دبي، الإمارات العربية المتحدة، تأكيداً على التزامها بدعم وتمكين أصحاب الهمم في جميع شؤونهم العقاريّة، تُشارك دائرة الأراضي والأملاك في دبي في "معرض إكسبو أصحاب الهمم"، الذي انطلقت فعالياته تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، ويستمرّ حتى 8 أكتوبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي.

وتُتيح "أراضي دبي" خلال الحدث 25 وظيفة مخصّصة لأصحاب الهمم في مراكزها الخارجيّة، انطلاقاً من دورها في منحهم فرصة للاندماج في بيئة العمل والمساهمة بخبراتهم وقدراتهم في خدمة المتعاملين والمجتمع، ما يعكس القيم المؤسسية للدائرة وجهودها في تحقيق رؤية دبي الهادفة لترسيخ سمعتها كمدينة صديقة لأصحاب الهمم، ومواءمة بيئتها العمرانية وبنيتها التحتيّة لتكون متاحة وآمنة للجميع.

منظومة خدمات مخصّصة لأصحاب الهمم

كما تستعرض مبادرات وخدمات مصمّمة لأصحاب الهمم، لتعزيز وعي المتعاملين بها ورفع معدلات الاستفادة، إذ تُسلّط الضوء على "بَرْوَة"، المبادرة المشتركة مع هيئة تنمية المجتمع في دبي، والتي تقدّم منظومة خدمات عقارية متكاملة لكبار المواطنين وأصحاب الهمم.

وتشمل المبادرة عدة محاور تتمثل في: "الكراني" وهو مساعد شخصي يُعيّن لأصحاب الهمم لمتابعة معاملاتهم العقارية وتقديم الدعم اللازم. و"الكيتوب" وهي منصّة تمكّنهم من إدارة أملاكهم بكل سهولة من منازلهم أو أي مكان باستخدام واجهة رقميّة مصمّمة لتناسب احتياجاتهم. و"الطارش" وحدة متنقلة متكاملة توفّر خدمات عقاريّة ميدانية وتصل مباشرة إلى مواقع إقامتهم. و"المرسال" فريق الدعم الرقمي المتاح عبر مركز الاتصال لتقديم المساعدة بسرعة وكفاءة.

شراكات مع مطورين عقاريين

إلى جانب ذلك، تتعاون الدائرة مع عدد من أبرز المطورين العقاريين المشاركين في الحدث وهم "إعمار العقاريّة" و"داماك" و"بن غاطي"، لتوفير مزايا حصريّة تشجّع أصحاب الهمم على الاستثمار في السوق العقاري، وتشمل: عروض تتراوح بين 15% و20% على أسعار الشقق السكنية، وتهيئة متكاملة للوحدات العقاريّة لتوفير أعلى مستويات الراحة وسهولة الاستخدام لأصحاب الهمم، وتسهيلات مرنة في خطط الدفع تسهم في تخفيف الأعباء الماليّة وتحفّز تملّك العقارات، وغيرها من المزايا الأخرى.

وتؤكد "أراضي دبي" أنّ حضورها في المعرض يهدف أيضاً إلى تحفيز المطورين على تبنّي مبادئ التصميم الشامل في المشاريع الجديدة، بما يرسّخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً لمدن تراعي التنوّع وتحتضن الجميع.

وتدعو الدائرة الزوار والمعنيين للتعرّف عن قرب إلى مبادراتها وخدماتها، والمشاركة في حوار بنّاء يواكب طموحات دبي ويترجم رؤيتها في الدمج والشمول ضمن البيئة العقارية.

