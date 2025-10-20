المعرض منصة لتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص لتحقيق الأمن الغذائي الوطني

تشارك غرفة تجارة وصناعة أبوظبي في فعاليات الدورة الرابعة لمعرض أبوظبي الدولي للأغذية 2025، الذي يُقام في مركز أدنيك أبوظبي خلال الفترة من 21 إلى 23 أكتوبر، ضمن فعاليات الأسبوع العالمي للغذاء. ويُقام الأسبوع العالمي للغذاء في نسخته الثانية تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، ورئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وتنظمه مجموعة أدنيك بالتعاون مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية.

وتأتي هذه المشاركة بهدف دعم وتمكين الشركات الوطنية الصغيرة والمتوسطة وتعزيز حضورها في الأسواق المحلية والدولية وتعزيز جهود الغرفة لرفع مستوى تنافسية إمارة أبوظبي كمركز إقليمي رائد في الصناعات الغذائية والزراعة الحديثة، وتأكيداً على التزامها بدعم استراتيجيات الدولة في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاستدامة الاقتصادية.

منصة وطنية للتواصل

وتسعى الغرفة من خلال مشاركتها إلى تمكين روّاد الأعمال والمستثمرين من التواصل المباشر مع كافة الشركات والجهات الناشطة في سلاسل القيمة المضافة لقطاع الأغذية والمشروبات، وتسهيل عقد الشراكات التجارية التي تدعم توسّع الأعمال الإماراتية في الأسواق الإقليمية والعالمية. كما تنظم الغرفة على هامش المعرض سلسلة من اللقاءات المهنية والحوارات التفاعلية التي تسلّط الضوء على خدماتها في مجالات تطوير الأعمال والابتكار الزراعي، إلى جانب اجتماعات تنسيقية بين ممثلي القطاعين العام والخاص، لبحث سبل دعم سلاسل الإمداد الغذائي واستكشاف فرص التعاون في مشروعات الأمن الغذائي المستقبلي.

تعزيز الابتكار

وبهذه المناسبة، قال سعادة شامس علي الظاهري، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي والعضو المنتدب: "تُجسّد مشاركة الغرفة في هذا الحدث الدولي التزامها الراسخ بتمكين القطاع الخاص الوطني، وتوسيع آفاق التعاون التجاري والاستثماري في المجالات الحيوية المرتبطة بالزراعة، بما يعزز مكانة أبوظبي مركزاً إقليمياً للابتكار والاستدامة في منظومة الأمن الغذائي".

وأضاف سعادته: “تحرص غرفة أبوظبي على تعزيز حضور الشركات الوطنية في المعارض المتخصصة، وتوفير منصات فاعلة تُمكّنها من التواصل مع الشركاء والمشترين في الأسواق العالمية. وتُعد مشاركتنا في معرض أبوظبي الدولي للأغذية 2025 فرصة لتعزيز الابتكار الزراعي ودعم الحلول المستدامة التي تُسهم في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني."

وأشار سعادته، إلى أن الغرفة تواصل تسخير إمكاناتها وشراكاتها الاستراتيجية لتوفير بيئة أعمال محفّزة تدعم نمو المشاريع الوطنية الصغيرة والمتوسطة، وتمكّنها من الإسهام الفاعل في منظومة الإنتاج الغذائي والزراعي المستدام.

ويُتوقع أن يشهد مستقبل قطاع الأغذية في أبوظبي مزيداً من الازدهار، مع توقعات بارتفاع إنتاج الغذاء في دولة الإمارات بنسبة تصل إلى 40% وتسارع وتيرة النمو في قطاعات التكنولوجيا الزراعية والتصنيع الغذائي والتجزئة، مما يُمكن الدولة من بالمضي بخطى ثابتة نحو ترسيخ مكانتها كـقوة عالمية في مجال الابتكار الغذائي القائم على التكنولوجيا والاستدامة.

شركات رائدة تحت مظلة الغرفة

يضم جناح غرفة أبوظبي نخبة من الشركات الوطنية التي تمثل نماذج ناجحة في توظيف الابتكار والتقنيات الزراعية المتقدمة، من بينها شركات متخصصة في الزراعة العضوية والمائية وإنتاج الأغذية المحلية المستدامة، إلى جانب شركات تقنية تعمل على تطوير حلول رقمية تربط بين المنتجين والموردين عبر أنظمة ذكية متكاملة.

تحقيق الأمن الغذائي الوطني

تمثّل مشاركة غرفة أبوظبي خطوة متقدمة في دعم الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، الهادفة إلى بناء منظومة غذائية مرنة تضمن الاكتفاء الذاتي وتؤسس لاقتصاد زراعي قائم على الابتكار والمعرفة.

وتسهم الغرفة من خلال مبادراتها في تحفيز التحول نحو الاقتصاد الدائري وتشجيع تبنّي ممارسات إنتاج مستدامة تحافظ على الموارد الطبيعية وتدعم كفاءة الإنتاج، إلى جانب تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في تطوير التقنيات الزراعية الحديثة ورفع تنافسية الصناعات الغذائية الإماراتية.

شراكات واستثمارات مستقبلية

ومن المنتظر أن تسفر مشاركة الغرفة في المعرض عن فرص فعلية لتوسيع التعاون التجاري وإبرام اتفاقيات جديدة مع مستثمرين وشركاء من داخل الدولة وخارجها، بما يُسهم في جذب استثمارات نوعية في قطاعات الأغذية والزراعة المستدامة، وتعزيز حضور العلامات الوطنية في الأسواق الخارجية.

كما تهدف الغرفة من خلال هذه المشاركة إلى ترسيخ موقع أبوظبي كمركز إقليمي للأعمال والاستثمار في الصناعات الغذائية، وتعزيز دور الشركات الإماراتية في سلاسل القيمة العالمية، بما يتماشى مع رؤية الإمارة لبناء اقتصاد متنوّع ومستدام.

ويُتوقّع أن يجذب جناح معرض أبوظبي الدولي للأغذية 2025 نخبة من قادة الصناعة والمستثمرين والخبراء من مختلف أنحاء العالم، ليشكل منصة رئيسية للحوار والتعاون في صياغة مستقبل أنظمة الغذاء المستدامة.

