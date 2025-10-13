انطلقت فعاليات جناح مملكة البحرين في معرض "جيتكس جلوبال" 2025 الذي يقام حاليًا في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة 13-17 أكتوبر 2025، حيث شهد اليوم الأول إقبالاً كبيرًا من قبل رواد المعرض [من صناع القرار، والخبراء والمهتمين بالتكنولوجيا من مختلف أنحاء العالم.

ويضم جناح مملكة البحرين الذي ينظمه صندوق العمل "تمكين" 14 مؤسسة بحرينية ناشئة وصغيرة ومتوسطة في مختلف مجالات تقنية المعلومات والاتصالات، وهي Procural، وOREEM، وInvo POS، وPalm Stays Real Estate Rental Platform، وMenaMoney Technology، وVirtuThinko W.L.L، وRemoteApps، وAMAN Compliance Solutions، وATME، ومجموعة الأمثل، ولوموفاي، ومزاد، وجنرال أسمبلي، وشركة الخدمات المالية العربية، إلى جانب كل من مجلس التنمية الاقتصادية وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية وARRAY للابتكارات.

ويعد معرض "جيتكس جلوبال" 2025 وجهة رئيسية للمؤسسات التقنية والخبراء والمهتمين بمختلف المجالات المتعلقة بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والبرمجيات، وغيرها، ويتضمن إقامة العديد من الجلسات النقاشية والعروض التقديمية، والمسابقات، واستعراض آخر التقنيات المتقدمة، ويقام هذا العام بمشاركة أكثر من 6,500 مؤسسة من 180 دولة حول العالم.

ويأتي دعم "تمكين" للمؤسسات البحرينية المشاركة في معرض جيتكس 2025 تماشيًا مع أولويات تمكين الإستراتيجية للعام 2025 والتي تتمثل في تعزيز مكانة وتنافسية المواطن البحريني في القطاع الخاص، وتزويد البحرينيين بالمهارات المناسبة للتطور الوظيفي في القطاع الخاص، إلى جانب منح الأولوية لنمو ورقمنة واستدامة المؤسسات.

نبذة حول صندوق العمل "تمكين"

صندوق العمل "تمكين" هو هيئة وطنية تأسست في عام 2006، بهدف الدفع قدمًا بعجلة النمو الاقتصادي في مملكة البحرين من خلال تعزيز مكانة القطاع الخاص كمحرك رئيس للنمو الاقتصادي في مملكة البحرين عبر دعم نمو وتطور المؤسسات، إلى جانب تطوير مهارات الأفراد البحرينيين وتعزيز فرصهم في التوظيف والتطور الوظيفي ليكونوا الخيار الأول والأمثل للتوظيف في سوق العمل.

ولتحقيق ذلك، تقدم تمكين مجموعة من البرامج والمبادرات التي تم تصميمها بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل، وبالاستناد إلى أولوياتها الإستراتيجية، ومبادرات الدعم الرئيسية التي تتضمن مبادرات دعم التوظيف، ودعم التطور الوظيفي، إلى جانب دعم المؤسسات.

