الحكومة الرقمية الاستباقية، قادر على إنجاز المعاملات بشكل استباقي و متكامل، من خلال تقديم أول موظف حكومي رقمي مدعوم بالذكاء الاصطناعي".

رحلات استباقية مدعومة بالذكاء الاصطناعي

يمكن الآن تجربة منصة "تم" كرفيق استباقي يدير فيه الذكاء الاصطناعي رحلات المتعاملين بالكامل عبر المنصة ككل، مع إطلاق عدة ميزات جديدة، إلى جانب الحكومة الذاتية.

وتبسّط رؤية الذكاء الاصطناعي والدليل الذكي المعاملات المعقدة عبر إرشادات مرئية وصوتية لجميع الخطوات، والتصوير الفوري للوثائق، لضمان تقديم طلبات خالية من الأخطاء. بينما تضمن خدمات الترجمة والتفعيل الصوتي تواصلًا شاملًا ومتاحًا للجميع، مما يتيح التصفح دون استخدام اليدين باللغتين العربية أو الإنجليزية. وعبر لوحات معلومات شخصية، تُذَكِر المنصة المتعاملين بالمهام المقبلة والمواعيد النهائية والمعلومات التي تتوافق مع احتياجاتهم و أولوياتهم. تحوّل كل تلك الميزات المعاملات التي كانت تستغرق ساعات إلى تجارب سلسة يمكن استكمالها في لحظات.

وأوضح سعادة الدكتور محمد العسكر، مدير عام "تم" - دائرة التمكين الحكومي: "تقوم الميزات الجديدة ضمن منصة (تم) بإعادة تعريف دور الحكومة في الحياة اليومية، إذ يتحوّل تركيزنا من المعاملات الفردية نحو الرحلات الذكية التي تتكيف مع احتياجات كل فرد. لقد أصبح بإمكان الأفراد التركيز على عائلاتهم وأعمالهم وطموحاتهم في ظل إدراكهم للجهود التي تبذلها الحكومة من أجلهم. ويأتي الموظف الحكومي الرقمي المدعوم بالذكاء الاصطناعي ليتيح المجال للأفراد باستعادة وقتهم و ضمان راحتهم".

إعادة تعريف تجارب المتعاملين

تتخطى منصة "تم" الأتمتة، إذ تقدّم للمتعاملين سبلًا جديدة للتواصل مع الحكومة بصيغة أكثر إنسانية وتوافرًا وحضورًا.

وقد تم توسيع نطاق "مساحات تم" لتشمل ثلاث منصات جديدة، هي العائلة، والتنقل، وصحتنا. كما يركز تصميم المساحات الأربعة على الأوقات المهمة والاحتياجات اليومية، حيث تنظّم تلك المساحات الخدمات الأساسية بناءً على تجارب الواقع بدلًا من الآليات الحكومية، بدءًا من إدارة السجلات الطبية وتحديثات المدراس ووصولاً إلى تخطيط التنقل والتفاعل مع المجتمعات المحلية.

كما سيتم إطلاق خدمات "تم" عبر وحدات الهولوغرام في جميع مناطق إمارة أبوظبي، بهدف إعادة تصوّر التفاعل المباشر عبر وحدات متنقلة تتيح للمواطنين والمقيمين الاتصال الفوري والمباشر بموظف حكومي. ومن خلال تكنولوجيا الهولوغرام، سيتمكن الموظفون من تقديم دعم شخصي مباشر باللغتين العربية والإنجليزية بشكل فوري، بطريقة تحافظ على موثوقية التفاعل البشري، إلى جانب سرعة وسهولة الوصول الرقمي.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم إطلاق خدمة "تم لكم" الجديدة التي تتيح للمواطنين والمقيمين والزوار والشركات التعاون مع المنصة لاقتراح الخدمات والتصويت عليها، وتصميمها بما يواكب أهداف عامة المجتمع في دولة الإمارات.

وقال سعادة سعيد الملا، مدير عام في دائرة التمكين الحكومي: "تتمحور تحسينات منصة (تم) حول تقريب الحكومة من نمط الحياة اليومية، حيث ترتكز مساعينا على توفير خدمات حكومية بلا جهد، تجعل الحياة أبسط وأكثر ارتباطًا بالمجتمع الذي نخدمه، مما يعزز ثقتنا بوجود الدعم الاستباقي بشكل دائم، وأن الحكومة تراعي الاحتياجات اليومية لأفراد المجتمع، والخدمات تتكيف مع اللحظات الأكثر أهمية".

توسيع منصة "تم" الموحدة

تواصل منصة "تم" توسيع منظومتها، إذ تدمج الآن أكثر من 1100 خدمة من أكثر من 90 شريكًا من القطاعين الحكومي والخاص. وتشمل الشراكات الجديدة هذا العام سوق أبوظبي للأوراق المالية، وشركة كوميرا، وبنك ويو(Wio Bank)، إضافة إلى تقديم خدمات لأول مرة بالتعاون مع دائرة القضاء – أبوظبي وشركة ساعد. وستتيح الخدمات الجديدة للمستخدمين الإنجاز الشامل والمباشر للمعاملات مع شركاء من القطاع الخاص ضمن المنصة والتطبيق.

ويمثل الكشف عن الحكومة الذاتية ضمن منصة "تم" في إطار الإصدار الأخير لمنصة "تم 4.0" الموحدة، على هامش معرض جيتكس العالمي 2025، محطة مهمة ضمن استراتيجية حكومة أبوظبي الرقمية 2025-2027. وبإعلانها عن أول موظف حكومي رقمي مدعوم بالذكاء الاصطناعي، ترسي الإمارة معيارًا عالميًا جديدًا في الحكومة الرقمية، وتمنح الأفراد الثقة في سلاسة وتصميم كافة المعاملات لتناسب أولويات حياتهم.

نبذة عن دائرة التمكين الحكومي

تعمل دائرة التمكين الحكومي على تمكين الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي، بما يساهم في إطلاق إمكاناتها الكاملة وتشكيل حكومة المستقبل، وتوفر خدمات حكومية متقدمة ومتطورة تضمن تجربة متعاملين بلا جهد، وتصيغ السياسات والأطر التشغيلية والتنظيمية وتضعها، لتمكين حكومة ديناميكية مرنة مدعومة بالتكنولوجيا المتقدمة، لتقديم الدعم للجهات الحكومية وأفراد المجتمع بشكل أكثر فعالية وكفاءة من خلال تقديم خدمات نوعية مخصصة، ضمن نهج موحد يركز على خدمة وسعادة المتعاملين.

تأسست دائرة التمكين الحكومي في العام 2023، حيث جمعت العديد من الجهات الحكومية تحت مظلة واحدة ومن بينها؛ دائرة الإسناد الحكومي، وهيئة أبوظبي الرقمية، وهيئة الموارد البشرية، وأكاديمية أبوظبي الحكومية، ومنظومة خدمات أبوظبي الحكومية "تم"، و"مواهب"، ومركز الإحصاء – أبوظبي كمؤسسة تابعة لها، وتقود دائرة التمكين الحكومي التحول الرقمي لحكومة أبوظبي.

