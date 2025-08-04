جدة، المملكة العربية السعودية: أعلنت "شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية" (السعودي الألماني الصحية)، التي تدير شبكة من المستشفيات والعيادات في سبع مدن رئيسية في المملكة العربية السعودية (جدة وعسير والرياض والمدينة المنورة وحائل والدمام ومكة المكرمة)، عن نتائجها المالية الأولية للربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2025م، محققة صافي ربح بلغ 64 مليون ريال، مما يعني نموًا بنسبة 47٪ على أساس سنوي، بعد استبعاد مكاسب بيع أرض غير مكررة بقيمة 20 مليون ريال في الفترة المماثلة. ويعكس هذا الأداء تحسنًا ملحوظًا في الكفاءة التشغيلية وانخفاض تكاليف التمويل بفضل تحسين هيكل الديون.

وقد بلغ صافي الربح للربع الثاني من العام الجاري 64 مليون ريال، مقابل 63 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي (شاملاً المكاسب غير المكررة من بيع الأرض).

وجاء نمو صافي الأرباح مدفوعًا بزيادة الإيرادات بنسبة 11٪ لتصل إلى 791 مليون ريال، نتيجة ارتفاع أعداد المرضى المنومين، وزيادة زيارات العيادات الخارجية، وتنامي عدد العمليات الجراحية. كما ساهم عقد تشغيل "مستشفى منى الطوارئ2" بقيمة 47 مليون ريال خلال موسم الحج 2025 في تعزيز هذا النمو، إلى جانب التوسع في السعة السريرية بمستشفى الدمام من 150 إلى 300 سرير.

وسجلت الشركة نموًا في إجمالي الربح بنسبة 10٪ ليبلغ 308 مليون ريال، مع الحفاظ على هامش ربح إجمالي ثابت بنسبة 38.9%.

وعلى مستوى النصف الأول من عام 2025، حققت الشركة قفزة في صافي الربح بنسبة 109% ليبلغ 224 مليون ريال، فيما سجلت الإيرادات نموًا بنسبة 9% لتصل إلى 1.525 مليار ريال.

ويعود هذا الأداء إلى نمو العمليات التشغيلية في مناطق مكة والدمام وحائل، وتعزيز القدرة التنافسية بحصول مستشفياتها في عسير والرياض على اعتماد "Magnet" الدولي المرموق للتميز في التمريض، إلى جانب استمرار تنفيذ مشروع توسعة مستشفى جدة بتكلفة 400 مليون ريال، الذي سيزيد طاقتها الاستيعابية بأكثر من 190 سريراً عند اكتماله.

وقد وافقت الجمعية العمومية على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 0.50 ريال للسهم (ما يعادل 5% من القيمة الاسمية) عن العام المالي 2024.

وقد أكدت إدارة الشركة أن هذه النتائج تعكس متانة النموذج التشغيلي وقدرة الشركة على تحقيق النمو المستدام في سوق يتسم بالتنافسية العالية. وأشارت إلى أن الشركة تواصل استثماراتها في التوسع الجغرافي ورفع كفاءة العمليات، مع الالتزام بتقديم رعاية صحية بمعايير عالمية.

وأضافت الإدارة أن الشركة، تخطط لمواصلة توسعها والاستثمار في التخصصات الطبية الدقيقة، مع التركيز على تحسين تجربة المرضى وتعزيز الكفاءة التشغيلية.

الجدير بالذكر أن رؤية شركة السعودي الألماني الصحية تتمحور حول تقديم حلول طبية متكاملة عبر شبكتها الواسعة من المستشفيات والمراكز المتخصصة، التي تشمل خدمات التشخيص (المختبرات والأشعة) والعلاج (التأهيل الصحي والعيادات التخصصية)، مع التركيز على الاستثمار في البنية التحتية الطبية عبر شراء الأراضي وتطوير المنشآت الصحية. ويمكن للمستثمرين التواصل مع فريق العلاقات الاستثمارية عبر البريد الإلكتروني president4@sghgroup.net لمزيد من التفاصيل.

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