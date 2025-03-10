أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي عن شراكة جديدة مع "إيتاكا"، أكبر مُنظم لبرامج الرحلات السياحية في بولندا، لاستضافة مؤتمرها لأفضل الموزعين 2025 خلال شهر أبريل المقبل في مدينة العين.

جاء هذا الإعلان خلال مشاركة الدائرة في معرض بورصة السياحة العالمية في برلين، سعياً إلى تعميق أطر التعاون مع قطاع السفر والسياحة، وترسيخ مكانة أبوظبي وجهةً مُفضلةً في السوق البولندي.

ويجمع المؤتمر ما يزيد على 200 من أبرز العاملين في قطاع السفر والسياحة من بولندا يومي 11-12 أبريل في العين، الواحة النابضة بالحياة، التي تحتضن عدداً من المواقع المدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو، وتُشكل وجهةً رائعةً للتجارب الثقافية، والمغامرات، والاستجمام والتجدد بين أحضان الطبيعة الخلابة، وقد اختيرت مؤخراً عاصمة للسياحة الخليجية لعام 2025. ويستعرض المؤتمر الجولات والباقات السياحية في أبوظبي لموسمي الصيف والشتاء، فيما يحظى الحضور أيضاً بدورات تدريبية يديرها خبراء متخصصون.

وبعد انتهاء فعاليات المؤتمر، سيقوم المشاركون بجولات تعريفية في أبوظبي بين 13-17 أبريل، لاستكشاف متاحفها ومواقعها الثقافية، ومعالمها الرئيسية، ومدنها الترفيهية، ومنشآتها الفندقية عالمية المستوى.

وقال سعادة صالح محمد الجزيري، مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: "تعكس استضافة مؤتمر "إيتاكا" التزامنا بتعزيز علاقات الشراكة في قطاع السفر والسياحة في بولندا، الذي يوفر فرص نمو واعدة. ونسعى، عبر هذه المبادرة، إلى تسليط الضوء على برامجنا التي تمزج بتناغم بين التجارب المُلهمة، والتراث الثقافي الغني، وأصالة الضيافة الإماراتية، وتُكرس مكانة أبوظبي وجهةً عالميةً تُلبي تطلعات الجميع. ويمنحنا المؤتمر منصة مثالية لاستعراض معالمنا وعروضنا الاستثنائية خلال الجولات التعريفية لوكلاء السفر والسياحة، التي تزودهم برؤية متكاملة لوجهتنا ومقوماتها الفريدة، ما يحفزهم على تشجيع عملائهم على زيارتها واكتشاف تجاربها المتنوعة".

من جانبه، قال ماريوس يانتشوك، رئيس "إيتاكا": "سعداء بالشراكة مع دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي لتنظيم مؤتمر أفضل الموزعين في الإمارة. وشهدنا تعاوناً مثمراً وفعالاً من الدائرة في جميع مراحل الإعداد لهذا الحدث. ونقدر هذا الدعم غير المحدود، ومنظومة الإجراءات المُيسرة التي ساهمت في إنجاز المهام الرئيسية للمؤتمر في وقت قياسي. ونثق أن الحضور في الحدث من أفضل موزعي برامج السفر والسياحة، سيقومون بدور نشط في الترويج لأبوظبي في بولندا، من خلال مشاركة ما استمتعوا به من تجارب متميزة في الإمارة مع عملائهم وزملائهم. أبوظبي وجهة مُذهلة تحظى باهتمام متزايد من السياح البولنديين".

يذكر أن استضافة المؤتمر تتماشى مع استراتيجية أبوظبي السياحية 2030، التي تهدف إلى زيادة عدد زوار الإمارة إلى 39.3 مليون زائر، وتوفير 178 ألف فرصة عمل جديدة في قطاع السياحة، وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة إلى 90 مليار درهم بحلول نهاية 2030.

لمحة حول دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي:

تتولى دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي قيادة النمو المستدام لقطاعي الثقافة والسياحة في أبوظبي، وتغذي تقدم العاصمة الاقتصادي، وتساعدها على تحقيق طموحاتها وريادتها عالمياً بشكل أوسع. ومن خلال التعاون مع المؤسسات التي ترسخ مكانة أبوظبي كوجهة أولى رائدة؛ تسعى الدائرة إلى توحيد منظومة العمل في القطاع حول رؤية مشتركة لإمكانات الإمارة، وتنسيق الجهود وفرص الاستثمار، وتقديم حلول مبتكرة، وتوظيف أفضل الأدوات والسياسات والأنظمة لدعم قطاعي الثقافة والسياحة.

وتتمحور رؤية دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي حول تراث الإمارة، ومجتمعها، ومعالمها الطبيعية. وهي تعمل على ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة للأصالة والابتكار والتجارب المتميزة متمثلة بتقاليد الضيافة الحية، والمبادرات الرائدة، والفكر الإبداعي.

لمحة حول وكالة السفر إيتاكا "ITAKA":

تُعد "إيتاكا" وكالة سفر رائدة، تسعى لإلهام عملائها وتمكينهم من استكشاف العالم بتجارب سفر استثنائية. وتتمثل مهمتها في تقديم تجارب لا تُنسى، تجمع بين شغف السفر وأعلى معايير الخدمة. وتقدم "إيتاكا" مجموعة واسعة من الوجهات المتنوعة والفنادق المختارة بعناية، مع تنظيم احترافي يضمن للعملاء الراحة والأمان في كل رحلة.

وبصفتها رائدة في قطاع السفر، تستثمر "إيتاكا" باستمرار في الابتكار، وتوسيع وجهاتها، وتحسين جودة خدماتها، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة للسياحة. كما تتعاون مع أفضل الشركاء حول العالم لضمان حصول المسافرين على تجارب فريدة، سواء كانوا يبحثون عن الاسترخاء على الشواطئ الخلابة، أو الاستمتاع بعطلات قصيرة في المدن الحيوية، أو الانطلاق في رحلات استكشافية مليئة بالمغامرة.

-انتهى-

#بياناتحكومية