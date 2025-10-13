لوتاه: "مقر رواد أعمال دبي" يدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)من خلال تمكين 30 شركة ناشئة لتصبح شركات مليارية، ومساعدة 400 شركة صغيرة ومتوسطة على توسيع حضورها العالمي

غرفة دبي للاقتصاد الرقمي دعمت أكثر من 1,200 شركة رقمية ناشئة خلال العام 2024

شركة رقمية ناشئة خلال العام 2024 "منصة دعم وجذب الشركات" تبسّط الإجراءات وتمهّد الطريق أمام روّاد الأعمال لإطلاق مشاريعهم وتوسيع نطاق أعمالهم

دبي، الإمارات العربية المتحدة: سلّطت غرف دبي، وضمن فعاليات معرض "جيتكس جلوبال 2025"، الحدث الأبرز على مستوى العالم في مجال التكنولوجيا؛ الضوء على أهمية التحول الرقمي، ودوره في توسيع آفاق الأعمال العابرة للحدود، وترسيخ مكانة دبي عاصمةً عالميةً رائدة للاقتصاد الرقمي.

وأكد سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، خلال كلمة ألقاها ضمن مشاركته في جلسة "باور سميت"Power Summit على الدور المتنامي للذكاء الاصطناعي والمنصات الرقمية في تسريع عجلة النمو الاقتصادي، وخلق فرصٍ نوعية للشركات بمختلف أحجامها.

وشدّد سعادته على أن وتيرة التطور التكنولوجي المتسارعة تُحدث تحولاً جذرياً في التجارة الدولية، من خلال جعلها أكثر سرعة وذكاءً وكفاءة. وأوضح سعادته أن التحول الرقمي يسهم في إتاحة فرص متكافئة للشركات الناشئة والصغيرة، عبر خفض تكاليف الدخول إلى الأسواق، وتسهيل الوصول إلى العملاء وسلاسل الإمداد على مستوى العالم.

كما سلّط لوتاه الضوء على النجاح الكبير الذي حققته غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، والتي دعمت أكثر من 1,200 شركة رقمية ناشئة خلال العام 2024، بزيادة بلغت 120%مقارنة بالعام السابق. وأشار سعادته إلى أن مبادرات مثل "منصة دعم وجذب الشركات"، تُسهم في تبسيط الإجراءات وتمهيد الطريق أمام روّاد الأعمال لإطلاق مشاريعهم وتوسيع نطاق أعمالهم.

وتطرّق سعادته إلى الأهداف الاقتصادية الطموحة التي تتبناها الإمارة بهدف ترسيخ ريادتها العالمية، مشيراً إلى الدور الحيوي الذي يلعبه "مقر رواد أعمال دبي" في دعم أجندة دبي الاقتصادية (D33)، حيث قال:" يشكل مقر رواد أعمال دبي أول منصة من نوعها تدمج بين التواجد الفعلي والمنظومة الرقمية الشاملة، بهدف جمع روّاد الأعمال والمستثمرين وغيرهم من أصحاب الشركات والمؤسسات الداعمة تحت سقف واحد، حيث تمكّن هذه الخطوة روّاد الأعمال من الوصول إلى موارد جديدة لإطلاق مشاريعهم وتوسيع نطاقها وتحقيق النجاح. وبصفته إحدى المبادرات الرائدة ضمن أجندة دبي الاقتصادية (D33)، يسهم المقرّ في تحقيق عدد من المستهدفات الأساسية، بما في ذلك دعم نمو 30 شركة ناشئة لتصبح شركات (يونيكورن) عالمية بقيمة تتجاوز مليار دولار انطلاقاً من دبي، ومساعدة 400 شركة صغيرة ومتوسطة على توسيع حضورها دولياً بحلول العام 2033".

وفي ختام كلمته أكّد سعادته أن الرؤية الواضحة التي تتبناها دبي، وبنيتها التحتية الرقمية المتقدمة، وسياساتها الداعمة للأعمال، تسهم في ترسيخ بيئة مزدهرة للابتكار وريادة الأعمال؛ كما دعا سعادته إلى مواصلة تعزيز التعاون المشترك من أجل بناء عالمٍ أكثر ذكاءً وترابطاً، تزدهر فيه التكنولوجيا وتتكامل بسلاسة، وتمكّن روّاد الأعمال من توسيع آفاقهم وتطوير أعمالهم أينما كانت.

-انتهى-

